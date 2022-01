Vain vihreät ja vasemmistoliitto liputtavat enää maakuntaveron puolesta.

Eetu Turusta latasi IS:n Kansa kysyy – puoluejohtajat vastaavat -tentissä tiukan kysymyksen maakuntaverosta.

– Kannatatko maakuntaveroa ja jos, niin vakuutatko käsi Raamatulla, että se ei nosta Suomen kokonaisveroastetta seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävästi? Eetun kysymys puheenjohtajille kuului.

IS:n aluevaalitentissä paljastui, että hallituksessa maakuntaveron kannalla on vihreiden lisäksi enää vasemmistoliitto.

Tentin jälkimmäisessä osiossa ainoana puheenjohtajana maakuntaveron puolesta puhui asiantuntijoiden näkemyksiin vedoten vihreiden sijaispuheenjohtaja Iiris Suomela.

IS:n erikoistoimittaja Timo Haapala painotti, että nyt tarvitaan asiantuntijoiden näkemysten sijasta vihreiden puheenjohtajan näkemys.

– Me tätä kannatamme juuri asiantuntijoiden näkemysten tähden. Ei pitäisi nousta (kokonaisveroasteen), Suomela vastasi.

Suomela viittasi nimeltä mainitsemattomaan Tampereen yliopiston professoriin, joka oli ollut sitä mieltä, että kyse on siitä, kuinka paljon ”valtion verotuksen veroaste” nousee, jos maakuntaveroa ei tule.

Opetusministeri Li Andersson (vas) puolusti sitkeästi veroa tentin ensimmäisessä osassa.

– Ei ole fiksua asettaa tulevia aluepäättäjiä sellaiseen asemaan, jossa ei ole minkäänlaista omaa liikkumavaraa rahoituksen osalta, vaan ainoa vaihtoehto on käyttää se raha, mikä valtiolta tulee, Andersson sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan Rkp kannattaa periaatteessa maakuntaveroa, mutta valtiovarainministeriö ei ole löytänyt toteuttamiskelpoista mallia.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ilmoitti suoraan, ettei maakuntaveroa tule.

Saarikko viittasi asiaa selvittäneen parlamentaarisen komitean arvioihin: komitean mukaan veroa vastaan puhuvista seikoista keskeisimmät ovat sen työn verotukseen aiheuttama kiristymispaine sekä alueiden eroista seuraavat riskit verotuksen alueellisten erojen kasvuun ja palveluiden yhdenvertaisuuden heikkenemiseen.

– Yhtälö on mahdoton, Saarikko sanoi.

Pääministeripuolue Sdp on aikaisemmin ilmaissut olevansa maakuntaveron kannalla, mutta on ottanut veroon sittemmin etäisyyttä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) antoi IS:n tentissä tähän mennessä ehkä selkeimmän vastauksensa maakuntaverosta.

– Olemme sopineet että tätä asiaa valmistellaan, valtiovarainministeriössä käsitykseni mukaan sitä työtä tehdään. On myös todettava rehellisesti, että aikataulu on erittäin haastava ja kallistun ministeri Saarikon näkemyksen suuntaan, että tällä vaalikaudella tämän mallin luominen on erittäin, erittäin vaikeaa, Marin sanoi.

– No eiköhän pistetä ruksit koko homman päälle, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo heitti.

Myös muut oppositiopuolueet ovat maakuntaveroa vastaan.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan teoriassa verotusoikeuden antaminen alueille olisi järkevää, jotta alueista tulisi itsehallinnollisia ja niillä olisi kannusteita toimia järkevästi.

– Käytännössä sellaista ei voi esittää, uusi verottaja, uusi veroaste lisää veroastetta ja suomalaisten veroaste on tapissa, eikä sitä voi nostaa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah tyrmäsi maakuntaveron täysin.

--- Ehdoton ei maakuntaverolle. Alueet eriarvoistuisivat entisestään. Tarvittaisiin hillitön tasausjärjestelmä ja valtavasti byrokratiaa, Essayah totesi.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo oli sitä mieltä, että maakuntaveron järjestämiseksi tarvittaisiin isommat alueet.