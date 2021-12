Pääministeri Marin ottaa uudenvuoden viestissään kantaa Suomen Nato-keskusteluun: ”Meidän on syytä vaalia tätä valinnanvapautta”

Tervehdyksen pääpaino on tänäkin vuonna koronapandemiassa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) keskittyi tämänvuotisessa uudenvuoden tervehdyksessään erityisesti koronapandemiaan ja rokotuksiin, mutta otti kantaa myös Suomen Nato-jäsenyyskeskusteluun.

Pääministerin mukaan Suomen pitäisi pitää kiinni mahdollisuudesta hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä samalla kun Suomi tiivistää puolustusyhteistyötä Euroopan unionin kanssa.

– Pidämme yllä myös mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä. Meidän on syytä vaalia tätä valinnanvapautta ja pitää se todellisena, sillä se koskee jokaisen maan oikeutta päättää omista turvallisuusratkaisuistaan. Se kuuluu eurooppalaisen turvallisuuden perustaan, joka kirjattiin (Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö) Etyjin periaatteisiin. Osoitimme, että opimme menneisyydestä. Pidämme liikkumatilastamme vahvasti kiinni, Marin sanoi STT:lle lähettämässään tervehdyksessä.

”Rokotteen ottaminen on vastuullinen teko”

Pääministerin viestin pääpaino oli kuitenkin koronapandemiassa ja erityisesti rokotuksissa.

– Suomen koronatilanne on vakava ja huoli omikronvariantista on suurta. Hallituksen tavoitteena on saada nostettua rokotuskattavuutta ja ihmisten rokotesuojaa. Ympäri Suomen tehdään parhaillaan paljon töitä sen eteen, että kolmansia rokotteita voidaan antaa ihmisille mahdollisimman pikaisesti. Rokotteet ovat edelleen tärkein välineemme maailmanlaajuisessa kamppailussa pandemiaa vastaan, hän sanoi.

Marin kehotti kaikkia ottamaan koronarokotukset.

– Jos et vielä ole ottanut rokotetta, tee se nyt. Rokotteen ottaminen on vastuullinen teko, jolla suojelet itseäsi, lähimmäisiäsi ja koko yhteiskuntaa. Rokotteet ottamalla suojelet terveydenhuoltoamme kuormittumasta. Kyse on yhteisvastuusta. Meitä kaikkia tarvitaan, jotta pääsemme ulos pandemiasta, Marin sanoi.

Hän sivusi viestissään myös Suomen talouden tilaa pandemian keskellä.

– Vaikka talouden toipuminen pandemian keskellä on ollut nopeaa, ennakoidaan kasvun hidastuvan tulevina vuosina. Siksi nyt on oikea aika vahvistaa kestävän talouskasvun edellytyksiä pidemmällä aikavälillä. Suomen kaltaisessa taloudessa talouskasvu perustuu ennen kaikkea osaamiseen, innovaatioihin ja investointeihin. Siksi asetimme syksyllä parlamentaarisen työryhmän pohtimaan keinoja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan pitkäjänteiseksi vahvistamiseksi, Marin sanoi.

”Aluevaaleissa kyse tärkeistä peruspalveluista”

Hän muistutti tervehdyksessään tammikuussa pidettävistä ensimmäisistä aluevaaleista ja kannusti kansalaisia vaaliuurnille.

– Aluevaaleissa päätetään ihmisten arjen kannalta tärkeistä peruspalveluista. Tähän asti sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen on ollut kuntien vastuulla. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Vaaleissa on ehdolla paljon osaavia ja motivoituneita ehdokkaita. Kannustan kaikkia antamaan äänensä tammikuun vaaleissa, hän sanoi.

– Aluevaaleissa on kyse ihmisille tärkeistä peruspalveluista, joiden merkitystä koronakriisi on entisestään korostanut, Marin sanoi.