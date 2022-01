Presidentti Sauli Niinistö nosti puheessaan esille Henry Kissingerin opit – mitä hän tarkoitti?

– Kun sodan välttäminen on ollut joidenkin valtioiden ylimpänä tavoitteena, on kansainvälinen järjestelmä ollut armottomimman jäsenensä armoilla, Niinistö lainasi Kissingeriä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti uudenvuodenpuheessaan esille Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin torstaina käymän puhelinkeskustelun.

– Tammikuun puolivälissä olemme ehkä viisaampia, kun näemme mitä Venäjän, Yhdysvaltain ja Naton neuvottelukosketuksesta seuraa, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Suomelle on tärkeää, että mukana tapaamisten sarjassa on myös Etyj.

– Toivoa on syytä pitää yllä, mutta pelkkään toiveajatteluun ei pidä sortua. Näinä aikoina palaavat mieleen myös Henry Kissingerin opit. Hänen kyynisen lausumansa mukaan silloin, kun sodan välttäminen on ollut joidenkin valtioiden ylimpänä tavoitteena, on kansainvälinen järjestelmä ollut armottomimman jäsenensä armoilla. Tätäkin saatetaan mitata tammikuun toisella viikolla alkavassa dialogissa, Niinistö sanoi.

Kissinger toimi Yhdysvaltain ulkoministerinä Richard Nixonin ja Gerald Fordin kausilla vuosina 1973–1977. Hänet palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla Vietnamin sodan rauhansopimuksesta vuonna 1973.

Niinistön lainaama kohta on peräisin Kissingerin väitöskirjasta A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace, 1812–22 (1957), jossa hän kävi läpi Euroopan järjestyksen uudelleenluomista Napoleonin sotien jälkeen.

Väitöskirjassaan Kissinger totesi, että vakaus ei synny rauhan tavoittelusta, vaan yleisesti hyväksytystä legitimiteetistä, jolla tarkoitetaan kansainvälistä järjestystä ja ulkopolitiikan toimintatapoja.

Hänen mukaansa kaikkien merkittävien valtojen täytyy olla sitoutuneita tähän järjestykseen, jotta se voisi toimia.

– Diplomatia –– on mahdollista vain legitiimissä kansainvälisessä järjestyksessä, Kissinger kirjoittaa.

Aina kun on olemassa merkittävä valta, joka kokee kansainvälisen järjestyksen alistavaksi, siitä tulee Kissingerin mukaan vallankumouksellinen. Tällainen vallankumouksellinen valta kokee itsensä uhatuksi.

– [M]ikään ei riitä vakuuttamaan sitä. Vain täysi turvallisuus – vastustajan neutralisointi – tulkitaan riittäväksi vakuutukseksi, ja siten yhden vallan tahto täydelliseen turvallisuuteen tarkoittaa täydellistä turvattomuutta kaikille muille.

Diplomatia ei Kissingerin mukaan toimi tällaisessa ympäristössä. Se on hänen mukaansa vaikea paikka valtioille, jotka ovat tottuneet pitkään rauhanaikaan. Ne eivät ota todesta vallankumouksellisen vallan halua muuttaa koko järjestelmää, vaan kuvittelevat voivansa rauhoittaa vallankumouksellisen vallan myönnytyksillä.

Vallankumouksellinen valta on kuitenkin päättäväinen viemään tavoitteensa läpi. Siinä missä vakaina aikoina kansainvälisen järjestyksen periaatteista ei Kissingerin mukaan juuri puhuta, koska ne otetaan itsestäänselvyyksinä, vallankumouksellisissa tilanteissa niistä puhutaan koko ajan.

– Ja koska vallankumouksellisissa tilanteissa keskenään kilpailevat järjestelmät ovat vähemmän kiinnostuneita näkemyserojen sopeuttamisesta kuin yhteiskuntajärjestyksen kumoutumisesta, diplomatia korvautuu joko sodalla tai asevarustelulla, Kissinger toteaa.