Kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan koronakriisissä elinkeinovapauden merkitystä koko kansan hyvinvoinnille ei ymmärretä hallituspuolueiden piirissä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen katsoo pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen jättäneen koronakriisissä yrittäjyyden ”mopin osalle”. Häkkänen esittää näkemyksensä elinkeinovapautta puolustavassa blogikirjoituksessaan.

– Kriisissä joudutaan aina toimimaan nopeasti, eivätkä kaikki toimenpiteet osu lankulle. Mutta kyllä Marinin vasemmistohallituksella on ollut koko ajan sokea piste: elinkeinovapaus. Yrittäjyys jää mopin osalle. Elinkeinovapauden merkitystä koko kansan hyvinvoinnille ei ymmärretä hallituspuolueiden piirissä, Häkkänen kirjoittaa.

Häkkänen muistuttaa perustuslakivaliokunnan huomauttaneen Marinin hallitukselle lukuisia kertoja siitä, että elinkeinovapauden näkökulmaa on laiminlyöty.

– Päätöksissä myöhästytään ja parhaita keinoja ei oteta ajoissa käyttöön. Maksajana on lopulta yrittäjä ja työntekijä, Häkkänen suomii hallitusta.

Häkkänen listaa kirjoituksessaan tuttuja esimerkkejä.

– Esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma-ala ovat olleet historiallisessa ahdingossa pian kahden vuoden ajan. Ravintola-ala kärsii jatkuvista ja poukkoilevistakin suluista, matkailun haasteista puhumattakaan. Viimeisimpänä lukuisat kuntosali- ja liikuntayrittäjät ovat kohdanneet hallinnon määräämien rajoitusten epätasaisuuden.

Elinkeinovapauden rajoitusten korvauksiin hallitus ryhtyi Häkkäsen mukaan vasta, kun ”perustuslakivaliokunta käski”. Samoin kävi alueellisten ja ravintolakohtaisten joustojen kanssa.

– Joustot otettiin käyttöön vasta perustuslakivaliokunnan ukaasien jälkeen, ei hallituspuolueiden omasta toimesta. Yrittäjämyönteisyys loisti poissaolollaan. Elinkeinotoimintaa helpottavat koronapassit, maskipakot ynnä muut selkeät helpotukset jäivät junnaamaan. Tappioita syntyi ja lasku kasvoi.

Häkkänen katsoo, että yritystoimintaan vaikuttavien rajoitusten on oltava mahdollisimman tarkkarajaisia. Lisäksi niiden tarve tulee pystyä perustelemaan aukottomasti ja selkeästi.

– Kaikki helpottavat keinot on käytettävä. Rajoitettuja elinkeinoja on myös tuettava, kuten oikeustajuun kuuluu. Nyt tukimekanismit ontuvat. Yrityksissä on kyse yksittäisten ihmisten koko elämäntyöstä ja monien ihmisten toimeentulosta. Heidän varassaan Suomii elää. Siksi meidän pitää huolehtia siitä, että yrittäjät eivät menetä koko elämäntyötään.