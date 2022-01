Ministerikierrätystä pidetään mahdollisena, mutta lähtökohtaisesti nyt haetaan vain sijaista Krista Kiurun perhevapaan ajaksi.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin (vasemmalla) tekee esityksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (oikealla) sijaiseksi. Kansanedustaja Aki Lindénillä on kannatusta ministeriksi demareiden keskuudessa.

Sdp valitsee perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle sijaisen tämän vanhempainvapaan ajaksi aluevaalien jälkeisellä viikolla, torstaina 27. tammikuuta.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin tekee esityksen sijaisesta puoluehallitukselle. Eduskuntaryhmällä on puolueen sääntöjen mukaan oikeus antaa asiasta lausunto. Sen jälkeen puoluevaltuusto päättää sijaisesta puoluehallituksen esityksestä. Koko prosessi aiotaan viedä läpi saman päivän aikana.

Sijaisen valinta on pitkälti Marinin käsissä.

– Olisi poikkeuksellista, jos puoluehallitus hänen esittämäänsä nimeen puuttuisi. Tavattoman harvinaista, eräs puoluehallituksen jäsen sanoo IS:lle.

– Puheenjohtaja tekee päätöksen, ja se siunataan, toinen vahvistaa.

IS:lle kerrotaan, ettei sijaiseksi valittavasta henkilöstä ole käyty lainkaan keskustelua puoluehallituksessa. Toiset kuitenkin odottavat, että asiasta keskustellaan aluevaalien jälkeisellä viikolla.

IS:n soittokierroksella vahvimpana ehdokkaana esille nousee kansanedustaja Aki Lindén Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Lindén on muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) entinen toimitusjohtaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen. Hän on koulutukseltaan lääkäri.

Lindénin valintaa perustellaan pitkänlinjan kokemuksella ja asiantuntemuksella nimenomaan peruspalveluministerin salkun asioista.

– Ei voida valita sellaista, joka joutuisi opettelemaan tehtävää. Yksi ainoa vaihtoehto on Aki Lindén, eräs kansanedustaja toteaa IS:lle.

Sijaisen valinnassa painavat poliittinen kokemus, asiantuntemus ministerin vastuulle kuuluvista asioista ja kokonaisharkinta. Perhe- ja peruspalveluministerin vastuulla ovat muun muassa koronatoimet ja sote-uudistuksen toimeenpano.

Lindénin kohdalla nostetaan kuitenkin esille se, että hän on poliitikkona tuore ja vasta ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hänellä ei ole myöskään ministerikokemusta.

Kansanedustaja Kristiina Salonen on monien vaalien ääniharava Raumalta.

Hyvänä vaihtoehtona pidetään myös kansanedustaja Kristiina Salosta Satakunnasta. Salonen on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja hän toimi viime vaalikaudella sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Hänellä on sosiaalialalta työ- ja koulutustaustaa. Salonen on samasta vaalipiiristä kuin Kiuru.

– Salosen ehdokkuutta olisi helppo tukea.

Yksi nostaa esille Sdp:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen. Hän on kehittänyt Sdp:n sosiaaliturvamallin. Mäkynen on kuitenkin vasta ensimmäisen kauden kansanedustaja, joten hänen ei uskota nousevan vielä ministeriksi.

Sijaisen valinnassa painaa myös maantiede. Lindénin, Salosen ja Mäkysen valintaa pidetään mahdollisena sen vuoksi, ettei samasta vaalipiiristä ole vielä ministeriä.

Sen sijaan esimerkiksi kansanedustaja Anneli Kiljunen, jolla on pitkä kokemus sote-asioista, on samasta Kaakkois-Suomen vaalipiiristä kuin kuntaministeri Sirpa Paatero. Kiljusen valintaa epäröidään myös siitä syystä, jos hän ei ole ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa. Eräs puoluehallituksen jäsen katsoo, että sijaiseksi valittavan täytyy olla ehdokkaana, koska ministeri saa paljon julkisuutta.

Marinin hyvä ystävä, kansanedustaja Ilmari Nurminen sopisi profiilinsa puolesta perhe- ja peruspalveluministeriksi, mutta hänen valintaansa ei uskota sen vuoksi, että hän on samasta vaalipiiristä, Pirkanmaalta, kuin pääministeri itse. Lisäksi Nurmista rasittaa bilejulkisuus.

– Ilmari ei tulisi valituksi ilman keskustelua.

Osa IS:n tavoittamista demarivaikuttajista ei halunnut spekuloida lainkaan mahdollisilla ministerinimillä.

Pääministeri Sanna Marinin hyvän ystävän, kansanedustaja Ilmari Nurmisen valinta ministeriksi ei olisi läpihuutojuttu Sdp:n päättävissä elimissä.

Ministerikierrätystäkin pidetään mahdollisena, vaikka lähtökohtaisesti nyt haetaan vanhempainvapaan sijaista.

IS:lle arvioidaan, että jos ministerikierrätystä aiotaan tehdä tällä vaalikaudella, sen aika on nyt. Seuraavat eduskuntavaalit ovat ensi keväänä. Toisaalta nykyisiin ministereihin ollaan tyytyväisiä.

Jos ministerikierrätykseen kuitenkin päädyttäisiin, niin Paatero nostetaan esille mahdollisena perhe- ja peruspalveluministerinä.

– Sirpa Paatero on rauhallinen faktaihminen. Hän on luottohenkilö puolueessa. Hänet voi laittaa mihin tahansa positioon. Vaikeissa paikoissa hyvin marinoitu ihminen, IS:lle perustellaan.

Paateron tilalle kuntaministeriksi löytyisi enemmänkin vaihtoehtoja.

Toinen IS:n haastattelema demarilähde näkee, että työministeri Tuula Haatainen sopisi perhe- ja peruspalveluministeriksi. Hän on toiminut aiemmin samassa ministeriössä sosiaali- ja terveysministerinä. Haataisen tilalle voisi siirtyä aiemmin tällä vaalikaudella työministerinä toiminut Timo Harakka.

– Rinne–Lindtman-kuvioon en usko, lähde sanoo viitaten siihen, ettei hän usko, että varapuhemies Antti Rinne tai eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman nousisi ministeriksi.

Mikäli ministerikierrätykseen päädyttäisiin, niin silloin kyse ei kuitenkaan olisi sijaisjärjestelystä, vaan valinnat olisivat loppukaudeksi, IS:lle sanotaan.

Näillä näkymin Kiurun odotetaan palaavan ministerin tehtäväänsä ensi syksynä. Äitiyslomalle hän jäänee helmikuun lopussa, kuukausi ennen laskettua aikaa.