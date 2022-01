Petteri Orpon (kok) mukaan vanhustenhoito on mennyt hallituskauden aikana vain huonompaan suuntaan. Pääministeri Sanna Marin (sd) tivasi Orpolta, miten kokoomus laittaisi vanhusten asiat kuntoon.

Lukijoiden kysymykset saivat pääministeri Sanna Marinin (sd) ja oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon väittelemään kiivaasti vanhuspalveluiden tilasta.

Kati Hyvinkäältä tiedusteli puheenjohtajilta IS:n Kansa kysyy – puoluejohtajat vastaavat -tentissä, miten he toivoisivat omien vanhempiensa hoidon vanhainkodissa toimivan.

– Kauanko on mielestäsi maksimiaika vanhukselle odottaa hoitajaa yksin huoneessa, vaippojen vaihtoa odottaen? Kati tiedusteli.

Raili Heinolasta jatkoi samasta teemasta ja kysyi puheenjohtajilta, miten he puuttuvat siihen, että aina huonompikuntoiset vanhukset ovat yksin kotona muutaman pikaisen kotipalvelukäynnin varassa.

Orpo väitti, että vanhuspalvelut ovat menneet hallituskauden aikana vain huonompaan suuntaan, vaikka vanhusten asioiden kuntoon laittaminen oli Sdp:n keskeisimpiä vaalilupauksia.

– Ei ole hoitajia, ei ole rahaa, sote-uudistus ei pidä vielä sisällään ratkaisuja, joilla vanhusten palvelut paranisivat, Orpo kritisoi.

Marin sanoi, että hallitus on säätänyt hoitajamitoituksen ja esitellyt ”vanhushoivan toisen osan, jossa kotihoito laitetaan kuntoon”.

– Te olette aina valmiita leikkaamaan julkisista rahoista miljarditolkulla pois. Millä tavalla te laitatte vanhuspalvelut kuntoon? Marin haastoi Orpoa.

– Tämä oli suoraan demareiden väittelyoppikirjasta, syytä kokoomusta leikkauksilla pelottelusta. Me emme ole esittäneet leikkauksia vanhusten palveluista, Orpo vastasi.

– Mistä te otatte sen miljardin, jota te ette kuntavaalien alla kertoneet, Marin jatkoi.

– Hoitajamitoitus, jonka te sääditte ilman rahaa ja ilman hoitajia, on johtanut siihen, että meillä on satoja vanhuksia, jotka eivät saa hoivapaikkaa, koska hoitajia ei ole. Kotipalveluissa on todella kriittinen tilanne, hoitajia on otettu ympärivuorokautiseen hoivaan, miten te vastaatte heidän omaisilleen? Orpo sanoi.

– Olen sitä mieltä, että ihmisen pitää päästä ympärivuorokautisen hoivan piiriin, jos hänen palveluntarpeensa on sellainen. Te aina sanotte, että ei nuorten mielenterveyspalveluista, ei koulutuksesta, ei vanhuspalveluista – samaan aikaan te vaaditte miljardiluokan leikkauksia, niin mistä te ne otatte, kun toisella suulla te kerrotte, että haluatte kaikkea lisää hyvää. Ei tämä yhtälö vaan Petteri hyvä toimi! Marin huudahti.

Vihreiden sijaispuheenjohtaja Iiris Suomela tarttui keskusteluun.

– Tämä asetelma oli budjetin käsittelyviikolla kiinnostava: tiistaipäivänä, kun käytiin läpi yleiskuvaa, kokoomus oli leikkaamassa, torstaina, kun tuli käsittelyyn sosiaali- ja terveyspalvelut, kysyttiin jokaisen momentin kohdalla, miksei hallitus ole laittanut enempää rahaa tähän. Herää kysymys todella, miten nämä ovat sovitettavissa yhteen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) tuli väliin sanomaan, ettei ”asia ratkea vain rahariitelyllä”.

– Meidän pitää puhua ja arvostaa ja toimia ikäihmisten hoivan äärellä tavalla, joka saa ihmiset työskentelemään tällä alalla.

Orpo mainosti kokoomuksen vaihtoehtobudjettia.

– Vastaan kovin mielelläni siihen, mihin kokoomuksen budjettipolitiikka perustuu: se perustuu siihen, että maassa olisi enemmän talouskasvua, että useammalla olisi töitä, että pystyisimme priorisoimaan menoja. Vanhusten palvelut, nuorten mielenterveyspalvelut, terapiatakuun toteuttaminen, ne ovat niitä, joihin olemme onnistuneet osoittamaan rahat.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi, etteivät mitoitukset tai takuut hoida ketään.

– Ymmärrän, että niihin on lainsäädännöllisesti tarvetta, mutta yleensä ne tarvitsevat merkittävästi resursseja toimiakseen. Hoitajapula ei johda suinkaan siitä, etteikö hoitajia koulutettuina olisi, mutta heitä on ehkä väärässä paikassa ja työ ei ole riittävän kannustavaa. Tässä tilanteessa hoitotakuutakaan ei kyetä saavuttamaan.