”Bile-Sanna klosettiin”, ”kiltti naapurinpoika” – IS-raati ruoti armottomasti puheenjohtajat

IS:n raati arvioi puoluejohtajien onnistumisen Kansa kysyy – puoluejohtajat vastaavat -tentissä.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ottivat toisistaan mittaa kahdessa erässä Ilta-Sanomien Kansa kysyy – puoluejohtajat vastaavat -tentissä. Ensimmäisessä erässä lauteilla olivat Li Andersson (vas), Anna-Maja Henriksson (rkp), Sari Essayah (kd) ja Harry Harkimo (liik). Toisessa erässä tentattiin Sanna Marin (sdp), Riikka Purra (ps), Petteri Orpo (kok), Annika Saarikko (kesk) ja Iiris Suomela (vihr).

IS-raati arvioi, kuinka he tentissä pärjäsivät.

Tentti 1: suuremmat eduskuntapuolueet

Sanna Marin, kokonaisarvosana 7,5

Seppo Varjus (SV) 7, Suvi Hautanen (SH) 8, Johannes Kotkavirta (JK) 8-

Arvio

”Yhtä laillahan perussuomalaiset vastustivat Kreikan tukipakettia, mutta olivat hallituksessa päättämässä muuta.” Sujuu se populismi kuulkaa multakin. Bile-Sanna klosettiin, pääministeri Marin is back. Nyt tehdään Orpo-muusia. Right on! (SV)

Hallituksen päätöksentekoa puolusti tiedotustilaisuuksista tuttu pääministeri. Solahti puoluejohtajan rooliin haastamalla ärhäkästi kokoomusta. Kovisteli Orpoa ja oikoi tämän käsityksiä siitä, ettei hallitus ole muka kuunnellut THL:ää. (SH)

Vastaili kysymyksiin pääministerin arvokkuudella rivisotilaiden ottaessa iskut vastaan. Ei tällä kertaa provosoitunut tai hermostunut. Räväkät servaukset sekä Orpolle (leikkaukset) että Purralle (Kreikan tukipaketti). (JK)

Riikka Purra, kokonaisarvosana 6-

Seppo Varjus (SV) 5, Suvi Hautanen (SH) 5, Johannes Kotkavirta (JK) 7

Arvio

”Emme voi sivuuttaa sitä, onko hyvinvointivaltiomme jo saavuttanut rajansa”. Veikko Vennamo kääntyi haudassaan ja Timo Soini torkuilta sohvallaan. Vähän dynyä oppositiojohtajalla pitäisi varastossa olla. Ei muuten sanonut kertaakaan ”maahanmuutto”. (SV)

Yritti pitää koko ajan hymynkaretta naamallaan. Jäi oppositiojohtajista kakkoseksi ja muutoinkin muiden puoluejohtajien jalkoihin. Joutui selittelemään piilopuoluetukea koskevaa kannanottoaan ja perussuomalaisten toimintaa käytännössä. (SH)

Jäi useimmissa kysymyksissä seinäruusuksi eikä näyttänyt oikein innostuvan mistään. Tosin maahanmuutto mainittiin vain kerran puolittain. ”Hillotolpparahojen” vastustamiseen liittyvä bluffi paljastui nolosti. Plussaa rauhallisuudesta ja selkeydestä. (JK)

Petteri Orpo, kokonaisarvosana 6+

Seppo Varjus (SV) 6, Suvi Hautanen (SH) 6, Johannes Kotkavirta (JK) 7-

Arvio

”Äiti, isä, isoisä, saa hyvää hoitoa. Sniff”. Tunnetta. Kokoomuksen perusäänestäjät ovat saletissa ja vielä vähän vibraatiota pakkiin, niin kyllä sieltä joku nukkuvakin hereille hörähtää. Vaati Marinin koronainfoja taas ruutuun. TV-nostalgian superfani. (SV)

Kiltti naapurinpoika, joka haastoi hallitusta viran puolesta. Päästi käsistään kymppitonnin tilaisuuden lyödä kiilaa hallituspuolueiden väliin. Yritti tarttua Saarikon kultalautasella tarjoilemaan ristiriitaan, mutta Marin torpedoi kritiikin puhumalla päälle. (SH)

Yllättävän vaisu veto. Vaati aiheellisesti hallituksen koronanyrkkiä pois suusta, mutta kyllä viime viikon sekoilusta olisi pitänyt enemmän saada irti. Haparoi väittäessään että hallitus ei kuunnellut koronapäätöksissään THL:ää, jonka Marin pääsi kuittaamaan. (JK)

Annika Saarikko, kokonaisarvosana 7-

Seppo Varjus (SV) 7, Suvi Hautanen (SH) 6, Johannes Kotkavirta (JK) 7

Arvio

”Pitää olla ohjenuoria joihin nojata”. Eikös siinä äkkiä pyllähdä, kun nuoraan nojaa? Ei vaisiskaan. Selkeydellään olisi nykypolitiikan tähti, jos ei tarvitsisi raahata keskustan kivirekeä perässä. Nyt kyllä helpoimmat vaalit aikapäiviin. (SV)

Selitti hallituksen päätöksiä kärsivän oloisena ja ryöpsäytti julki luulleensa, että koululaisten kotitestauksesta oli STM:n ja THL:n yhteinen näkemys. Moitti ankarasti koronaministerityöryhmän päätöksentekoa ja paljasti ristiriidat hallituksen sisällä. (SH)

Tarjosi illan kiinnostavimmat uutiset STM:n ja THL:n näkemyseroista ja maakuntaveron kuolinkorinasta. Hallituksen sisäiset kiistat tutusti esillä. Tunnetta vähän puuttui, ollaanko keskustassa ratsastamassa puolivaloilla varmaan voittoon? (JK)

Iiris Suomela, kokonaisarvosana 6+

Seppo Varjus (SV) 7, Suvi Hautanen (SH) 5, Johannes Kotkavirta (JK) 6,5

Arvio

”Mielelläni vastaan tähän kysymykseen”. ”Haluan kantaa oman vastuuni ongelman ratkaisemisessa” Ihan pro jo, rentous tulee sitten myöhemmin. Härmässä on paljon vaikeita asioita ja maakuntaverokin vielä. Onneksi on perussuomalaiset. Kaiken syypäät. (SV)

Piti palopuheita ja opasti opettajamaisesti asiasta kuin asiasta. Vaikutti ottavan nokkiinsa tentin vetäjän kommenteista. Hölläsi otettaan vain moittiessaan perussuomalaisia. Peesasi Marinia lähtemällä kritisoimaan Orpoa ja kokoomuksen linjaa. (SH)

Löysät arvopuheet eivät oikein toimi kun kyse on palvelujen järjestämisestä ja rahasta. Hapuili pitkään kysymyksessä maakuntaverosta, joka ei lisännyt uskottavuuspisteitä. (JK)

Tentti 2: Pienemmät eduskuntapuolueet

Li Andersson, kokonaisarvosana 7+

Seppo Varjus (SV) 7, Suvi Hautanen (SH) 7, Johannes Kotkavirta (JK) 7,5

Arvio

”Tää ei ollut virhe!” Ministerillisen teräsbetoninen puolustusasento. Aktivistina oli paljon mageempaa. Miksi ei enää ole edes vanhaa lutuista Halla-ahoa jyrättävänä? Vasemmistoliitto luottaa ikiäänestäjiinsä kautta maan. Lin ei tarvitse yrittää mahdottomia. (SV)

Vaikutti väsyneeltä joutuessaan vastaamaan kysymyksiin aluevaalien alhaisesta äänestysprosentista ja hallituksen etäkoulusekoilusta. Selitti opettajamaisesti, miten asiat ovat. Ärsyyntyi Harkimon syytöksistä ja peräsi tältä ratkaisuja ongelmiin. (SH)

Joutui alussa tulilinjalle hallituksen sekoilusta etäkoululinjauksen kanssa. Puolusti ryhdikkäimmin sote-uudistuksen toivottuja hyötyjä ja mahdollisuuksia. (JK)

Anna-Maja Henriksson, kokonaisarvosana 6,5

Seppo Varjus (SV) 6, Suvi Hautanen (SH) 6, Johannes Kotkavirta (JK) 7+

Arvio

”Surullista, että tällaisesta keskustellaan”. Pietarsaaren kirjaston lukupiirissä tuntui leppoisemmalta. Pitäskö tässä jotain vastatakin? Rkp:lle kaikki vaalit ovat samanlaisia, koska kannatus on suhteellisen sama. Kielikysymys voi vielä innostaa äänestäjiä. (SV)

Joutui selittelemään, miksi kuntavaaleja siirrettiin, mutta aluevaaleja ei. Vieritti vastuun kaikille puoluesihteereille ja kunnille. Häkeltyi, kun kysyttiin, miksei pääministeri Marin johda koronaministerityöryhmää. Väisteli kritiikkiä. (SH)

Pääsi myös selittämään pitkästi hallituksen koronatoilailuja. Näpäytti Essayahia terävästi valtuustoryhmärahat tuoneen lain kannattamisesta. (JK)

Sari Essayah, kokonaisarvosana 7

Seppo Varjus (SV) 7, Suvi Hautanen (SH) 7, Johannes Kotkavirta (JK) 7

Arvio

”Eihän tällä tavalla maata voi johtaa.” Taivaan sotajoukkojen kenraali ärhäkkäänä. Hurjaa vimmaa. Minne se tasaisen varma asiallisuus katosi? Kd:lla on hyvät mahdollisuudet saada äänestäjiään liikkeelle, kun äänestysprosentti on alhainen. Ei saa munata. (SV)

Haastoi erityisesti alussa terhakasti hallitusta koronatoimista. Moitti oikeusministeriötä huonoista vaalijärjestelyistä ja vaati oikeusministeri Henrikssonilta johtajuutta. Pyrki nostamaan omaa häntäänsä kertomalla, mitä KD on esittänyt ensin. (SH)

Napakka mutta rauhallinen esiintyminen. Sortui aika-ajoin selvään populismiin. (JK)

Harry Harkimo, kokonaisarvosana 5+

Seppo Varjus (SV) 6, Suvi Hautanen (SH) 4, Johannes Kotkavirta (JK) 5,5

Arvio

”Kanalauma kaakattaa ennen kuin päätöksiä tehdään”, ”Sä puhut koko ajan.” ”Vanhustenhuolto.” Ikämiehen jutut. ”Ei mul oo mitään vastausta” Charmikkaan pihalla vähän kaikesta. Mutta voihan sitä murjaista: ”Raha maistuu kyllä mulle”. Rispektii. (SV)

Vaikeuksia sopeutua tentattavan rooliin. Ryhtyi tyypilliseen tapaansa toimittajaksi ja esitti kysymyksiä muille puoluejohtajille. Hermostui Anderssonille: ”Saanko puhua nyt vähän aikaa? Sä puhut koko ajan.” (SH)

Kaakattavasta kanalaumasta puhuminen lipsahti tympeästi sovinismin puolelle. Viljeli muutenkin lähinnä twiittiin mahtuvia onelinereita kuin Trump konsanaan. (JK)