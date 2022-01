Aluevaalien järjestäminen keskellä koronapandemiaa nousi puheenaiheeksi IS:n aluevaalitenteissä.

Tammikuun aluevaalit järjestetään ajallaan, ja koronatilanne ei asiaa muuksi muuta.

Puoluejohtajat vakuuttelivat IS:n aluevaalitentissä, että äänestäminen on turvallista, mutta osalla oppositiopuolueista on huolenaiheita käytännön järjestelyistä.

Viime huhtikuun kuntavaalit siirrettiin kahdella kuukaudella koronatilanteen vuoksi.

Nyt koronatartuntoja on moninkertainen määrä päivässä, noin 10 000, ja aluevaalit pidetään ajallaan – ennakkoäänestys alkaa huomenna ja vaalipäivä on reilun puolentoista viikon päästä sunnuntaina.

Puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi, että tilanne on nyt toinen kuin viime keväänä.

– Äänestäminen on matalan riskin toimintaa, näin on THL katsonut. Kyse on lyhyestä toimituksesta. Meillä on nyt rokotekattavuus aivan toisella tasolla kuin viime keväänä. Olemme oppineet elämään toisella tavalla tämän taudin kanssa, Henriksson sanoi.

– Sen takia on perusteltua katsoa, että edelleen on turvallista käydä äänestämässä. Ja edelleen on syytä pitää kiinni siitä, että demokratia toimii oikeusvaltiossa. Sen takia äänestämme. Huomenna alkaa ennakkoäänestys ja tammikuun 23. päivä on vaalipäivä, Henriksson jatkoi.

Oikeusministeriö on vastuussa vaalien järjestämisestä Suomessa, ja kunnat hoitavat käytännön järjestelyt.

Henrikssonin mukaan ministeriö on ohjeistanut kuntia ja vaalilautakuntia terveysturvallisesta äänestämisestä.

– Se, että käy äänestämässä, se on terveysturvallinen toimi, Henriksson vakuutteli.

Yksikään puolue ei ole esittänyt aluevaalien siirtämistä.

Puheenjohtaja Sari Essayah (kd) kaipaili kunnille selkeämpiä ohjeita, ja Essayahin mukaan kunnissa on vanhat ohjeet siitä, miten ulkona voi äänestää.

– Huomenna alkaa ennakkoäänestys ja meillä on epätietoisia ihmisiä siitä, onko drive in -ennakkoäänestyspaikkoja, onko mahdollista ulkoäänestää. Ja tällä hetkellä on ihmisiä joko omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa.

– Olen tänään oikeusministeriöstä soitellut, mitä aiotaan tehdä. Kunnilla on vanhat ohjeistukset, että pitäisi käydä lääkäriltä hakemassa todiste, että voi mennä ulkotiloihin äänestämään. Nyt tämä pitää nopeasti uudelleen ohjeistaa ja lisättävä ulkoäänestyspaikkoja, että jokainen joka vähänkään tuntee flunssaiseksi menee äänestyspaikkaan, joka on turvallista kaikille, Essayah totesi.

Lue lisää: Hallituksen korona­toimet kuumensivat IS:n aluevaali­tentin – ”Tämä on vähän kuin kana­lauma, joka kaakattaa ennen kuin päätöksiä tehdään”

Oikeusministeri Henrikssonin mukaan ulkoäänestys on mahdollista ennakkoon vain 30 kunnassa, vaalipäivänä joka kunnassa.

– Kunnille on kyllä lähtenyt ohjeistusta. Noin 30 kunnassa on ennakkoäänestyksen aikana mahdollista äänestää ulkona, ja joka kunnassa on äänestyspäivänä mahdollista äänestää ulkona. Tätä asiaa on THL työstänyt oikeusministeriön kanssa. Se on kunnasta ja keskusvaalilautakunnasta kiinni, miten siellä paikallisesti järjestetään, Henriksson sanoi.

Henriksson uskoi, että vaalit saadaan järjestettyä, vaikka vaalivirkailijoita sairastuisi koronaan koska kunnat ja vaalilautakunnat huolehtivat paikalle riittävästi vaalivirkailijoita äänestyspäivänä.

– Moneen me ministeriössä pystymme, mutta kunnilla on keskusvaalilautakunnilla näistä käytännön asioista vastuu paikallisesti, Henriksson muistutti.

Henriksson ja Essayah osallistuivat IS:n aluevaalitentin ensimmäiseen erään yhdessä puheenjohtaja Li Anderssonin (vas) ja puheenjohtaja Harry Harkimon (liik) kanssa.

Aluevaalien järjestäminen keskellä koronapandemiaa puhututti myös vaalitentin toista erää.

Puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi, että kaikkiin kontakteihin liittyy riski, mutta äänestämiseen pieni riski, kuten kaupassa käyntiin.

– Aina kun ihmiset kohtaavat, siihen sisältyy riskejä. Omikronvirusmuunnos leviää erittäin vauhdikkaasti ja sitä on hyvin laajasti yhteiskunnassa. Vaalitoiminta on matalariskistä. Ei voida poissulkea sitä, etteikö vaaleissa pääsisi syntymään tilanteita, aivan kuten vaikka kaupassa käynnissä tai missä tahansa muussa toiminnossa, jotka ovat tällä hetkellä auki.

– Itse pidän hyvin tärkeänä, että demokratia toteutuu ja ihmiset lähtisivät äänestämään, äänestäisivät runsaasti ja saisimme äänestysprosentin ylös. Nyt meillä on ihmiset rokotettu ja onneksi myös kolmansia rokotuksia annetaan, virusmuunnos on lievempi, ja aiheuttaa lievempiä oireita. Sitä on laajemmin liikkeellä, se on tunnustettava, Marin totesi.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) harmitteli taannoista kuntavaalien siirtämistä, ja piti aluevaaleissa äänestämistä turvallisena.

– On totta, että vaalikampanjointi on ainakin THL:n ja STM:n mukaan matalan riskin toimintaa, valitettavasti Avit ovat tehneet hieman erilaisia tulkintoja ja emme pääse kaikkiin maakuntiin kampanjoimaan. Jo kuntavaaleissa oli mahdollista äänestää ulkona, sitä ei paljon hyödynnetty. Tällä kertaa on viestitetty, että edes karanteeni ei estä äänestämistä, ja tämä voidaan tehdä terveystuvallisesti ulkona.

– Silloin kuntavaaleissa sanottiin, että niitä pitää siirtää, koska uhattiin, että on 11 000 tartuntaa päivässä. No, ei päästy lähimaillekaan, nyt se on ylitetty. Onneksi omikronvirus aiheuttaa rokotettuun väestöön keskimäärin varsin lieviä oireita, Purra sanoi.

Myös puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) muistutti, että tilanne on nyt toinen kuin viime keväänä.

– Silloin pidimme perusteltuna, että vaaleja siirrettiin, kaikki meni onneksi hyvin. Nyt rokotekattavuus on korkealla, ihmisiä rokotetaan koko ajan enemmän, on ehditty hyvällä ajalla valmistautua vaaleihin, vaalipaikoilla osataan pitää huolta terveysturvallisuudesta.

– Uskon, että tämä pystytään hoitamaan. Tämä on demokratian kannalta tärkeää, että vaalit järjestetään. Pullonkauloja ja riskejä on, mutta demokratian toteutumisen kannalta se (riski) voidaan ottaa, Orpo totesi.

Marinin, Orpon ja Purran lisäksi IS:n aluevaalitentin toiseen erään osallistuivat puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) ja sijaispuheenjohtaja Iiris Suomela (vihr).