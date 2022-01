Pääministeri Sanna Marin kommentoi Helsingin Sanomille keskustelua etäkouluehdotuksesta, sekä omaa rooliaan koronatoimien hoidossa.

Hallituksen koronaministerityöryhmä ilmoitti perjantaina suosittavansa uusia rajoituksia koronatilanteen hillitsemiseksi.

Keskustelua etukäteen oli aiheuttanut etenkin erimielisyys koulujen harkitusta etäopetukseen siirtymisestä. Mediassa uutisoitiin jo ennen koronaministeriryhmän perjantaisia neuvotteluja, että Sosiaali- ja terveysministeriö STM ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ajoivat etäkoulusuositusta, vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ei tätä hallitukselle suositellut.

Hallitus ei lopulta päätynyt suosittamaan siirtymistä etäopetukseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa kuulleensa etäkouluehdotuksesta vasta, kun STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi esityksestään Ylellä. Marin kuvailee ulostulon olleen yllättävä, koska etäopetus oli hänen mukaansa käyty läpi huolellisesti ennen joulua, ja tuolloin oli päädytty siihen, ettei etäopetukseen siirrytä.

– Olisi ollut suotavaa, ettei näitä keskusteluja käydä julkisuuden kautta vaan ensin käydään hallituksen piirissä yhdessä läpi, jonka jälkeen tullaan ulos yhtenäisillä viesteillä. Nyt tämä aiheutti tarpeetonta hämmennystä perheille ja kouluille siitä, alkavatko koulut lähiopetuksessa vai eivät. Tässä olisi pitänyt onnistua paremmin, Marin kommentoi HS:lle.

Marin myönsi myös Ylelle lauantaina hallituksen epäonnistuneen keskustelussa etäkouluun siirtymisestä, kun keskustelua käytiin julkisuudessa.

Marin kertoi Ilta-Sanomille ennen perjantaisia neuvotteluja, että hallitus kävi etäopetukseen siirtymisestä periaatteellisen keskustelun ennen joulua, eikä THL:n arvioon nojaten antanut valtakunnallista suositusta koululaisten joululoman pidentämiseksi tai etäopetukseen siirtymiseksi.

Tuolloin Marin viestitti IS:lle, että hallitus olisi voinut antaa suosituksen alueellisille viranomaisille etäopetukseen siirtymisestä, mikäli terveysviranomaisten arvio asiassa olisi muuttunut.

Helsingin Sanomien jutussa Marinilta kysytään myös, miksi hän on vetäytynyt sivummalle korona-asioiden hoidosta. Viime aikoina koronatoimia on usein kommentoinut etunenässä ministeri Kiuru.

Marin sanoo osallistuvansa korona-asioiden hoitoon edelleen erittäin vahvasti, ja Kiurun johtavan koronaministerityöryhmässä aiheen vastuuministerinä tätä työtä. Marinin mukaan hänen työpanostaan on pyritty katsomaan uudelleen ”painopisteiden jakautumisessa eri toimintojen välillä.”

– Korona on yksi kokonaisuus, ja jos katsomme tätä maailmanpoliittista tilannetta, niin pitää varautua, että omaa aikaani riittää myös muihin kysymyksiin. Erityisesti Ukrainan tilanne huolettaa. Tämänkin takia joudumme pitämään paljon kokouksia, ja se on yksi syy, miksi en johda koronaministerityöryhmää. Lisäksi tulevana keväänä on lukuisia hallituksen neuvotteluja erittäin vaikeista aiheista, Marin sanoo HS:ssä.