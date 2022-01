Koronaministeri Krista Kiuru jää kohtapuoliin äitiyslomalle, ja Sdp:n toverit joutuvat etsimään Kiurulle tuuraajan. Setä Arkadia alias Timo Haapala veistelee, ettei Kiurua voi korvata tässä maassa kukaan. Kuka muka pystyisi luomaan vastaavan pelotevaikutelman?

Setä Arkadiakin heräilee vuodelle 2022. Kolmas koronapiikki on otettu, aluevaalit odottavat viikon päästä ja Setä A. jännittää, ylittääkö äänestysprosentti oman kengännumeron, joka on 45 (veikkaus: ei ylitä).

Samaan aikaan koronatilanne pahenee.

Eikä muutenkaan hyvältä näytä. Suomi-parka.

Miksei?

no siksi, koska perhe- ja pelastusministeri yms. Krista Kiuru (sd) jää kohtapuoliin äitiyslomalle, ja hänelle pitäisi löytää sijainen. Se on helpommin sanottu kuin tehty, sillä on rehellisesti kysyttävä, voiko Krista Kiurua korvata kukaan.

Sedältäkin ovat asiaa miettiessä yöunet kaikonneet.

Sdp:n puoluevaltuusto joutuu kahden viikon kuluttua päätöksen tekemään.

Krista Kiuru - korvaamaton.

Homma ei ole helppo, sillä käytännössä Kiuru on hoitanut nyt myös pääministerin tehtäviä, kun Sanna Marin (sd) väsähti koronahommiin ja päätti keskittyä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, jos pyssyt alkavat paukkua Venäjän ja Ukrainan rajalla. Se on hyvä, että Marin aktivoituu tällä rintamalla, tähän saakka hän on hoitanut esimerkiksi itäsuhteita lähinnä Twitterissä.

Myös presidentti Sauli Niinistö odottanee malttamattomana, että pääministeri antaa hänelle tukensa ja ohjeensa vaativassa ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisessa ja esimerkiksi tp-utvan kokouksissa.

” Kuka pelottelee jatkossa lapsia etäkoulutiellä koronasta?

Mutta yhtä kaikki, pää… eikun pelastusministeri Kiurulle pitäisi löytää tuuraaja.

Kiurun henkisestä suuruudesta saa hyvän kuvan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarijäsenten torstaina julkistamasta kannanotosta, jossa he moittivat valiokunnan puheenjohtajaa, keskustalaista Markus Lohea Kiurun arvostelusta:

”Ministeri Krista Kiurun toiminta on pelastanut tuhansien suomalaisten hengen ja terveyden - Paheksumme valiokunnan puheenjohtaja Lohen Kiurua kohtaa esittämää arvostelua. ”

” Jos Lohi jatkaa arveluttavaa myyräntyötään, eduskunta joutuu miettimään valmiuslakiin pykälän, jossa Kiurun arvostelu kielletään rangaistuksen uhalla.

Setä Arkadia yhtyy paheksuntaan.

Mutta kuinka ollakaan, kirjelmän allekirjoittajista saattaa löytyä Kiurun seuraajan nimi.

Ensimmäinen allekirjoittaja on turkulainen kansanedustaja Aki Lindén, entinen Hus-pamppu, joka viime eduskuntavaalien alla kertoi tehneensä Husin toimitusjohtajana päivät yöt töitä kaataakseen porvarien sotemallin. Lindenin lisäetu on vankka taistolaistausta mm. Turun Marxilaisten Opiskelijoiden puheenjohtajana 70-luvulla: koronakomento hoitunee tarvittaessa Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (NKP) kaaderiopeilla.

Aki Lindénillä olisi taistolaista kaaderitaustaa Kiurun tuuraajaksi.

Vetoomuksen oli allekirjoittanut myös Sdp:n toinen vahva mies, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ilmari Nurminen, Marinin suosikki. Mutta toisaalta Nurmisen haastava tehtävä eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtajana vaatii häneltä täydellistä keskittymistä, mitä Sdp:n eduskuntaryhmäkin tukenee vapauttamalla hänet ryhmän varapuheenjohtajan velvollisuuksista, kun eduskunta järjestäytyy helmikuussa.

Tuula Haatainenkin saatetaan kierrättää Kiurun paikalle, jotta Antti Rinne pääsisi työministeriksi. Kristiina Salonen on mainittu, mutta Kiuru saattaa hyvää hyvyyttään estää raumalaisen kilpasiskon nousun näkyvälle paikalle.

Mutta tärkeintä on, että Kiuru palaa vielä tehtäviinsä, sillä häneltä vapautuvaa poliittista tilaa ei pysty Suomessa kukaan täyttämään, mikä on nöyrästi kaikkien suomalaisten poliittiseen väriin katsomatta tunnustettava.