Lakkoja on jo päällä ja uusia on uhkaamassa, katseet kääntyvät seuraavaksi valtakunnansovittelijan toimistoon.

Ammattiliitot ovat tehostaneet keskinäistä yhteydenpitoa tukeakseen toisiaan yrityskohtaisissa työehtosopimusneuvotteluissa metsäteollisuuden alalla. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n Ismo Kokon mukaan yhteyttä ammattiliittojen välillä pidetään nyt hyvin tiiviisti ja tietoa jaetaan puolin ja toisin.

Niin on tehty ay-pomojen mukaan toki aina kun työehtosopimusneuvotteluja on käyty, mutta erityisesti nyt, kun metsäteollisuuden alan yritysten edunvalvontajärjestö Metsäteollisuus ei enää tee valtakunnallisia työehtosopimuksia.

– Ammattiyhdistysliikkeessä nähdään laveamminkin se, että työnantajan puolella nimenomaan metsäteollisuudessa on ollut hajota ja hallitse -ajattelu tässä olemassa, kun he ovat omia järjestelmäänsä koskevia päätöksiä tehneet, Aalto sanoo.

Teollisuusliiton sopimusaloista mekaaninen metsäteollisuus on Aallon mukaan ainoa, missä yrityskohtaisia työehtosopimuksia tehdään ja on tehty. Kaikilla muilla aloilla neuvotellaan valtakunnallisista työehtosopimuksista.

– Metsäteollisuus on ehkä se suurin koekenttä sille, minkälaiseksi sopimusjärjestelmä jatkossa muodostuu. Uskoisin, että muut työnantajat myös seuraavat sitä tiiviisti ja tekevät omia johtopäätöksiä, että kannattaako tuommoinen vai ei, sanoo AKT:n Kokko.

AKT jatkaa saartoaan Keitele Groupia vastaan tukeakseen Teollisuusliiton vaatimusta päästä käymään yhtiön kanssa yrityskohtaisia työehtosopimusneuvotteluja. Teollisuusliitto oli sen mukaan pyytänyt tukea toimiensa vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Teollisuusliitto on jättänyt koko Keitele Groupia koskevan lakkovaroituksen. Lakko alkaisi 13. tammikuuta ja olisi voimassa 30. tammikuuta asti. Aallon mukaan valtakunnansovittelija on kutsunut osapuolet koolle keskiviikkona.

Muut odottelevat Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton ratkaisua

Teollisuusliitto on valtakunnansovittelijan pakeilla myös tiistaina, jolloin se ratkoo riitaa Teknologianteollisuuden työnantajien kanssa. Kiistaa on Aallon mukaan työehtosopimusten palkankorotusten tasosta ja sopimuskauden pituudesta. Niin sanotut tekstikysymykset on hänen mukaansa saatu pitkälti valmiiksi ja enää vain muutamia yksittäisiä kohtia on vailla ratkaisua.

Teollisuusliitto on uhannut lakolla yhteensä lähes 300:aa toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla. Lakkovaroituksen alaisissa toimipaikoissa työskentelee yhteensä yli 40 000 sopimusten piirissä olevaa työntekijää. Lakko alkaisi erikseen nimetyillä työpaikoilla 14. tammikuuta, ellei sitä ennen päästä sopuun uusista työehtosopimuksista. Lakot päättyisivät 23. tammikuuta puolilta öin.

– Toivotaan, että löydetään sovittelun kautta ratkaisu, mutta jos ei löydy, niin silloinhan se lakko alkaa, Aalto sanoo.

Kokon mukaan muutkin odottelevat nyt perinteiseen tapaan Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton ratkaisua. AKT:n sopimusalalta ahtaajien työehtosopimukset ovat umpeutumassa tammikuun lopussa. Neuvottelut työnantajaa edustavan Satamaoperaattorien kanssa on aloitettu, mutta edistystä ei ole vielä Kokon mukaan tapahtunut.

– Toivottavasti päästään sopimukseen, mutta eipä se nyt välttämättä ihan todennäköiseltä näytä ennen kuin esimerkiksi tämä Teknologiateollisuuden tilanne on ratkennut. Sitähän tässä kaikki vähän niin kuin odottaa. Meillä ei olisi mitään ongelmaa tehdä ratkaisua, mutta on syntynyt sellainen kuva, että Satamaoperaattorit haluaa mielellään odottaa sen.

Tammikuun lopussa on päättymässä eri aloilta myös muun muassa iso kaupan alan työehtosopimus ja lentoemäntien sopimus.

Sopimuksia myös jo tehty

AKT seuraa tarkasti myös Paperiliiton ja metsäyhtiö UPM:n kiistan jatkumista ja reagoi siihen tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

– Luonnollisesti se meitä kiinnostaa, koska tämä on osa sitä samaa vyyhtiä eli suomalaisen sopimusjärjestelmän murtamista, Kokko sanoo ja lisää, ettei mitään päätöksiä ole toistaiseksi tehty.

Hänen mukaansa tunnelma on hetken aikaa odottava.

– Tässä joudutaan nyt odottamaan, jos sovittelut toisivat jotain tulosta. Kyllä nyt seuraavaksi katseet kääntyvät valtakunnansovittelijan toimistoon.

Paperiliitto, Sähköliitto ja Ammattiliitto Pro aloittivat lauantaina lakot UPM:n tehtailla useilla paikkakunnilla. Lakkojen on määrä jatkua 22. tammikuuta asti, ellei sopua sitä ennen löydy.

Paperiliiton mukaan yrityskohtaiset työehtosopimukset on jo sovittu noin 75 prosentille paperiteollisuudessa työskentelevistä jäsenistä ja 30 yrityksen kanssa.

Aallon mukaan myös metsäteollisuuden alalla työskentelevistä Teollisuusliiton jäsenistä suunnilleen puolet on jo yrityskohtaisten työehtosopimusten piirissä, joten sopimuksia on myöskin tehty.

– Sitten on näitä muutamia yrityksiä, joiden kanssa ei ole joko neuvotteluyhteyttä saatu tai ei ole vielä neuvottelutulosta saatu. Meillä neuvotellaan parhaillaan varmaan 50–60 yrityksen kanssa.

Esimerkiksi Keitele ei ole Metsäteollisuuden jäsen, mutta on noudattanut yleissitovaa työehtosopimusta. Se on kieltäytynyt neuvotteluista Teollisuusliiton kanssa perustellen asiaa muun muassa sillä, että liitto edustaa vain osaa yrityksen työntekijöistä.