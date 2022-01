Yksi hallituslähde huomauttaa, että poikkeukselliset opetusjärjestelyt sisältyvät hätäjarrumekanismiin, jonka hallitus päätti ottaa käyttöön ennen joulua.

Sosiaali- ja terveysministeriön esitys etäopetukseen siirtymisestä kuohuttaa hallituksen sisällä.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila toi ehdotuksen useiden ministereiden yllätykseksi julki Ylellä keskiviikkona.

STM esittää, että etäopetusjakso kestäisi kolme viikkoa eli tammikuun loppupuolelle asti. Esitys ei koskisi esiopetusta eikä luokka-asteita 1–3. Esityksen taustalla on nykyinen tautitilanne ja huoli siitä, miten koulujen alkaminen siihen vaikuttaa.

Hallituksen koronaministerityöryhmä käsittelee asiaa perjantai-iltapäivän kokouksessaan.

Koronaministeriryhmään kuuluva ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr) kertoo IS:lle, että ”kaikki kivet käännetään, jotta koulut pystytään pitämään auki samalla kun huolehditaan terveydenhuollon toimintakyvystä”.

– Vihreiden kanta on ollut alusta asti, että kaikki lapsiin kohdistuvat rajoitukset ovat täysin viime sijaisia. Olemme saaneet hyvin laajoja vetoomuksia niin lastenlääkäreiltä kuin infektiolääkäreiltäkin, että lapsiin kohdistuvat rajoitukset eivät ole oikeasuhtaisia eikä suositeltavia, eikä THL ole etäopetukseen siirtymistä suositellut. Kyse ei ole vain taudin torjumisesta, vaan myös lasten hyvinvoinnista ja oppimisesta, Kari painottaa.

Kari sanoo pitävänsä kohtuuttomana opettajia ja perheitä kohtaan sitä, että esitys etäopetukseen siirtymisestä tuotiin julkisuuteen vain muutamaa päivää ennen koulujen alkamista.

– Helsingissä me koululaisten vanhemmat saimme keskiviikkona viestin, että lasten rokotukset alkavat heti koulujen avauduttua kouluissa. Kaksi tuntia myöhemmin saimme lukea uutisista, että esitetään etäopetukseen siirtymistä. Ymmärrän, että vanhemmat ovat hyvin hämmentyneitä.

IS:n tietojen mukaan hallituksessa etäopetukseen siirtymistä ajaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd). Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tukenut STM:n esitystä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) osallistui perjantaiaamupäivällä pitkäkestoista koronatautia koskevaan tiedotustilaisuuteen.

IS:n tietojen mukaan opetusministeri Li Anderssonia (vas) ei oltu informoitu STM:n etäopetusesityksestä etukäteen.

Yksi hallituslähde kertoo pitävänsä menettelyä poikkeuksellisena.

Andersson kommentoi STT:lle, että vaihtoehtoja etäkoululle voisivat olla esimerkiksi maskien käyttö ja ilmanvaihtoon panostaminen. Myös kotitestien laajamittaisesta käytöstä on keskusteltu.

Andersson ei vastannut IS:n yhteydenottopyyntöön perjantaina.

Hallitus päätti niin sanotun hätäjarrumekanismin käynnistämisestä ennen joulua.

Yksi hallituslähde muistuttaa, että hätäjarrumekanismi pitää sisällään mahdollisuuden ottaa käyttöön poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä, kun ne ovat alueellisesti ja paikallisesti välttämättömiä ja oikeasuhtaisia.

– Nopeasti käyttöön otettavissa: jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla annetun päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena, opetuksen järjestäjällä on mahdollisuus siirtyä päätöksellään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se on opetuksen järjestämiseksi välttämätöntä. Merkitystä sillä, miten 5–11-vuotiaiden rokotukset edistyvät, hätäjarrumekanismia koskevassa muistiossa todetaan.

Hallituslähde kysyy, miten etäopetuksesta puhuminen voi tulla yllätyksenä, kun hallituspuolueet ovat hyväksyneet perusopetuslain 20 a mukaisen toimen osaksi hätäjarrua.

– Olemme tilanteessa, jossa sairaalahoidon kantokyky on vakavasti uhattuna, meillä on virusmuunnos, joka uhkaa tätä järjestelmää ja rokotesuoja hiipuu, koska kolmansia rokotuksia ei ole tietyn kuhnailun takia saatu riittävästi liikkeelle.

Karin mukaan ”etäopetus on totta kai mukana niissä keinoissa, joilla pandemiaa torjutaan, mutta hallituksen keskusteluissa on ollut selvää, että se on täysin viime sijainen keino”.

Hallitus voisi antaa etäopetuksen siirtymisestä vain ohjausta. Lopullinen päätösvalta asiassa on kunnilla.

Kari ei ota kantaa siihen, mitä muita taudintorjuntatoimia voitaisiin ottaa käyttöön.

– Se on asia, josta tänään keskustellaan. Jokainen ymmärtää, että ei ole millään tavalla kohtuullista elää tilanteessa, jossa 18-vuotias täyttänyt lukiolainen ei voi mennä kouluun mutta voi mennä baariin.

IS:n tietojen mukaan koronaministeriryhmän kokouksessa käsitellään myös ravintoloiden tilannetta sekä muita hätäjarrumekanismiin liittyviä toimenpiteitä.