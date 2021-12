Vihreiden Atte Harjanne: ”Se kuuluisa Nato-optio olisi syytä lunastaa viipymättä”

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kysyy, milloin Nato-jäsenyys muuttuu ajankohtaiseksi, jos ei nyt.

– Oma näkemykseni on, että on korkea aika laittaa jäsenhakemus vetämään, Atte Harjanne kirjoittaa.

Vihreiden varapuheenjohtajan ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Atte Harjanteen mielestä Suomen on syytä hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

– Oma näkemykseni on, että on korkea aika laittaa jäsenhakemus vetämään, Harjanne kirjoittaa Facebookissa.

Harjanteen mielestä Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta.

– Liittoutumisen kannatuksessa nähtiin tänä syksynä hyppy ylöspäin ja jos asiaa mitattaisiin nyt vuoden päättyessä, veikkaisin kannatuksen vain kasvaneen. Syy ei ole niinkään Naton tekemisissä vaan uhkailevassa ja ärhentelevässä naapurissa, Harjanne kirjoittaa blogissaan.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn lokakuussa julkaisemassa kyselyssä Nato-jäsenyyden kannatus oli kasvanut neljä prosenttiyksikköä ja vastustus vähentynyt viisi prosenttiyksikköä vuodessa. Suomalaisista 26 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen tulisi liittyä Natoon ja 40 prosenttia oli sitä vastaan.

Harjanne toteaa, että Venäjä on koonnut joukkojaan Ukrainan rajojen lähistölle ja esittänyt joulukuun alussa listan vaatimuksia Naton laajenemisen pysäyttämisestä ja toiminnan rajoittamisesta.

– Kremlin esitykset Naton rajoittamisesta ja Euroopan “turvallisuusjärjestelyistä” itsenäisten maiden oman päätöksenteon yli edustavat häikäilemätöntä etupiiriajattelua, Harjanne katsoo.

Hän toteaa, että mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä on tärkeä osa Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Usein esiin tuotu näkemys on kuitenkin ollut, ettei jäsenyys juuri nyt ole ajankohtainen asia.

Myös vihreiden kanta vuodelta 2018 on, että vihreät ei näe Nato-jäsenyyttä ajankohtaisena, mutta turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttumista on jatkuvasti seurattava.

– Oma arvioni tilanteen muuttumisesta tuon tekstin linjaamisen jälkeen on se, että argumentit jäsenyyden puolesta ovat lähinnä vahvistuneet: Venäjän linja on jyrkistynyt, Yhdysvallat on edelleen sitoutunut Eurooppaan eikä mitään Natoa korvaavaa puolustusjärjestelyä ole tekeillä.

Harjanteen mielestä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys selkeyttäisi Euroopan turvallisuusjärjestelyitä ja edistäisi maanosan vakautta ja turvallisuutta. Jäsenyys ei kuitenkaan korvaisi tarvetta omalle uskottavalle puolustuskyvylle, tiiviille kahden- ja monenkeskisille kumppanuuksille ja EU:n puolustusyhteistyölle.

Harjanne kysyy, milloin Nato-jäsenyys muuttuu ajankohtaiseksi, jos ei nyt.

– Se kuuluisa Nato-optio olisikin syytä lunastaa viipymättä.