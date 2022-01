Miksi äänestää aluevaaleissa ja mistä aluevaltuustot päättävät? 20 keskeistä vaalifaktaa

Soteuudistus on hyväksytty, nyt on aluepäättäjien aika panna 21 miljardin euron kakusta oman alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. IS kokosi 20 keskeistä faktaa meneillään olevien vaalien ydinkysymyksistä.

1. Nyt tammikuun 23. päivä aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin. Aluevaltuustot aloittavat maaliskuun alussa ja niillä on vuoden loppuun asti löytää sopiva hallintomalli ja käytännöt omalle alueelleen.

2. Mitään valmista mallia ei ole, vaan jokainen alue voi itse päättää, miten se palvelunsa ja toimintansa parhaiten aikoo järjestää.

3. Sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi eivät enää 1.1.2023 ole kuntien tehtävä. Sotesta ja pelastustoimesta alkavat vastata hyvinvointialueet, joita on 21, ja Helsinki jatkaa omillaan.

4. Kunnilta siirtyy soten myötä hyvinvointialueille noin 21 miljardin euron kustannukset. Sote-menot ovat olleet keskimäärin 59 prosenttia kuntien menoista.

Lääkärit ja muut kunnan sotetyöntekijät siirtyvät ensi vuoden alussa hyvinvointialueen työntekijöiksi.

5. Hyvinvointialue vastaa alueensa perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, sosiaalihuollosta, kuten myös lasten, nuorten ja perheiden palveluista, työikäisten palveluista, ikääntyneiden palveluista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, vammaispalveluista, oppilas- ja opiskelijahuollosta sekä pelastustoimesta.

6. Kun aiemmin joka kunnassa on ollut omat sotepalvelut, ehkä maakunnan yhteinen sairaanhoitopiiri ja oma pelastustoimi, ja näille myös oma hallintonsa – nyt kaikki siirtyvät hyvinvointialueen hoteisiin ja aluevaltuusto päättää, miten toiminnat organisoidaan, miten palvelut järjestetään ja missä.

7. Jokainen hyvinvointialue voi melko vapaasti luoda oman hallintomallinsa ja organisaationsa. Laissa on suurin piirtein vain sanottu se, että aluevaltuusto valitsee aluehallituksen ja hyvinvointialuejohtajan. Aluehallituksen puheenjohtaja on alueen ykköshenkilö, ja käytännön toimintaa johtaa hyvinvointialuejohtaja, jonka johtajasopimuksessa määritellään työnjako.

8. Aluevaltuusto on kuin kunnanvaltuusto, ja aluehallitus kuin kunnanhallitus. Päätöksenteko tapahtuu pitkälti samoin kuin kunnissa, eli aluehallituksessa ei ole puolueiden välillä hallitus-oppositio -rajoja.

Hyvinvointialue voi organisoida asiat kuten ennen, eli terveyspuoli hallinnoi ikäihmisen terveysasiat ja sosiaalipuoli muun hoivan, tai luoda oman hallinnon ikäihmisten asioille.

9. Hyvinvointialueille tulee myös lautakuntia. Jokaisella alueella pitää olla tarkastuslautakunta sekä kansalliskielilautakunta ruotsinkielisillä alueilla ja Lapissa saamenkielisille.

Valmisteluissa muiden lautakuntien määräksi on useimmin kaavailtu 2-4. Välttämättä lautakuntia ei organisoida sektoreittain, vaan elinkaariajattelun mukaan - eli on lasten ja nuorten palvelut, aikuisten palvelut ja ikäihmisten palvelut. Alueiden organisaatiossa oma linjansa löytyy todennäköisesti esimerkiksi erikoissairaanhoidolle ja pelastustoimelle.

10. Alueilla on paljon vaihtelua siitä, miten ne käytännön toimintansa aikovat järjestää, ja miten paljon hallintohimmeleitä ja matriiseja, johtajia ja päälliköitä tai palvelupisteitä alueella on. On perinteisiä hierarkkisia malleja, ja on myös hivenen virtaviivaisempia malleja. Kyse on vasta virkamiesluonnoksista, ja aluevaltuustot eivät ole vielä edes aloittaneet.

11. Aluevaltuusto ja aluevaltuutetut eivät voi taikoa lisärahaa mistään. Alueet saavat rahansa valtiolta tiettyjen laskukaavojen mukaan, ja osa rahoituksesta tulee palvelumaksuista.

12. Hyvinvointialueilla ei ole verotusoikeutta. Maakuntaveroa, hyvinvointialueiden verotusoikeutta ei lähivuosina ole tiettävästi tulossa, eli alueiden rahoitus on ainakin aluksi valtion varassa.

13. Jos jokin hyvinvointialue alkaa olla pulassa, apuun tulee ensin valtiovarainministeriö. Lain mukaan palvelut on turvattava ja alueelle voidaan antaa lisärahoitusta. Valtiovarainministeriö voi myös käynnistää arviointimenettelyn, kuten kriisikunnissa tällä hetkellä. Eli kriisialueita voidaan tarvittaessa liittää toisiin hyvinvointialueisiin.

14. Julkinen sektori on sote-palveluiden pääasiallinen tuottaja, mutta alueet voivat myös täydentää palvelujaan ostamalla niitä yksityiseltä sektorilta ja järjestöiltä tai antamalla palveluseteleitä.

15. Yksityistämisestä ei ole prosenttirajoituksia. Lain mukaan palveluissa julkisella sektorilla pitää olla riittävä oma tuotanto. Esimerkiksi vanhusten asumispalvelut ovat monilla alueilla noin puoliksi yksityisten hoidossa ja ne voivat jatkua entisellään. Päijät-Hämeessä esimerkiksi Lahti ja kaksi muuta kuntaa on yhtiöittänyt perusterveydenhuoltonsa, alueen koko perusterveydenhuoltoa ei voi siirtää pois hyvinvointialueelta. Tarvittaessa myös vaikka neuvolapalveluita hyvinvointialueen sisällä voidaan yksityistää, lähinnä vain perinteistä sosiaalityötä ei voi ulkoistaa.

Hyvinvointialueet voivat melko vapaasti kasata oman palvelupakettinsa. Julkisen sektorin on tuotettava palveluita itse riittävästi, yhdenkään sektorin palveluita ei voi täysin ulkoistaa.

16. Aluevaltuusto tekee myös päätökset, missä alueen terveyskeskukset ja muut palvelupisteet sijaitsevat.

17. Kun sote siirtyy pois kunnilta hyvinvointialueelle, ja valtio rahoittaa soten verotuloista - kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia alennetaan 12,39 prosenttiyksikköä.

18. Aluevaalit järjestetään nyt 21 hyvinvointialueella. Helsingissä aluevaaleja ei järjestetä, ne vaalit käytiin kuntavaaleissa, koska sote pysyy edelleen Helsingin kaupungin omassa hoidossa.

19. Hyvinvointialueet noudattelevat maakuntajakoa, mutta Uusimaa on jaettu neljään osaan. Vantaa ja Kerava ovat yksi hyvinvointialue, Keski-Uusimaa toinen, Itä-Uusimaa kolmas ja Länsi-Uusimaa neljäs.

20. Jatkossa aluevaalit ovat samaan aikaan kuntavaalien kanssa koko maassa, eli seuraavat aluevaalit pidetään runsaan kolmen vuoden kuluttua huhtikuussa 2025.