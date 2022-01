Tutkija: Niinistön puheessa selkeä viesti Venäjän suuntaan – ”Hyvin tiukkaa tekstiä”

Presidentti Sauli Niinistö viestitti uudenvuodenpuheessaan, että Suomi ei ole hätkähtänyt Venäjän viimeaikaisia toimia, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe sisälsi selkeän viestin liittyen Venäjän viimeaikaisiin toimiin, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola IS:n haastattelussa.

– Se oli linjakasta Niinistöä. Puheessa korostuivat vakauden ja maltin arvot, Aaltola kommentoi.

Aaltolan mukaan Niinistö toi selkeästi esille sen, ettei Suomi hyväksy Venäjän vaateita tai ukaaseja. Venäjä on perännyt Yhdysvalloilta lupausta, ettei esimerkiksi Suomesta tulisi tulevaisuudessa Naton jäsentä.

Puheessa Niinistö otti selkeästi kantaa pyrkimyksiin jakaa maita etupiireihin samaan tapaan kuin toisen maailmansodan jälkeen.

– Etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle. Kaikkien valtioiden täysivaltainen tasa-arvoisuus on keskeinen perusperiaate, jota kaikkien tulee kunnioittaa, Niinistö lausui.

Lue lisää: Presidentti Sauli Niinistö: Suomen suvereniteettia on kyseen­alaistettu unionin ulkopuolelta

Niinistö myös viestitti Suomen ulkopoliittisen mallin olevan luotu katsomaan kauas. Aaltolan mukaan puheesta välittyi, etteivät esimerkiksi Venäjän tällä hetkellä harjoittamat toimet tule Suomelle yllätyksenä, vaan suurvaltojen mahdollinen uhkaavaan asemaan nousu on sisäänrakennettu maan ulkopolitiikkaan.

– Se oli hyvin tiukkaa tekstiä suhteessa tähän Venäjän vaadelistaan.

Puheessa Niinistö totesi Suomen voivan halutessaan liittyä puolustusliitto Natoon. Aaltola sanoo tämän suoran viestin olleen mukana suomalaisissa ulkopolitiikan linjauksissa jo pidemmän aikaa.

Lue lisää: Lue presidentti Niinistön uuden­vuoden­puhe sanasta sanaan

– Sen toistaminen tässä on tärkeää, eli että Suomi haluaa pitää kiinni omasta liikkumatilastaan eikä näe asioiden muuttuneen tässä suhteessa.

Myös liittoutumisen mahdollisuudesta muistuttamalla signaloidaan, että minkäänlaista epämääräisyyttä tai linjan muutosta ei Suomen kannassa ole tapahtunut.

– Eli ei olla hätkähdetty siitä, mitä Venäjä on tehnyt, vaan koetaan että asiat ovat sillä samalla linjalla kuin tähänkin asti. Ei olla säikähdetty joko luopumaan Naton mahdollisuudesta tai olla ryntäämässä Natoon, vaan maltti on valttia.

Aaltolan mukaan puheessa tuotiin selkeästi esiin nykyisen kansainvälisen tilanteen epävarmuus, jonka vuoksi oman ulkopolitiikan vakaus ja päättäväisyys ovat keskeisiä asioita.

Lue lisää: Presidentti Sauli Niinistö nosti puheessaan esille Henry Kissingerin opit – mitä hän tarkoitti?

Aaltola huomioi myös Henry Kissingerin siteeraamisen puheessa.

– Toivoa on syytä pitää yllä, mutta pelkkään toiveajatteluun ei pidä sortua. Näinä aikoina palaavat mieleen myös Henry Kissingerin opit. Hänen kyynisen lausumansa mukaan silloin, kun sodan välttäminen on ollut joidenkin valtioiden ylimpänä tavoitteena, on kansainvälinen järjestelmä ollut armottomimman jäsenensä armoilla. Tätäkin saatetaan mitata tammikuun toisella viikolla alkavassa dialogissa, Niinistö lausui.

Aaltolan mukaan sitaatti viittaa tiukan asennoitumisen tärkeyteen ja siihen, että periksi antaminen johtaisi häikäilemättömimmän armoille joutumiseen.

– Ja että siihen peliin ei kannata lähteä, eli pitää olla tiukkana. Ja Suomi selkeästi on tiukkana, eikä ole millään tavoin luopunut siitä hyvästä mitä sillä on.

Puheessa tuotiin esiin myös maailmassa meneillään oleva muutos ja kylmän sodan jälkeisen ajan päättyminen lopullisesti, jonka vaikutuksia emme vielä tarkkaan tiedä.

– Sitä kautta kiirehtiminen ei ole se asia, vaan maltti ja vakauden arvo.

Lue lisää: Presidentti Sauli Niinistö: Suomen suvereniteettia on kyseen­alaistettu unionin ulkopuolelta

Lue lisää: Presidentti Sauli Niinistö nosti puheessaan esille Henry Kissingerin opit – mitä hän tarkoitti?

Lue lisää: Lue presidentti Niinistön uuden­vuoden­puhe sanasta sanaan

Aaltola huomioi, että sekä ulkopolitiikkaa että edelleen meneillään olevaa koronapandemiaa käsitelessään Niinistö nosti esiin yhtenäisyyden korostamisen.

– On toki ymmärrettävää, että ennenkokematon herättää erilaisia mielipiteitä, niin pandemian vaaroista kuin siltä suojautumisesta. Erimielisyys on kuitenkin alkanut näyttäytyä eripuraisuutena ja pahan tahdon levittämisenä. Yhdistävästä tekijästä, terveytemme suojaamisesta, ei soisi tulevan riidan lähdettä, Niinistö sanoi puheessaan.

Turvallisuuspolitiikasta puhuessaan Niinistö taas toivoi, ettei Suomen turvallisuudesta ”soisi tulevan repivän riidan lähdettä”.

– Yritetään edelleen ymmärtää, että joku toinen voi ymmärtää asian toisin, presidentti lausui.

Aaltolan mukaan tällainen viesti on tyypillinen Niinistölle. Esimerkiksi rokotuksiin suhtautumisen ja siihen liittyvän leimaamisen ei kannata antaa jakaa suomalaisia.

– Että turhia jakolinjoja ei kannata tahallaan synnyttää esimerkiksi leimaamalla jotkut ihmisryhmät pahoiksi ja taudinlevittäjiksi. Sitähän he eivät ole, vaan heillä on toinen käsitys siitä asiasta.

Aaltola tulkitsee Niinistön tarkoittaneen myös ulkopolitiikasta puhuessaan, että eri mieltä oleminen ei esimerkiksi tee ihmisestä maanpetturia.

– Leimakirveen heiluttaminen ei ole paras tapa käydä ulkopoliittista keskustelua.

Juttua muokattu 1.1. klo 13:33: Lisätty Mika Aaltolan kommentteja.