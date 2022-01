IS:n lähteet: Krista Kiurun ja THL:n välillä kova vääntö koronan hoitamisesta – Kiurua syytetään asiantuntijoiden paimentamisesta

IS:n tietojen mukaan THL:ssä ei ole enää viime aikoina lähdetty noudattamaan ministeriön toiveita, koska ”lähtökohtien on katsottu perustuvan toiveajatteluun”. Kiuru ei kommentoi paimentamisväitettä.

Hallituksen koronaministerityöryhmää johtavaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd) syytetään sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoiden paimentamisesta.

– Paimennetaan jatkuvasti, että näin teidän pitäisi sanoa asioista, IS:lle kuvaillaan.

Aiheen herkkyyden vuoksi asiasta puhuttiin IS:lle nimettömästi.

Kyse on periaatteellisesti merkittävästä asiasta: poliittisen ohjauksen sekoittumisesta asiantuntijatyöhön.

IS:n tietojen mukaan viestinä on ollut, että laitoksen asiantuntijoiden pitäisi tukea sosiaali- ja terveysministeriön linjaa, vaikka he olisivat siitä eri mieltä.

– Emme voi tehdä niin kuin ministeri haluaa, jos meidän arvio on toisin päin.

IS:n tietojen mukaan THL:ssä ei ole enää viime aikoina lähdetty noudattamaan ministeriön toiveita, koska ”lähtökohtien on katsottu perustuvan toiveajatteluun” ja kentän asiantuntijat ovat olleet eri linjalla.

Kiuru ei halunnut kommentoida väitettä asiantuntijoiden paimentamisesta. IS ei tavoittanut myöskään sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilaa.

IS:n tietojen mukaan esimerkiksi joulun alla THL oli saada ”kovaa noottia” näkemyksistään.

THL teki selväksi lausunnossaan hallitukselle, että se vastustaa koulujen etäopetusta.

Kiuru sen sijaan halusi koulut etäopetukseen. Hallitus päätti lopulta viime perjantaina, ettei suositusta etäopetuksesta anneta, ja nojautui juuri THL:n arvioon.

Kiuru saa asiantuntijoilta pyyhkeitä myös esiintymisestään pitkäkestoista koronaa eli long covidia koskevan raportin tiedotustilaisuudessa.

Yksi ryhmään kuulunut asiantuntija sanoo, että suullisesta esittelystä välittyi ”liian yksinkertaistettu ja aika dramaattinenkin viesti”.

Kiuru esitti long covid -tiedotustilaisuudessa arvioita siitä, kuinka suuri joukko aikuisia ja lapsia voi sairastua viikkotasolla pitkäkestoiseen koronatautiin. Kuvassa myös asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Risto O. Roine (kesk.) ja STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen.

Kiuru sanoi raportin julkistustilaisuudessa pelkäävänsä, ettei kouluihin palaaminen ole enää turvallista.

– Tulee huoli, että tieteen tekijöitä käytetään tiettyyn tarkoitukseen ilman, että mietitään varsinaista lopputulemaa kansanterveyden näkökulmasta, toinen asiantuntija kritisoi.

Kiurulla katsotaan olevan THL:n kanssa hyvin erilainen näkemys siitä, miten pandemia kehittyy, mitkä lainalaisuudet siihen vaikuttavat ja miten sitä pitäisi hoitaa.

– Se aiheuttaa jatkuvasti ongelmia, hän (Kiuru) ajattelee, että sillä ei ole mitään väliä, mitä vaikutuksia toimilla on, kunhan niillä voidaan ehkäistä kaikin keinoin koronaa.

Kiuru on puhunut voimakkaasti tartuntojen jäljittämisen ja testaamisen puolesta. THL:ssa taas katsotaan, etteivät tartuntojen jäljittäminen ja testaaminen enää ratkaise tilannetta, vaan kyse on resurssien ja rahan hukkaamisesta.

– On väärä johtopäätös, että kaikin keinoin pitää jarruttaa kaikkea koko ajan. Se tarkoittaa sitä, että taudissa pyristellään ikuisesti. Pitäisi keskittää työ siihen, että voimme estää vakavaa tautia ja kuolemia, IS:lle kuvaillaan THL:n ajattelua.

– Kiuru haluaa estää kaikki infektiot, meille tärkeänä asiana on estää vakavaa tautia. On hyvä asia, jos voimme ehkäistä tartuntoja, mutta se ei voi olla ensisijainen asia näillä rokotteilla, joista tiedämme, että ne vuotavat, toinen asiantuntijanäkemys kuuluu.

Nokkapokkaa STM:n ja THL:n välillä on ollut myös rokotteista. Kiuru on arvostellut THL:ää hitaudesta rokotussuositusten suhteen: THL antoi 2. joulukuuta suosituksen kolmansien rokotusten antamisesta yli 18-vuotiaille.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on arvioinut, että kolme annosta saattaa riittää pitkäkestoiseen suojaan, jos päämääränä on estää vakavaa tautia. Kuva tapaninpäivältä, jolloin Nohynek osallistui rokotteiden antamiseen Iitin terveyskeskuksessa.

Tieto omikron-muunnoksesta tuli 25. marraskuuta. Suositus kolmansista annoksista olisi voitu antaa viikkoa aikaisemmin, THL:stä on arvioitu jälkikäteen.

Suoranaisena poliittisena ohjauksena THL:ssä pidettiin sitä, ettei STM noudattanut THL:n linjausta rokotusten alueellisesta kohdentamisesta. Kiuru oli sitä mieltä, että riskiryhmäläisten rokotukset pitää viedä ensin loppuun asti.

THL:ssä on epäilty Kiurun kuuntelevan varjoneuvonantajien ryhmää, joka edustaa niin sanottua tukahduttamiskoulukuntaa. Kovien rajoitusten kannattajana pidetään esimerkiksi Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaista.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaista pidetään kovien rajoitustoimien kannattajana.

STM:stä kiistetään varjoneuvonantajien ryhmän olemassaolo ja kerrotaan, että keskustelua käydään muun muassa sairaanhoitopiirien, kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden ja Lab7-laboratorioverkoston kanssa.

IS:lle huomautetaan, että myös THL:n sisällä on ollut eriäviä kantoja.

– Esimerkiksi koululaisten testauksesta THL:n johtaja Mika Salminen sanoi, ettei THL tätä vastusta ja seuraavalla viikolla THL:n ylilääkäri Otto Helve haukkui ajatuksen julkisesti maanrakoon. THL:n linjaukset saattavat olla ristiriidassa ECDC:n linjausten tai WHO:n linjausten kanssa. Ihmetyttää, että STM:n ei pitäisi reagoida myös muuhun ympärillä olevaan tutkimustietoon.

Koronapäätöksentekoa läheltä seurannut asiantuntija arvioi, että THL ”on ollut välillä aika heikko”.

– Tervahauta (THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta) on aika vähän esillä. Lääkärijohto THL:ssä on ollut vähän kevyttä. Lääkäritaustalla on jonkinlainen merkitys: tajuaa, mitä tarkoittaa, jos päivystykset menevät tukkoon.

THL:n terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen mukaan alustavat tutkimustulokset kertovat, että omikron on 40–60 prosenttia lievempi kuin deltamuunnos. Kuvassa vasemmalla sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Lopulta Kiurun ja hallituksen valta on rajallinen – päätökset syntyvät kunnissa ja alueilla.

Esimerkiksi Helsinki tiedotti maanantaina, että tartuntoja jäljitetään vain riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi IS:n aluevaalitentissä, että hänellä riittää ymmärrystä kuntien tuoreimmille päätöksille, koska ne siirtävät resursseja terveydenhuollon piiriin, jossa ihmisiä hoidetaan.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kommentoi, ettei koronan leviämistä kyetä enää estämään, ja sanoi, että hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, ettei taudin huippu nousisi niin korkealle, että terveydenhuollon kantokyky pettäisi.

Asiantuntijalähteen mukaan omikronmuunnos ”menee nyt läpi”, ja nyt vain yritetään pitää sairaalahoidon kapasiteetti kasassa.

– Olemme ajopuu. Tartuntoja on niin paljon, ettei rajoitustoimilla pystytä enää oleellisesti vaikuttamaan niiden määrään. Mitä nyt tehdään, on vähän enemmän teatteria. Merkitystä on sillä, kuinka hyvin meidät on rokotettu.