Mahdollisista ravintolasuluista tehdään erillinen päätös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtamassa koronaministerityöryhmässä.

Hallitus räätälöi noin 200 miljoonan suuruisen tukipaketin koronatoimista kärsineille yrityksille.

Valmisteltava sulkemiskorvaus koskee esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja, jotka ovat joutuneet sulkemaan ovensa koronarajoitusten takia. Tukea valmistellaan myös taide- ja kulttuurialan ammattilaisille.

Lisäksi hallitus valmistelee kuudennen kustannustukipaketin. Korvauksia ja tukia maksetaan joulukuun alusta helmikuun loppuun.

– Meillä on arvio, että kustannustuki olisi 25 miljoonaa per kuukausi ja sulkukorvaus 90 miljoonaa per kuukausi. Puhutaan 200–250 miljoonan kokonaisuudesta. Esimerkiksi sulkukorvauksessa yrityksille, tapahtumille ja tapahtumajärjestäjille korvataan siinä suhteessa, kun heillä on tapahtumia ollut. Haarukka tulee olemaan 200 miljoonan kieppeillä, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) arvioi paketin kustannusvaikutuksia valtiolle.

Lintilän mukaan tavoitteena on valmistella uusi tapahtumatakuukierros.

Aiemman tapahtumatakuun piirissä olivat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, urheilutapahtumat, musiikkifestivaalit ja messut. Korvauksia on maksettu, jos tapahtuma on peruttu tai sen laajuutta on rajoitettu koronan vuoksi.

Ravintolarajoitukset pysyvät Lintilän mukaan tässä vaiheessa ennallaan: ravintolat voivat olla auki iltakuuteen saakka ja anniskelu on sallittu iltaviiteen asti.

Hallitus ei tehnyt siis päätöstä ravintoloiden täyssulusta, mutta päätti jatkaa sulut mahdollistavan lainsäädännön valmistelua.

Sulkulainsäädäntö kohdistuisi niihin ravintoloihin, joiden pääasiallisena toimintana on tarjota alkoholijuomia.

Sen sijaan ruokaravintolat, henkilöstöravintolat ja ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset jäisivät sulkulain ulkopuolelle. Myös noutoruuan myynti olisi yhä mahdollista.

Kun säädösvalmistelu on saatu tehtyä, asiasta tehdään erillinen päätös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtamassa koronaministerityöryhmässä. Valmistelun arvioidaan kestävän 3–4 viikkoa. Sulkulakiesityksessä huomioidaan alueellinen epidemiatilanne.

– Painopiste on korkean riskin ravintoloissa. Hallitus oli hyvin yhtenäinen siitä, että matalan riskin ravintoloille ei tule kohdistaa lisää rasituksia ja rajoitteita, Lintilä sanoi.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi, että väliaikainen muutos yrittäjien työttömyysturvaoikeuden järjestämisestä ollaan ottamassa käyttöön tammi-helmikuun ajalle.

Yrittäjien työttömyysturvan maksamisen edellytyksenä on, että päätoiminen työskentely päättynyt pandemian takia.

Työttömyysturvamenot kasvavat päätöksen takia arviolta 24 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) kertoi, että työttömyysturvan vahvistamiseksi työttömyyden alun omavastuupäivät tullaan poistamaan.

Työttömyysturvaa maksetaan heti työttömyyden alusta asti, kun muutoin työttömyysturvassa on viiden päivän omavastuu.

Ansiopäivärahan saajilla vaikutus etuuteen olisi keskimäärin 350 euroa ja peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavilla 168 euroa.

Toimenpiteen hintalappu kahdelta kuukaudelta on noin kymmenen miljoonaa euroa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kiitteli päätöksiä.

– Sulkemiskorvaus, kustannustuki, yrittäjän työmarkkinatuki sekä verottajan joustot ovat todella tarpeen. Kiitos niistä. Ne eivät kuitenkaan riitä. Myös ylipitkiä yt- ja lomautusprosessien läpivientiaikoja pitää lyhentää. Kun työmarkkinajärjestöt eivät sitä tee, hallituksen pitää hoitaa asia lakitietä, Pentikäinen kommentoi tiedotteessa.