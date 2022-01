THL:n oletuksena oli, että omikron-aalto kestää joulukuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin.

THL esitti perjantaina koronaministerityöryhmälle arvion omikron-virusmuunnoksesta potentiaalisen sairaalataakan arvioimiseksi.

THL oletti, että virus käy läpi kolmen kuukauden jaksolla, joulukuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin, suuren osan Suomen väestöstä: THL:n arviossa 10–69-vuotiaista jopa 80 prosenttia saisi omikron-aallossa koronatartunnan.

Alle 10-vuotiaista ja yli 70-vuotiaista tartunnan saisi 60 prosenttia.

Vanhemman väestön matalampi osuus arviossa selittyy vähäisemmällä ilmaantuvuudella, mikä johtuu vähäisemmistä kontakteista.

THL:n erikoistutkija Simopekka Vänskä, mihin perustuu arvio siitä, että 10–69-vuotiaista 80 prosenttia saisi tartunnan?

– Onko se 80 vai 70 prosenttia, sitä ei voida sanoa. Miksi se on näin suuri, eikä vaikka 30 prosenttia? Se johtuu siitä, että tilanne on omikronin myötä totaalisesti muuttunut. Vielä deltaa vastaan rokoteteho oli erittäin hyvä eli rokottamattomien ilmaantuvuus tartunnoissa oli paljon korkeampi. Omikronin myötä rokotettujen ilmaantuvuus tartuntojen suhteen on lähestulkoon sama kuin rokottamattomilla. Sairaalahoidoissa ero on edelleen säilynyt rokotettujen ja rokottamattomien välillä.

THL:n asiantuntijat ovat toistuvasti korostaneet, että koronatorjuntatyö pitäisi keskittää vakavien tautitapausten ja kuolemien estämiseen.

THL viittaa Norjan kansanterveyslaitoksen arvioon, jonka mukaan omikron-tartunnan saaneilla riski sairaalaan joutumiselle on 70–80 prosenttia alhaisempi kuin delta-muunnokseen sairastuneilla.

– Tässä todennäköisesti auttaa se, että omikron-muunnoksen kohdalla hoitojaksot ovat jonkin verran lyhempiä, Vänskä sanoo.

THL:n arviossa sairaalahoitoon joutuisi 12 viikon ajanjaksolla keskimäärin 400–700 uutta koronapotilasta per viikko ja suurimmillaan 900–1 300 koronapotilasta per viikko.

– Ovathan nämä korkeita lukemia. Tämä on potentiaalisen sairaalataakan arvioimista, että tällaiseen pitää varautua.

Kuntavaalit siirrettiin viime vuoden huhtikuulta kesäkuulle THL:n tautiennusteiden vuoksi.

THL arvioi, että koronatartuntoja olisi 18.4.2021 eli vaaliajankohtana 2 600–11 200 päivässä. Tosiasiassa tartuntoja todettiin 17–18.4.2021 yhteensä 498.

Mikä tekee tästä arviosta luotettavamman?

– Tartuntojen leviäminen, mistä nyt puhutaan, on jo nähty asia. Ja se, että tartunnat leviävät myös rokotettujen keskuudessa, on havaittu asia. Se kuvastaa, miten suuri osa kansasta on alttiina. Omikronilla näyttäisi olevan vielä nopea levittämiskyky. Jos joulukuun alussa puhuttiin 1 000–2 000 tapauksesta, nyt on oltu lähempänä 10 000 tapausta ja tiedetään, että on paljon tapauksia, joita ei ole rekisteröity.

Vänskä lisää, että luvuissa on epävarmuutta epidemian nykytilanteen arvioinnin ollessa vajavaista.

– Nousussa ollaan. Miten korkealle noustaan, siinä on se epävarmuus.

THL:n arviosta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.