Viranomaiset vakuuttavat aluevaaleissa äänestämisen olevan turvallista pahenevasta koronatilanteesta huolimatta. Äänestämään pääsee erityisjärjestelyin vaikka olisi määrätty karanteeniin tai eristykseen koronan vuoksi.

Koronaviruksen omikron-muunnos leviää Suomessa hurjaa vauhtia mutta aluevaaleissa on silti turvallista äänestää. Näin vakuuttaa oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, jonka mukaan mitään viime hetken muutoksia 23. tammikuuta pidettäviin vaaleihin ei ole tulossa.

– Suunnitellusti mennään. Meidän ja THL:n yhdessä laatimat ohjeistukset takaavat sen että äänestäminen on ihan turvallista myös tässä tilanteessa, Jääskeläinen sanoo.

Viikonlopun jälkeen Suomessa raportoitiin yli 23 000 uudesta koronavirustartunnasta. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on löydetty noin 86 600, joka on noin 55 000 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Tartuntoja on nyt huomattavasti enemmän kuin viime vuoden helmikuussa, jolloin kuntavaaleja päätettiin tautitilanteen vuoksi siirtää. Miksi aluevaalit kuitenkin halutaan pitää pahimman epidemian keskellä?

Jääskeläisen mukaan tämä johtuu rokotuskattavuudesta, joka on parantunut huomattavasti helmikuusta.

– Silloin rokotuksia ei käytännössä ollut. Nyt kahta rokotusta on reippaasti yli kahdeksallakymmenellä prosentilla ja kolmattakin jo neljänneksellä yli 12–vuotiaista. Sekä vaalivirkailijat että äänestäjät on käytännössä rokotettu kahteen kertaan, useat kolmeen kertaan.

Nainen tarkasteli aluevaalien vaalimainoksia Keravalla 8. tammikuuta. Keravan ja Vantaan alue muodostaa yhteisen hyvinvointialueen.

Tiedossa on, että koronan omikron-muunnos saattaa tarttua rokotussuojasta huolimatta. Rokotteet kuitenkin estävät tehokkaasti vakavaa tautimuotoa.

– Vaaleissa äänestämistä ei pidä epäröidä, koska äänen käyttäminen on kuitenkin tärkeä perusoikeus. Järjestelyt on tehty sellaisiksi, että äänestäminen on turvallista, Jääskeläinen kannustaa.

Kuinka äänestäjien ja vaalityöntekijöiden turvallisuudesta sitten huolehditaan käytännössä? Jääskeläisen mukaan äänestyspaikoilla toimimiseen ei liity mitään ”mystiikkaa”, vaan käytössä ovat jo kuntavaaleista tutut ja useimmille suomalaisille jo arkiset järjestelyt.

– Käytetään maskia ja käsidesiä, pidetään turvavälit. Vaalivirkailijat huolehtivat tilojen tuuletuksesta ja puhdistuksesta. Äänestystä varten voi halutessaan ottaa myös oman kynän mukaan.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ylihuomenna keskiviikkona. Jääskeläisen mukaan kaikkiaan 29 kuntaa on järjestänyt mahdollisuuden äänestää ennakkoon myös ulkotiloissa. Joissakin kunnissa onnistuu myös suoraan autosta äänestäminen.

– Lähtökohtana kuitenkin on, että myös sisätiloissa olevilla äänestyspaikoilla äänestäminen on ihan turvallista. Jotkut kunnat ovat kuitenkin halunneet tarjota myös mahdollisuuden äänestää ulkotilassa. Muutamassa kunnassa on myös näitä drive-in -äänestyspaikkoja.

Koronatapausten ja niihin liittyvien altistusten määrän odotetaan kasvavan huomattavasti tulevina viikkoina. Voiko koronalle altistunut, jota on kehotettu välttämään kontakteja, saapua kuitenkin äänestyspaikalle?

Jääskeläisen mukaan altistuneen on syytä toimia äänestämisen kanssa samoin kuin karanteeniin tai eristykseen määrätyn. Helpoin vaihtoehto on äänestää vasta eristyksen tai karanteenin päättymisen jälkeen.

– Jos ennakkoäänestysaikana on karanteenissa, niin kannattaa katsoa se karanteeni loppuun. Jos se loppuu ennen vaalipäivää, niin sitten voi mennä ihan normaalisti äänestämään.

Oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo, että turvallisuus on otettu hyvin huomioon aluevaalien äänestämistä suunniteltaessa.

Karanteenin jatkuessa vaalipäivän yli voi äänensä käydä antamassa vaalipäivänä oman äänestyspaikan ulkopuolella. Karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa tulla sisälle äänestyspaikalle vaan hänen täytyy ilmoittaa puhelimitse olevansa ulkopuolella ja että hän haluaa äänestää.

– Tämä mahdollisuus on jokaisella äänestyspaikalla. Siinä vaaditaan karanteenissa olevan omaa aktiivisuutta, että hänen täytyy ilmoittaa, että hän on siellä ulkopuolella ja haluaa äänestää. Mutta kyllä se äänestysmahdollisuus hänellekin järjestyy.

Paikalle voi saapua esimerkiksi autolla tai kävellen kontakteja vältellen. Ohjeet ja tarvittava numero löytyvät äänestyspaikan ulkopuolelta tai ovesta.

– Hän voi soittaa myös etukäteen oman kunnan keskusvaalilautakunnalle, jonka numero löytyy äänioikeusilmoituksesta. Mutta viime kädessä hän voi marssia omalle äänestyspaikalleen, jossa olevasta julisteesta löytyvästä puhelinnumerosta saa vaalilautakunnan kiinni.

Vaikea pandemiatilanne on vaikuttanut äänestäjien lisäksi myös ehdokkaiden kampanjointiin, kun yleisöä paikalle keräävien vaalitilaisuuksien järjestäminen on ollut kielletty. Moni asiantuntija ennustaa ensimmäisten aluevaalien äänestysaktiivisuuden jäävän tämän vuoksi heikoksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien erikoislääkäri Asko Järvinen sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa aluevaalien voivan olla vaarassa, jos iso osa väestöstä on karanteenissa tai sairaana.

Jääskeläinen korostaa, että vaalien järjestelyohjeet on tehty yhdessä terveysviranomaisten kanssa. Hän huomauttaa että ainakaan tartunnan pelossa äänestyspaikalle ei kannata jättää menemättä.

– Haastattelussa Järvinenkin totesi, että äänestämässä käyminen ei normaalein suojatoimin ole sen kummempi tapahtuma kuin vaikka kaupassa käynti, ja näinhän se onkin. Kaikki järjestelyt on tehty siitä näkökulmasta että se olisi turvallista.

Jääskeläisen mukaan myös äänestyspaikoilla tarvittavien vaalivirkailijoiden etsiminen on kunnilta tulleiden viestien perusteella sujunut kohtalaisen hyvin. Virkailijoita tarvitaan nyt tavallista enemmän, sillä mahdollisten sairaus- tai karanteenitapausten vuoksi on oltava riittävästi varamiehiä.

Keravan kanssa yhteisen hyvinvointialueen muodostavan Vantaan vaalitoimiston päällikkö Nelli Jääskeläinen kertoo järjestelyjen sujuvan äänestyspaikoilla suunnitellusti, vaikka omikron-tapausten määrä on noussut jyrkästi myös Vantaalla.

– Pyrimme huomioimaan terveysturvallisuuden järjestelyjen jokaisessa vaiheessa. Tämä on näkynyt aluevaalien järjestelyissä alun perinkin.

Vantaa ei järjestä autoileville kaupunkilaisille mahdollisuutta ennakkoäänestää suoraan autosta.

– Mutta tuossa naapurissa Keravalla on drive-in -äänestys jossa voi käydä. Kuka tahansa äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä päin Suomea tahansa. Vaalipäivänä äänestyspaikka on määrätty ennalta.

Aluevaalikampanjointia Tikkuraitilla Tikkurilassa Vantaalla 8. tammikuuta.

Äänestyspaikoilla on jaossa maskeja niitä tarvitseville ja vaalitoimitsijat ovat paikalla huolehtimassa siitä, että riittävät turvavälit säilyvät.

Äänestämään suuntavan kannattaa varautua lämpimin vaattein, sillä äänestyspaikasta riippuen jonoja pyritään ohjaamaan myös ulkopuolelle ainakin ruuhka-aikoina. Niitä välttämällä äänestäminen sujuu nopeammin.

– Ennakkoäänestyksessä tilastollisesti eniten äänestäjiä on ensimmäisen vaalipäivän aamuna ja kahtena viimeisenä äänestyspäivänä. Jos haluaa tähdätä vähän rauhallisempaan aikaan, niin ne välipäivät ovat kaikkein parhaita.

Jääskeläinen neuvoo myös ottamaan mukaan viivakoodilla varustetun henkilöllisyystodistuksen, esimerkiksi ajokortin, jonka voi äänestyspaikalla näyttää nopeasti ja turvallisesti itse lukijalaitteelle.

– Myös oman kynän voi ottaa mukaan jos siltä tuntuu.

Tunnistamista varten äänestäjä joutuu riisumaan maskin äänestyspaikalla. Jääskeläisen mukaan tämän oikeaoppiseen ja turvalliseen suorittamiseen annetaan ohjeet paikan päällä.

Jääskeläinen vahvistaa että koronalle altistunut ja myös koronavirustartunnan saanut pääsee halutessaan äänestämään.

– Ensisijaisesti toivomme, että jos on vaikkapa flunssaa tai tiedossa että on altistunut koronalle, niin mahdollisuuksien mukaan odotettaisiin niiden oireiden katoamista tai karanteenin päättymistä. Mutta varsinaisena äänestyspäivänä karanteenissa tai eristyksessä olevan on mahdollista tulla äänestyspaikan ulkopuolelle ja soittaa, niin vaalilautakunta tulee ulos toimittamaan äänestyksen.