Omikron on muuttanut koronatilanteen, rajoituksista ei luovuta, valmiuslakia valmistellaan kaiken varalta.

Hallitus päivittää koronastrategiansa ensi viikon tiistaina. Asiasta kertoi pääministeri Sanna Marin (sd) Iltalehden vaalitentissä.

– Kyllä, me tulemme ensi tiistaina koko hallituksen kanssa katsomaan ajankohtaisimman tilanteen. Virus muuttuu sellaisella vauhdilla, että meidän on välttämätön päivittää strategiamme, kuten olen tehneet monta kertaa aikaisemmin tämän pandemian aikana.

– Tulemme ensi viikolla käymään THL:n tuoreimmat arviot ja mallinnukset siitä, millä tavalla virus tulee käytännössä pyyhkäisemään yhteiskunnan yli. Me emme pysty sitä estämään, se on hyvä tunnustaa. Mitä me voimme tehdä, että se suojaa terveydenhuollon kantokykyä, sairaalahoidon kapasiteettia ja että meidän terveydenhuoltomme kantokyky ei ylity, Marin kyseli IL:n tentissä.

Marin arveli, että tulevat viikot ovat terveydenhuollossa koronapandemian vaikeimmat ajat Suomessa.

Marinilla ei ollut moittimista siihen, että Husin alueella jäljittämisestä ja testaamisesta on jo hellitetty.

– Virus leviää sellaisella voimalla ja sellaisissa kohtaamisissa, joissa se ei ole aiemmin levinnyt. Tämä on nyt erittäin vakava tilanne ja siihen pitää sellaisena suhtautua. Tämä vaatii hallitukselta ratkaisuja.

– Meidän työkalupakissa on tiettyjä toimia, mutta osa toimista on alueellisilla viranomaisilla. Luotan, että kunnat pääkaupunkiseudulla, aluehallintoviranomaiset, sairaanhoitopiirit ovat hyvin tarkkaan arvioineet, missä heidän kannattaa resursseja käyttää. Annan tässä tukeni näille alueille, Marin sanoi IL:n tentissä

Helsingin Sanomat on kertonut, että hallitus valmistelisi valmiuslain kahden pykälän käyttöönottoa.

Marin myönsi asian IL:n vaalitentissä ja muistutti, että kyse on vasta varautumisesta. Marin kertoi olleensa yhteydessä myös presidentti Sauli Niinistön kanssa valmiuslaista.

– Kyllä, virkatasolla tätä työtä (valmiuslain käyttöönottoa) on tehty, ja tähän tilanteeseen varaudutaan. Hallitukselle ei ole tehty esitystä valmiuslain aktivoinnista, mutta on on mahdollista että tällainen esitys joudutaan seuraavien viikkojen aikana meille tuomaan. Sen vuoksi, että terveydenhuollon kantokyky on aidosti erittäin vaikea tällä hetkellä, erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Suomessa.

– Olen tänään keskustellut tästä tilanteesta tasavallan presidentin kanssa. Sen vuoksi, että eilen itsekin luin uutisista spekulaatiota siitä, että otetaanko valmiuslaki käyttöön vai ei. Kyllä tätä keskustelua käydään, valmistelutyötä tehdään. Tietenkin toivomme, että tähän emme joudu, vaan siihenkin joudumme varautumaan, Marin sanoi.