Suomen Yrittäjien johtajan Janne Makkulan mielestä ammattiliiton ja yrityksen välillä ei ole työriitaa, jota pitäisi sovitella. Sovittelija Jukka Ahtelan mukaan laki edellytti toimenpiteisiin ryhtymistä.

Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula ihmettelee, miksi valtakunnansovittelija on ryhtynyt sovittelemaan yritysten ja ammattiliittojen työriitoja, vaikka yritykset ovat sopineet jo työntekijöidensä kanssa työehdoista paikallisesti.

– Olennainen kysymys on, minkä takia valtakunnansovittelija katsoo, että yrityksen ja Teollisuusliiton välillä on työriita, Makkula sanoo IS:lle.

Valtakunnansovittelija tiedotti viime viime viikolla, että Teollisuusliitto ja Keitele Group aloittavat yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Siklaelementit Oy:n osalta sovittelu ei enää jatku, ja Teollisuusliitto uhkaa yritystä torstaina käynnistyvällä lakolla.

Nämä järjestäytymättömät yritykset eivät kuulu työnantajaliittoon, vaan ne ovat noudattaneet mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella, kuten sadat muut pienet ja keskisuuret yritykset.

Aiemmin työnantajapuolta edusti liittojen välisissä neuvotteluissa Metsäteollisuus ry, joka päätti vuonna 2020, ettei se neuvottele enää työehtosopimuksia. Viimeinen sopimus päättyi vuodenvaihteessa.

– Yhtäkkiä meillä on sovittelussa ammattiliiton kanssa sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole koskaan millään tavalla sitoutuneet työehtosopimusjärjestelmään eivätkä sopimiseen ammattiliiton kanssa, Makkula toteaa.

Normaalisti valtakunnansovittelija sovittelee työnantaja- ja työntekijäliittojen välisiä työriitoja.

Suomen Yrittäjien johtajan mielestä valtakunnansovittelijan pitäisi pohtia omaa rooliaan tarkemmin uudenlaisessa työmarkkinatilanteessa ennen ryhtymistä sovitteluprosessiin.

– Onko yrityksellä ja sen henkilöstöllä aidosti mahdollisuus käydä keskusteluita vai onko ammattiliitolla, jolla ei ole ollut mitään tekemistä yrityksen kanssa, oikeus tulla siihen väliin ja sovittelija tukee tällaista väliintuloa, Makkula kysyy.

Makkulan mukaan ammattiliitto vaatii yksipuolisesti työehtosopimuksen tekemistä heidän kanssaan. Hänen näkemyksensä mukaan yrityksellä ja ammattiliitolla ei ole erimielisyyttä sopimuksen ehdoista, koska yritys ei halua tehdä koko sopimusta.

– Tässä luodaan asetelma, jossa ammattiliitolle annetaan etulyöntiasema ja yritys joutuu tilanteeseen, jossa sille syntyy paine tehdä työehtosopimus ammattiliiton kanssa, vaikka sillä ei ole lain mukaan mitään velvollisuutta siihen.

Työnlainsääntö antaa Makkulan mukaan raamit, jotka määrittävät työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

– Meillä on 20 000 yritystä, jotka eivät tähän astikaan ole olleet minkään työehtosopimuksen piirissä. Niissä on kautta aikojen toimittu niin, että on käyty keskusteluja oman henkilöstön kanssa ja toteutettu työehtojen kokonaisuus esimerkiksi henkilöstöoppaalla tai -käsikirjalla. Toisissa yrityksissä on tehty sopimus niin, että kaikki työntekijät ovat jopa allekirjoittaneet sen.

Esimerkiksi Keitele Group on kertonut laatineensa omat työehdot, joiden oli tarkoitus tulla voimaan vuoden alussa.

Nyt Keitele Group noudattaa kuitenkin sovittelun ajan vähintään mekaanisen metsäteollisuuden vuodenvaihteessa päättyneen työehtosopimuksen määräyksiä, mukaan lukien ammattiyhdistystoimintaa koskevia määräyksiä. Teollisuusliiton mukaan Keitele Groupin omista työehdoista oli poistettu kaikki viittaukset ammattiyhdistystoimintaan.

Suomen Yrittäjille tulevien yhteydenottojen mukaan Teollisuusliitto on ryhtynyt lähettelemään laatimiaan työehtosopimuksia pieniinkin järjestäytymättömiin yrityksiin, joissa on jo työehdoista sovittu.

– Jos sovittelija pyytää yrityksen edustajat Teollisuusliiton kanssa sovitteluun tilanteessa, jossa on jo tehty järjestelyt yhdessä henkilöstön kanssa, niin onhan tämä täysin absurdi asetelma, Makkula sanoo.

Hän toteaa, että nähtäväksi jää, tuleeko jopa pieniin yrityksiin työtaistelu-uhkia sen takia, että Teollisuusliitto haluaa tehdä työehtosopimuksen niiden kanssa.

Teollisuusliiton ja Keitele Groupin välistä työriitaa sovitteleva Jukka Ahtela sanoo IS:lle, että työriidan sovittelu perustuu työriitalakiin.

– Työriitalain 7 §:n mukainen ilmoitus työriidasta ja siihen liittyvästä työnseisausuhkasta on tullut valtakunnansovittelijan toimistoon ja silloin tämän lain mukaan sovittelijan tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin työriidan ratkaisemiseksi, Ahtela kertoo.

Hänen mukaansa prosessi on käynnistettävä riippumatta siitä, onko kyseessä liittotaso tai yritystaso.

– Ei tässä oteta kantaa yhtään mihinkään muuhun asiaan, Ahtela toteaa.

Ahtelan mukaan riittää, että ilmoituksen tekee toinen osapuoli.

– Sen jälkeen käynnistyy prosessi. Oleellista on, että osapuolet keskinäisin neuvotteluin pyrkivät löytämään ratkaisun. Sovittelija on käytettävissä, jos tarvitaan apua sovinnon löytämiseen. On tietysti selvää, jos osapuolet toteavat, ettei ole mitään soviteltavaa eikä ole mitään riitaa, niin sitten ei sovitella.

Sovittelija Jukka Ahtelan mukaan on ennen kaikkea työmarkkinaosapuolten asia pohtia, minkälaista sovittelujärjestelmää jatkossa tarvitaan.

Keitele Groupin laatimista työehdoista, joiden piti tulla voimaan vuoden alussa, kerrottiin henkilöstölle joulukuussa.

Ahtela ei halua ottaa kantaa siihen, miksi työehdoista täytyy lähteä neuvottelemaan ammattiliiton kanssa, vaikka yritys on jo sopinut työehdoista henkilöstönsä kanssa. Hänen mukaansa asian perusteleminen edellyttäisi sovittelussa parhaillaan olevien tapauksien avaamista.

– Meillä on aika tiukka sääntö ja periaate, mihin osapuolet ovat sitoutuneet, että kesken olevia asioita ei avata julkisuudessa.

Ahtelan mukaan valtakunnansovittelijan on hyvä pohtia koko ajan omaa rooliaan, jos olosuhteet ja toimintaympäristö muuttuvat.

– Tässä kun tilanne on päällä, pohtiminen kannattaa jättää vähän myöhempään, kun saadaan tämä savotta selvitettyä. Ennen kaikkia se on työmarkkinaosapuolten asia pohtia, minkälaista sovittelujärjestelmää jatkossa tarvitaan. Sovittelija taipuu siihen, Ahtela sanoo.