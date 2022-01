Kommentti: Presidentti Niinistön mukaan yksi asia uhkaa Suomea enemmän kuin korona ja Venäjä

Presidentti Sauli Niinistö haluaa Suomen säilyvän yhtenäisenä myös koronapandemian jälkeen, kirjoittaa politiikan toimittaja Johannes Kotkavirta.

Tasavallan presidentin uudenvuodenpuheen pääaiheeksi nousi odotetusti Euroopan turvallisuustilanne ja Venäjän ja lännen välien kiristyminen. Sauli Niinistö tuomitsi selväsanaisesti Venäjän pyrkimykset rajoittaa Euroopan maiden oikeutta päättää omista asioistaan sopimalla asiasta niiden päiden yli Yhdysvaltojen kanssa.

– Etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle, viestitti Niinistö Kremlin suuntaan.

Niinistön mielestä EU ei voi tyytyä seuraamaan sivusta, kun sen jäsenmaiden suvereniteettiin pyritään puuttumaan. Perinteiseen tapaan presidentti kuitenkin korostaa Venäjän kanssa toimimisessa malttia ja keskustelua voimankäytöllä uhkailun sijaan.

– Aseellisella voimalla tai muulla väkivallalla uhkaamisella ei ole mahdollista rakentaa kestävää tulevaisuutta, Niinistö huomautti.

Dialogin tarpeen Niinistö liitti puheessaan yhtä lailla myös koronapandemiaan liittyvään keskusteluun kotimaassa. Samalla hän nosti esiin uhkan, joka voi pahimmillaan olla tuhoisampi voima kuin itse pandemia tai rajan takana suurvaltakriisiä poteva Venäjä.

Jo kolmannelle vuodelleen ulottuva koronakriisi on vienyt suomalaisten henkisen kestävyyden äärimmilleen. Keskustelu rajoituksista ja rokotuksista on paikoin kuumentunut niin pahasti, että perhe- ja ystävyyssuhteita on rikkoontunut.

Puheessaan Niinistö sanoi viruksen näyttäytyneen vielä keväällä 2020 yhteisenä vihollisena. Auttaminen ja huolenpito on sittemmin vaihtunut yhä enemmän riitelyksi myös kansallisella tasolla.

Niinistön mielestä pandemian vaarat ja siltä suojautumisen herättämät erilaiset mielipiteet ovat sinänsä ymmärrettäviä ja kuuluvat demokratiaan.

– Erimielisyys on kuitenkin alkanut näyttäytyä eripuraisuutena ja pahan tahdon levittämisenä. Yhdistävästä tekijästä, terveytemme suojaamisesta, ei soisi tulevan riidan lähdettä, Niinistö lausui.

Sosiaalisen median keskusteluissa esimerkiksi rokotteisiin suhtautuminen on ajanut suomalaiset äärimmillään haukkumaan toisiaan ”kulkutautimyönteisiksi” kuolemien aiheuttajiksi ja ihmisten itsemääräämisoikeutta rajoittaviksi fasisteiksi.

Jopa eduskunnan koronakeskusteluissa on kuultu äärimmäisiä syytöksiä esimerkiksi maanpetturuudesta. Samaa leimaa on verkkokeskusteluissa lyöty myös Naton vastustajiin.

Vastapuolen mielipiteitä ja näkemyksiä on usein mahdoton hyväksyä. Puheessaan Niinistö neuvookin ymmärtämään ihmisiä asioiden sijaan: ei pidä lakata haluamasta ymmärtää, että joku toinen voi ymmärtää asian toisin.

– Muuten voi syntyä syvää eripuraa. Kansakunnalle repivä eripura saattaa olla vaarallisempaa kuin tuo varsinainen haaste itsessään, Niinistö varoittaa.

Uudenvuodenpuheensa Niinistö aloitti toisen lainaamansa Nobel-voittajan, kirjailija F. E. Sillanpään sitaatilla, joka sekin korostaa sovittelevuutta ihmisten kesken.

– Minun ehkä vanhentunut käsitykseni meidän ihmisten keskinäisistä suhteista on se, että tarvitaan enemmän hyvää tahtoa, enemmän halua ymmärtää toinen toisiaan ja enemmän nöyryyttä korkeampien arvojen edessä, kirjailija toteaa.

Tähän aikaan sitaatin lähteeksi olisi sopinut hyvin myös vuonna 1938 julkaistu kirjoitus, jossa sittemmin ”Taatana” tunnettu Sillanpää ennusti kaikkien sen ajan diktaattoreiden vallan luhistuvan ennen pitkää maan tomuksi.