Parlamentaarisen maakuntaverokomitean puheenjohtajana toiminut Esko Kiviranta (kesk) torjuu tiukasti maakuntaveron. Kivirannan mukaan on ”erilaisten vasemmistoideologien puhetta, että maakuntaverolla olisi jokin kannustinvaikutus”.

Maakuntavero tullaan säätämään, vaikka puolueet muuta vakuuttavat aluevaalien alla, keskustan ex-puoluesihteeri, sote-konsulttina toimiva Jarmo Korhonen väittää.

Korhosen mukaan myös kokonaisveroaste ”nousee varmuudella”.

– Väestö ikääntyy ja hoidontarve lisääntyy, verotus tulee valitettavasti kiristymään. Kukaan ei veroa halua, mutta jos maakuntaveroa ei tule, merkittävä osa hyvinvointialueista ajautuu konkurssimaiseen olotilaan, jossa ne eivät selviydy lakisääteisistä tehtävistään.

Kaikki hallituspuolueet vihreitä ja vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat viestineet, ettei maakuntaveroa ole tulossa. Myös nykyinen oppositio on torjunut veron.

Miksi uskot maakuntaveron tulevan puolueiden nihkeydestä huolimatta?

– Kun vuonna 2029 hyvinvointialueiden kooksi arvioidaan 28 miljardia ja kuntien noin 13 miljardia, on järjetöntä, että kuntakentällä olisi verotusoikeus mutta hyvinvointialueilla ei olisi, Korhonen vastaa valtiovarainministeriön laskelmiin viitaten.

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi siirtyvät ensi vuoden alussa kunnilta hyvinvointialueille, ja alueet saavat ainakin ensi vaiheessa rahoituksensa valtiolta.

Korhosen mukaan hyvinvointialueet joutuvat taloudellisesti äärettömän tiukille, koska valtio hoitaa sote-uudistuksesta aiheutuvan palkkaharmonisaation kustannukset sekä uudistuksesta aiheutuvat ICT-kulut.

– Yhdelläkään alueella ei pystytä parantamaan palveluita. Muutokset aiheuttavat sen, että tekee tiukkaa, että nykyisetkin palvelut saadaan turvattua. Lupauksista ei päästä millään muulla kuin sillä, että siirretään verotusoikeus alueille, valitettavasti.

Korhosen puolue keskusta on vastustanut maakuntaveroa sillä perusteella, että maakuntavero johtaisi veroasteiden voimakkaaseen eriytymiseen alueilla.

Parlamentaarisen maakuntaverokomitean puheenjohtajana toiminut Esko Kiviranta (kesk) sanoo, että kun kuntatasolla veroprosenttiero voi olla jopa 6,5 prosenttiyksikköä, niin maakuntaverosta tulisi ”nelisen prosenttiyksikköä lisää”.

– Ei se ole hoidettavissa millään tasausjärjestelmällä. Valtio on ihan luonteva rahoittaja tällaiselle toiminnalle, mitä hyvinvointialueilla tehdään. Se on sitten erilaisten vasemmistoideologien puhetta, että maakuntaverolla olisi jokin kannustinvaikutus. Näille alueille annetaan ihan riittävästi rahaa, ja se raha täytyy käyttää taloudellisesti.

Keskustan veroasiantuntija Esko Kiviranta sanoo, että maakuntavero olisi yksi vero lisää palkansaajan, eläkkeensaajan tai velkaisen yrittäjän maksettavaksi.

Korhonen uskoo, että voimakas tasausjärjestelmä pystyttäisiin rakentamaan.

– Totta kai maakuntavero aiheuttaa sen, että alueiden määrä tulee pienenemään. On selvää, että jos maakuntavero tulee, alueiden määrä vähenee.

Hyvinvointialueita on tulossa 21. Korhonen hahmottelee, että maakuntavero on helpompi rakentaa esimerkiksi viidelle tai 12:lle alueelle, kun väestö- tai tulopohja on riittävä.

Kiviranta sanoo, ettei komitea pohtinut alueiden lukumäärää.

Keskustan aluevaaliohjelman mukaan ”maakuntaverotuksen käyttöönottoa arvioidaan siinä vaiheessa, kun maakuntien tehtäväkenttää laajennetaan”.

Eli keskustakaan ei tyrmää veroa?

– Sen kun näkisi, milloin sitä laajennetaan, ei ole näköpiirissä käsittääkseni, Kiviranta toppuuttelee.

IS kertoi aiemmin, kuinka sote-uudistus myllää kuntien rahoitusta ja valtionosuudet putoavat rajusti ympäri kuntakenttää.

Valtiovarainministeriön laskelmissa esimerkiksi Espoo saa vuonna 2027 valtionosuuksia 956 euroa per asukas, Tampere 63 euroa ja Turku 115 euroa.

Espoon korkeat valtionosuudet selittyvät laskelmassa sillä, että se kuuluu häviäjiin tilanteessa, jossa kaikkien kuntien tuloveroprosenttia leikataan kaavamaisesti, tämän hetkisen arvion mukaan 13,26 prosenttiyksiköllä. Espoo menettää suhteellisesti muita enemmän, koska siellä on hyvätuloisia asukkaita ja veroprosentin tuotto on korkea.

Korhonen arvioi, että maakuntavero nousee seuraavan hallituksen pöydälle kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistuksen, kuntien tulorahoituksen uudistamisen ja monikanavarahoituksen myötä.

Korhonen mukaan sellainen tilanne ei voi jatkua pitkään, jossa esimerkiksi ”Suomen paras kunta” Kauniainen saa yli 1000 euroa valtionosuuksia per asukas, kun ”köyhät kunnat saavat vain ropoja, muutamia satoja per asukas”.

– Se on aluepolitiikan irvikuva. Siihen tulee täydellinen remontti.

Jatkossa suhteellisesti eniten laskennallista valtionosuutta saavat ne kunnat, joissa lapsi- ja nuorisoikäluokkien osuus on suurin.

Vastaavasti ne kunnat, joissa on vähiten lapsia ja nuoria, saavat vähiten valtionosuuksia.

Tämän on helppo nähdä suosivan isoja keskuksia, joihin muuttoliike kohdistuu joka tapauksessa.

Korhonen povaa, että edessä on ennen näkemätön kuntaliitosten aalto.

– Tästä halutaan nyt vaieta. Peruspalveluiden toteuttamisen kannalta ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi kunnat tulevat tekemään nopealla aikataululla 2023–2027 kuntaliitokset.