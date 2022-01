Hallituksen koronaministerityöryhmää johtava Kiuru ja THL ovat täysin eri linjoilla keskeisistä koronastrategiaan liittyvistä kysymyksistä, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Olli Waris.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on varoittanut ”tautitsunamista”. Kuva perjantain tiedotustilaisuudesta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) on pakko nostaa hattua.

Kiuru on ollut etulinjassa koronaministerinä koko kriisin ajan ja käyttänyt koronantorjuntaan varmasti lukemattomia työtunteja.

Kiuru on sitä poliitikkotyyppiä, jota ei voi moittia värittömyydestä.

Kiurismit, kuten ”tämä on se keskeinen pihvi, jonka edessä me kaikki olemme polvillamme”, ovat jo eräänlaisia poliittisen sanataiteen klassikkoja.

Joulun alla Kiuru istutettiin hallituksen koronaministerityöryhmän johtoon.

Pääministeri Sanna Marin (sd) jättäytyi ryhmän rivijäseneksi.

Kiurulla on myös härskimpi puolensa.

IS kertoi perjantaina, että Kiuru on paimentanut sosiaali- ja terveysministeriön alaisen THL:n asiantuntijoita siitä, mitä heidän pitäisi sanoa asioista.

Viestinä on ollut, että laitoksen asiantuntijoiden pitäisi tukea sosiaali- ja terveysministeriön linjaa, vaikka he olisivat siitä eri mieltä.

– Emme voi tehdä niin kuin ministeri haluaa, jos meidän arvio on toisin päin, se ei vain käy, IS:lle painotettiin.

IS:n tietojen mukaan THL:ssä ei ole enää viime aikoina tanssittu STM:n pillin mukaan, koska ”lähtökohtien on katsottu perustuvan toiveajatteluun”.

Auki jää, missä asioissa THL on joutunut taipumaan ministeriön tahtoon vastoin omaa kantaansa. Kysymys on periaatteellisesti vakava.

THL ei ole auktoriteetti, jonka neuvoja pitäisi totella sokkona. THL on silti ministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen tutkimuslaitos, jonka pitäisi edustaa maan parasta asiantuntemusta tartuntatautien torjunnassa.

On kornia, että asiantuntijat kokevat painostusta sellaisen hallituksen taholta, jonka ohjelmassa puhutaan kauniisti siitä, kuinka laadukkaan päätöksenteon varmistamiseksi päätökset valmistellaan tutkimustietoon pohjautuen.

Aikaisemmin Iltalehti kertoi nimettömään hallituslähteeseen viitaten, että THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin haluttaisiin pistää vaihtoon Kansallisen rokotus­asiantuntijaryhmän johdosta, ja siitäkin on puhuttu, onko THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta enää tehtäviensä tasalla.

Suomessa on hämmästelty, kuinka Donald Trump yritti kyykyttää presidenttinä toimiessaan Yhdysvaltain tartuntatautiviraston johtajaa Anthony Faucia, joka ei taipunut Trumpin edessä, vaan oikoi kerta toisensa jälkeen faktoilla tämän löysiä koronapuheita.

STM:n tapaus osoittaa, että osataan sitä Suomessakin. Tapahtumista on noussut yllättävän vähän meteliä.

Trump-vertaus on sikäli kökkö, ettei Kiuru toki pyri vähättelemään koronaa, vaan hänen katsotaan edustavan pikemminkin toista ääripäätä, niin sanottua tukahduttamiskoulukuntaa, joka ajaa tiukkoja rajoitustoimia.

Asian pihvi on juuri näkemysten yhteentörmäyksessä: kun THL viestii, etteivät tartuntojen jäljittäminen ja koronatestaaminen enää ratkaise tilannetta, puhuu Kiuru voimakkaasti jäljittämisen ja testaamisen puolesta.

Kun Kiuru ilmoittaa haluavansa asettaa kokonaisia koululuokkia karanteeniin yhden tartunnan perusteella, irtautuu THL ministerin näkemyksestä. Kun Kiuru painaa jarrua pohjaan ja haluaa vähentää kaikin keinoin koronatartuntoja, THL tähdentää, että keskiössä tulisi olla vakavien tautitapausten ja kuolemien estäminen.

Hallituksen koronaministerityöryhmää johtava Kiuru ja THL ovat siis täysin eri linjoilla keskeisistä koronastrategiaan liittyvistä kysymyksistä.

Unohdetaan hetkeksi Kiurun varoittelut ja pelottelut, ja katsotaan, minkälaisia linjauksia viime päivinä on annettu ja minkälaisia päätöksiä kentän tasolla on tehty.

Helsinki linjasi maanantaina yhdessä 11 muun kunnan kanssa, ettei oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa enää jäljitetä altistuneita eikä aseteta karanteeniin.

THL muutti torstaina ohjeistustaan siten, että karanteeni on minimissään viisi päivää. Aluehallintovirastot päättivät, että lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta voi jatkua. Hallitus ehti jo aiemmin jyrätä Kiurun kannan etäopetukseen siirtymisestä.

Esimerkit osoittavat ministeriön vallan rajallisuuden: ohjauskirjeitä voidaan laatia, mutta loppujen lopuksi päätöksiä tekevät virkamiehet sairaanhoitopiireissä ja kunnissa virkavastuulla.

Hallituslähteistä kerrotaan, että vaikka hallituksen koronastrategia on määritelty ennen herkästi leviävää omikron-varianttia, pelaa sosiaali- ja terveysministeriö yhä vanhalla pelikirjalla.

Kiurua kuvaillaan ”aika jääräpäiseksi” neuvottelijaksi, joka puskee koronakantojaan väsymättömästi eteenpäin.

– Sen takia monet kokoukset venyvät, kun hän niin sitkeästi puskee kantaansa, eikä lähde helposti tekemään kompromisseja, IS:lle kuvaillaan.

Toisaalta Kiurun vaatimuksia kovista rajoitustoimista ymmärretään.

– Jos on vastuussa ministeriöstä, jonka tehtävänä on pitää huolta siitä, että kaikkialla on kantokykyä, saatat olla vastuullisena ihmisenä etumatkassa tarpeellisten toimien vaatimisessa.

Kiuru on jäämässä pian äitiysvapaalle, ja seuraajaspekulaatiot ovat jo käynnissä.

On Kiuru näyttämöllä tai ei, virus ei hellitä ainakaan toistaiseksi – päinvastoin, omikron-muunnoksen povataan pyyhkäisevän lähikuukausina väestön läpi ja huoli terveydenhuollon kantokyvystä on todellinen. Rajoitusten kanssa kitkutteleminen jatkuu.

Sopii toivoa, että hallitus tekee tässä tilanteessa arvionsa tarpeellisista toimista kylmänviileästi parhaan saatavissa olevan asiantuntemuksen pohjalta.

Koronastrategiaa onkin tarkoitus päivittää jo alkuviikosta.