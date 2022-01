Soteväen palkkaharmonisoinnin rahoittamisesta ei tullut selkoa, mutta vihreät ovat ehkä valmiita ylittämään kehykset.

Aikooko hallitus ylittää budjetin kehykset sotealan palkkojen vuoksi?

Puheenjohtajat Harry Harkimo (liik) ja puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela (vihr) inttivät asiasta aluevaalien IS:n kaksintaistelussa.

Suomelan ja Harkimon väittelyn näet yllä olevalta videolta. Teknisten ongelmien vuoksi osa väittelyn alusta puuttuu. Pahoittelemme asiaa.

Kun sote siirtyy ensi vuoden alusta hyvinvointialueiden tehtäväksi ja soteväki siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden työntekijöiksi, henkilökunnan palkat on lain mukaan rukattava yhdenvertaisiksi ympäri maan.

Vielä ei ole päätetty, millä mallilla sanottu palkkaharmonisointi toteutetaan ja mistä valtio ottaa palkkaharmonisoinnin vaativat sadat miljoonat eurot.

Harkimo alkoi tivata palkkaharmonisoinnista hallituksessa istuvien vihreiden Suomelalta.

– Pääministeri ilmoitti viime viikolla, että palkkaharmonisointi tehdään korkeimman palkan mukaan. Se tarkoittaa, että se voi maksaa 500 miljoonaa euroa tai miljardin. Missä on ne rahat, onko ne jossain budjetissa, mistä palkkaharmonisointi maksetaan? Se tulee ajankohtaiseksi jo ensi vuonna, Harkimo kysyi ja muistutti.

– Meillä ei vielä ole arviota palkkaharmonisoinnin kustannuksista, koska kaikki alueet eivät ole ehtineet edes kartoittaa, keitä on töissä ja mihin harmonisointi johtaa. Meillä on oikeuden päätös, että ihmisten palkkoja ei voi ainakaan merkittävästi lähteä alentamaan palkkaharmonisoinnin myötä. Ei ole työntekijöiden kannalta oikein. Haluatteko te leikata suomalaisten soteasiantuntijoiden palkkoja, Suomela siirsi pallon takaisin Harkimolle.

– Ei ole kysymys leikkaamisesta, vaan siitä kuinka paljon niitä palkkoja nostetaan. Ja jos se menee korkeimpien palkkojen mukaan, puhutaan 500 miljoonasta miljardiin rahaa. Rahaa menee paljon ja joka paikkaan pitäisi saada lisää rahaa. Kukaan ei kerro, mistä ne rahat otetaan. Otetaanko ne budjetista, menevätkö ne kehysten yli? Jostain ne rahat on tultava. Jos se menee kehysten sisään, silloin pitää jostain säästää, Harkimo totesi.

Valtiovarainministeri, puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) paalutti loppusyksystä, että keskusta lähtee hallituksesta keväällä, jos hallitus ei pysy sovitussa ja kehykset ylitetään vielä vuonna 2023.

Harkimo toisti IS:n kaksintaistelussa kysymystään Suomelalta, mistä valtio sitten ottaa rahat palkkaharmonisointiin.

– Jos palkat harmonisoidaan keskitason mukaan, silloin leikataan useiden tuhansien palkkoja. Mitä te tavoittelette, Suomela vastasi Harkimolle.

– Meillä on kevään kehysriihi ja syksyn budjettiriihi. Nyt on liian aikaista lähteä sanomaan, mikä on kevään kehysriihen tulos, Suomela sanoi.

– Ei ole liian aikaista. 500 miljoonaa ei sieltä löydy, se menee yli kehysten. Silloin te ette hyväksy, että kehykset pidetään. Tämä on päivänselvä asia. Miksi te ette voi sanoa, mistä se raha otetaan. Meneekö se kehysten yli, koska se on vähintään 500 miljoonaa, Harkimo tiukkasi.

Suomela kautta rantain myönsi, että vihreät olisi valmis palkkaharmonisoinnin vuoksi edelleen ylittämään kehykset.

– Mielestäni pandemiaoloissa on mahdollista, että joudumme jatkamaan poikkeuksellisia talouden toimia, mikä kyseenalaistaa sen, mikä tulevien vuosien kehysasetelma on. Palkkaharmonisointi pitää hoitaa kunnolla, Suomela sanoi.

Kaksintaistelun vetäjä IS:n Timo Haapala kysyi vielä tarkemmin Suomelalta, että onko vihreät valmis ylittämään kehykset ja ajamaan maan hallituskriisiin.

– Kyllä uskon, että myös keskusta on pandemian pitkittyessä valmis katsomaan tilannetta uudestaan, Suomela sanoi.

– Ymmärrän, että yrityksiä ja tapahtumajärjestäjiä autetaan ja se menee kehyksen ulkopuolelle. Mutta te menette tekemään uudistuksen, johon tarvitaan palkkaharmonisointiin rahaa. Tämä on tiedetty pitkän aikaa, että tätä rahaa tarvitaan, mutta sitä ei ole varattu missään ja sitä ei ole otettu mistään. Palkkaharmonisointi ei liity mitenkään pandemiaan, Harkimo muistutti.

Vaikka kysymystä palkkaharmonisoinnista veivattiin pitkään, Harkimon penäämää vastausta sen rahoittamisesta ei saatu.

– Selvä viesti on, että emme jätä palkkaharmonisointia tekemättä. Ei ole ehkä kauhean mielekäs kysymys suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta, että mistä rahat teknisesti otetaan. Tärkeintä on, että saamme uudistuksen hoidettua, Suomela sanoi.

Palkkaharmonisoinnin lisäksi hoitajille ja koko kunta-alalle on tulossa palkankorotukset. Kunta-alan sopimukset päättyvät helmikuun lopussa, ja etenkin hoitajien palkkaneuvotteluista on povattu vaikeita.