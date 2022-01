Hallituksen korona­toimet kuumensivat IS:n aluevaali­tentin – ”Tämä on vähän kuin kana­lauma, joka kaakattaa ennen kuin päätöksiä tehdään”

Neljän pienemmän puolueen tenttiin osallistuivat puheenjohtajat Li Andersson, Anna-Maja Henriksson, Sari Essayah ja Harry Harkimo.

Hallituksen epäselvä koronapolitiikka ja rajoituksista viestiminen herättivät tunteita IS:n aluevaalitentissä.

Puheenjohtaja Harry Harkimon (liik) mielestä hallituksen koronapolitiikka muistuttaa kanalauman toimintaa.

– Tämä pandemiahan on vaikea. Mutta tämä on vähän kuin kanalauma, joka kaakattaa ennen kuin päätöksiä tehdään. Ja kaikilla on eri mielipiteet, ja kaikki puhuvat eri lailla.En voi ymmärtää, miten tällainen tilanne voi syntyä.

– Jokaisen ministerin pitää antaa aina lausunto siitä, mikä heidän mielipiteensä on. Miksi he eivät mene hallituksen sisälle ja päätä asiasta ja tule yhtenäisenä ulos. Ei tässä ole mitään tolkkua tässä touhussa, Harkimo tuskaili.

Yllä olevalta videolta voit katsoa, mitä Harkimo, Andersson, Henriksson ja Essayah kertoivat koronasta. Harkimon kommentti löytyy kohdasta 3.20.

Viime perjantaina hallituksen koronaministeriryhmä päätti, että kouluille ei tule valtakunnallista etäopetussuositusta, vaikka koronaryhmän vetäjä, peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) niin esitti.

Sari Essayah, Li Andersson, Harry Harkimo ja Anna-Maja Henriksson väittelivät IS:n aluevaalitentissä tiistaina Sanomatalossa Helsingissä.

Kiuru järjesti ennen koronaryhmän kokousta STM:n tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin pitkän koronan ehkä olevan tuleva kansanvitsaus, johon voi sairastua noin puolet tartunnan saaneista ja lapsista 1–2 prosenttia.

Kiuru muun muassa kertoi pelkäävänsä, että kouluun palaaminen joululoman jälkeen ei olisi turvallista.

Koronaryhmän perjantaisen kokouksen jälkeen tiedottaminen jäi Kiurulle, ja Kiuru kertoi, että koululaisille tulee kaksi kotitestiä viikossa, koululuokka voidaan laittaa karanteeniin ja lasten harrastuksiin tulee tauko tammikuun loppuun.

Lue lisää: STM:n pitkä korona -raportin kirjoittaja ihmettelee Kiurun puheita: tutkimukset eivät puolla etäkoulua

Puheenjohtaja Sari Essayah (kd) kritisoi hallitusta hämmennyksen luomisesta.

– Kyllä tämä STM:n ulostulo ja eri ministereiden sekavat lausunnot (perjantaina) olivat kansalaisille todella hämmentävä. Miettikää oppilaita, opettajia, vanhempia, jotka miettivät mitä tapahtuu maanantaina. Ei ole mitään tietoa.

– Tällaiset ulostulot, jotka eivät ole koko hallituksen kanta – ei tällä tavalla maata voi johtaa. Tässä viestinnässä on pystyttävä siihen, että tulee yhtä viestiä kansalaisille. Ei niin, että jokainen, joka suunsa avaa, on jotain omaa mieltä asiasta, Essayah sanoi.

Puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson (vas) halusi tyynnytellä Kiurun ja hallituksen muiden puolueiden näkemyseroja.

– Hallituksen koronalinjaus oli, että maski- ja karanteenikäytäntöjä tehostetaan. Se jättää paikallista harkintavaltaa. Kuten on todettu, poliitikot eivät päätä karanteeneista tai keitä asetetaan karanteeniin. Päätökset tekee paikalliset tartuntatautilääkärit virkavastuulla. Heidän työtään ohjeistaa THL. Se on marssijärjestys, Andersson muistutti.

– Totta kai tämä on herättänyt paljon hämmennystä. Keskustelu ei ollut paras tapa aloittaa kevätlukukautta, Andersson jatkoi.

Kansalaiset pääsivät lähettämään kysymyksiä puoluejohtajille. Sari Essayah, Li Andersson, Harry Harkimo ja Anna-Maja Henriksson vastasivat niihin IS:n aluevaalitentin ensimmäisessä erässä.

Andersson, kuten myös vihreiden ja keskustan ministerit olivat vahvasti eri mieltä Kiurun kanssa etäopetuksen tarpeesta. Kiuru ei saanut tahtoaan läpi, ja koululaiset aloittivat koulun maanantaina lähiopetuksessa.

– Tämäkin linjaus perustui parhaaseen saatavilla olevaan asiantuntijatietoon, mitä hallituksella tällä hetkellä on käytettävissään. THL ei omassa lausunnossaan ole puoltanut laajaa valtakunnallista etäopetussuositusta. Julkisuudessa on hyvin paljon myöskin tartuntatautilääkäreiden ja lastenlääkäreiden samansuuntaisia kannanottoja, Andersson sanoi.

Lue lisää: Pk-seudun ylilääkärit: Koronaan pitäisi suhtautua kuin tavalliseen hengitys­tie­infektioon

Andersson ja puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) antoivat kautta rantain kritiikkiä Kiurulle.

– Kyllä on parempi, että hallitus käy hallituksen sisäiset keskustelut keskenään, eikä julkisuuden kautta, Andersson totesi.

– Hallituksen näkökulmasta on suotavaa, että keskenään ensin keskustellaan ennen kuin mennään ulos. Toivon, että tästä on nyt myös otettu opiksi.

Tämä on ollut liian monta kertaa. Yhdyn näkemykseen, jonka myös pääministeri nosti esiin, että toivottavasti tämä oli viimeinen kerta, Henriksson muotoili.

IS:n puheenjohtajatentit oli jaettu kahteen eri tenttiin.

Toisessa tentissä mittaa toisistaan ottavat puheenjohtajat Sanna Marin (sd), Annika Saarikko (kesk), Petteri Orpo (kok), Riikka Purra (ps) sekä Maria Ohisaloa sijaistava varapuheenjohtaja Iiris Suomela (vihr).

Aluevaalit pidetään tammikuun 23. päivä.