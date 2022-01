Vasemmistoliiton Jussi Saramon mukaan Suomeen on yritetty ujuttaa Yhdysvaltojen terveydenhuoltomallia.

Keskustelu sosiaali- ja terveysalan työvoiman turvaamisesta leimahti tunteikkaaksi tiistai-iltana Ylen aluevaalitentissä, kun Liike Nytin puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimo syytti vasemmistoliiton varapuheenjohtajaa Jussi Saramoa yksityisten palveluntarjoajien syrjinnästä.

– Meidän pitää tietysti saada yksityinen tähän (palvelujen tarjoamiseen) mukaan. Ei me muuten tässä pärjätä, vaikka Saramo ei halua nähdäkään yksityistä, Harkimo sivalsi.

Aiemmassa puheenvuorossaan Harkimo esitti Suomeen ulkomailta tuttua perhelääkärimallia, jossa kullekin lääkärille asetettaisiin rajattu määrä vakioasiakkaita. Saramo totesi vastauspuheenvuorossaan, ettei vasemmisto vastusta yksityisten palvelujen käyttöä.

– Esimerkiksi perhelääkärit ja ammatinharjoittajat ovat monessa maassa toimiva malli. Mutta eihän Suomeen olla tällaista mallia oltu tuomassa, Saramo sanoi.

Kun Saramo alkoi puhua edellisen hallituksen suunnittelemasta sote-mallista ja suurista pääomasijoittajista, Harkimo keskeytti kollegansa huomauttamalla, ettei vaikuttanut tuolloisessa hallituspuolueessa kokoomuksessa koko kautta. Sananvaihdon aikana molemmat miehet puhuivat kiivaasti toistensa päälle.

– Me puhutaan terveydenhoidosta. Me tarvitaan palveluja ja me tarvitaan ihmisiä. Ei aina voi olla kateellinen joka asiasta, Harkimo syytti.

– Tässä ei ole kateudella mitään tekemistä. Me kaikki muistetaan, kun vihdoin ennen eduskuntavaaleja nousi julkisuuteen meidän vanhuspalvelujen, vammaispalvelujen raju tilanne. Meillä on suorastaan epäinhimillisiä palveluja, Saramo vastasi.

– Siellä pääomasijoittajat haluaa kymmenen prosentin tuotot sijoituksille. Tällaisella pääomavaltaisella alalla kuin sote-puolella – puhutaan sitten sosiaalipalveluista, terveyspalveluista – se kymmenen prosenttia on pois sieltä henkilökunnasta.

Saramo väitti Suomeen hivutetun Yhdysvaltojen terveydenhoitojärjestelmää, joka maksaisi kaksinkertaisesti ja jättäisi ison osan väestöstä palvelujen ulkopuolelle.

– Kuka on ollut tuomassa jotain Yhdysvaltojen mallia? Harkimo kysyi.

Ennakkoäänestys Suomen historian ensimmäisissä aluevaaleissa järjestetään kotimaassa 12.–18. ja ulkomailla 12.–15. tammikuuta. Varsinainen vaalipäivä on 23. tammikuuta. Vaaleissa valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot, jotka päättävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämisestä.