Presidentti Sauli Niinistö: Suomen suvereniteettia on unionin ulkopuolelta kyseen­alaistettu

Presidentin mukaan muutos suurvaltapolitiikassa on ollut nopea, ja tilanne on vakava.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan suurvaltapolitiikka on nyt nopeassa liikkeessä.

– Kylmän sodan jälkeinen aika on totisesti ohi, Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan.

Hän totesi, että konflikti Ukrainan rajoilla on syvenemisen partaalla ja Euroopan turvallisuuden kannalta tunnelmat ovat kiristyneet.

– Muutos on ollut nopea. Vielä viime kesänä, presidentti Bidenin Euroopan matkan tuloksena, huolet näyttivät kohdistuvan ennen muuta Kiinaan.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Geneven-tapaamisen jälkeen Yhdysvaltain ja Venäjän arvioitiin rakentavan keskusteluyhteyttä.

– Nyt on toista ilmaa. Venäjän joulukuussa esittämät ukaasit Yhdysvalloille ja Natolle koskevat Eurooppaa. Ne ovat ristiriidassa Euroopan turvallisuusjärjestyksen kanssa. Etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle. Kaikkien valtioiden täysivaltainen tasa-arvoisuus on keskeinen perusperiaate, jota kaikkien tulee kunnioittaa, Niinistö linjasi.

Viime kädessä maltti, vastuullisuus ja dialogi ovat Niinistön mukaan ainoat tiet eteenpäin.

– Aseellisella voimalla tai muulla väkivallalla uhkaamisella ei ole mahdollista rakentaa kestävää tulevaisuutta. Venäjän vaatimuksiin onkin vastattu vuoropuhelua tarjoamalla. Dialogia on myös Suomi pyrkinyt edistämään ja osaltaan käymään.

Vaikka haaste on esitetty Yhdysvalloille ja Natolle, Eurooppa ei Niinistön mielestä voi olla nyt vain kuulolla.

– Useamman jäsenmaan, myös Ruotsin ja Suomen, suvereniteettia on unionin ulkopuolelta kyseenalaistettu. Tämä tekee EU:sta asianosaisen. EU ei saa tyytyä vain tekniseen pakotekoordinaattorin rooliin.

Hän totesi, että Euroopan turvallisuudessa on kyse Suomenkin turvallisuudesta. Niinistön mielestä keskustelulle ja erilaisille mielipiteille, niin tilanteen vaaroista kuin niiltä suojautumisesta, on avoimessa yhteiskunnassa aina tilaa.

– Yhtä mieltä voimme olla siitä, että tilanne on vakava. Yhdistävästä tekijästä, Suomen turvallisuudesta, ei soisi tulevan repivän riidan lähdettä.

Suomen osalta tilanne on Niinistön mielestä selvä.

– Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on vakaa. Se on rakennettu kestämään vaikeitakin aikoja. Nopearytmisessä maailmassa on entistäkin arvokkaampaa tietää, milloin kiiruhtaa, milloin malttaa.

Kansallinen turvallisuus, itsemääräämisoikeus ja liikkumatila ovat Niinistön mukaan pienille aivan yhtä arvokkaita kuin suurille. Niistä huolehtimalla puolustetaan samalla Suomen kansainvälistä asemaa.

– Ja todettakoon taas kerran: Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme. Naton asia on niin sanottu avoimien ovien politiikka, jonka jatkuminen on Suomelle toistuvasti julkisestikin vahvistettu, Niinistö sanoi.