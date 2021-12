Suomen ei kannata tehdä hätiköityjä ratkaisuja Venäjän uhittelun seurauksena, sanoo eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva.

Eduskunnan kokeneet ulkopolitiikan osaajat sanovat Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan kohua herättäneiden kommenttien olevan merkki Kremlin koventuneesta retoriikasta, vaikka lausunto toistaakin jo aiemmin kuultuja vaatimuksia.

Uutistoimisto Ria Novosti uutisoi jouluaattona Zaharovan puheenvuorosta, jossa hän otti selväsanaisesti kantaa myös Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden seurauksiin.

– On täysin selvää, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon… johtaisi vakaviin sotilaallisiin ja poliittisiin seurauksiin, jotka vaatisivat Venäjältä asianmukaisia vastatoimia, Zaharova totesi.

Venäjä on viime viikkoina vaatinut Yhdysvalloilta takuita, ettei sotilasliitto Nato laajene enää itään Venäjän naapurimaihin. Tähän saakka Venäjä ei ole maininnut vaatimustensa yhteydessä suoraan Suomea, ja sen on katsottu viittaavan erityisesti Ukrainaan. Nyt vaatimuksen ulottumisesta myös Suomeen ei jää mitään epäselvää.

Lue lisää: Venäjän supertiedottaja varoitti Suomea ”vakavista sotilaallisista ja poliittisista seurauksista”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) sanoo, ettei näe Zaharovan lausunnoissa juurikaan mitään uutta verrattuna Venäjän viime viikkojen aikana julkisuudessa käyttämään retoriikkaan. Kanervan mukaan lausuntoja on tähän saakka luettu Suomessa ikään kuin ne koskisivat vain Ukrainaa, vaikka niillä on koko ajan ollut myös Suomea ja Ruotsia koskeva merkitys.

– Siinä mielessä Zaharovan kommentointi ei ainakaan minulle ollut yllätys. Tämä jatkaa sitä linjaa, jonka on voinut tunnistaa viime viikkoina muutenkin.

Venäjän vaatimusten ja uhittelun kovetessa Suomen julkisessa keskustelussa ovat voimistuneet vaatimukset Nato-jäsenyyden hakemisesta. Kanervan mielestä on tärkeää, että Suomessa ei lähdetä tässä tilanteessa ylireagointiin, vaikka Venäjän harjoittama etupiiriajattelu ei ole millään lailla hyväksyttävää.

– Ei tässä ole viisasta lähteä markkinoimaan sellaista, että tässä ja nyt tehtäisiin jokin Nato-ratkaisu Suomen puolelta. Mahdollisuus täytyy olla ja vapaat kädet siinä suhteessa, mutta en näe että se olisi tässä ja nyt heti viisas valtiollinen ratkaisu.

Kanerva sanoo, ettei näe mitään syytä sille, miksi Suomen pitäisi yhtäkkiä lähteä muuttamaan turvallisuuspoliittista linjaustaan, jonka suuntaviivat löytyvät selkeästi juuri hyväksytystä puolustuspoliittisesta selonteosta.

Ilkka Kanervan mielestä ulkopolitiikassa ei kannata ryhtyä hätiköimään.

Venäjän vaatimuksiin Suomella on Kanervan mukaan kaksi selvää vastausta. Ensinnäkin Suomen kannattaa pitää nykyisessä tilanteessa vahvasti kiinni omasta turvallisuudestaan ja kansainvälisestä asemastaan.

– Tässä ei ole varaa antaa kytkimen luistaa, vaan täytyy olla valppaana. Me emme saa sinisilmäisyyttämme arvioida tätä tilannetta niin, että siinä ei olisi mitään noteeraamisen arvoista tai erikoista. Kyllähän tämä retoriikka, jota Venäjä käyttää, on selkeästi muuttunut ja meidän täytyy nähdä tämä tässä yhteydessä.

Toisekseen Suomen ei Kanervan mukaan kannata muuttaa linjaansa siinä, että näemme itsemme vakautta ja turvallisuutta lisäävänä toimijana. Tätä tavoitetta ajatellen käytettävissä tulee olla kaikki tarvittavat keinot.

– Siihen kuuluu myöskin laaja-alainen, kansainvälinen yhteistyö meidän kumppaniemme kanssa.

Ulkopolitiikan konkari ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) toistaa Kanervan näkemyksen, jonka mukaan Zaharovan lausunnoissa ei varsinaisesti ole mitään uutta verrattuna Venäjän aiempiin kantoihin, jotka koskevat Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.

– Tulkitsen tämän niin, että Suomen raja olisi silloin Nato-raja, ja he suhtautuisivat siihen samalla tavalla kuin muihinkin suuntiin, Tuomioja sanoo viitaten kommenttiin sotilaallisista seurauksista.

Erkki Tuomioja uskoo Venäjän lausuntojen liittyvän Ukrainan tilanteeseen.

Tämänkertaisen ulostulon Tuomioja näkee osana laajempaa yleistilannetta, jossa Venäjä uhkailee erityisesti Ukrainaa, ja pyrkii pääsemään neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa. Kommenttien sävy ja ajankohta liittyvät Tuomiojan mukaan tähän.

– Sinänsä muuten tämä ei muuta mitään. Suomen ei kannata tähän sen kummemmin reagoida kuin todeta että olemme sotilaallisesti liittoutumaton maa, teemme yhteistyötä Naton kanssa ja meillä on oikeus harkita tilanteen niin vaatiessa myös Nato-jäsenyyttä, vaikka se ei olekaan millään lailla ajankohtaista.

Lue lisää: IS:n kysely: Lähes puolet suomalaisista kokee Venäjän uhan kasvaneen – ”Huonot merkit näkyvät”

Tuomioja ei näe että eduskunnalla olisi erityistä tarvetta reagoida Zaharovan lausuntoon. Jatkuvasti elävä, jännittynyt kansainvälinen tilanne kokonaisuutena tulee kuitenkin varmasti puhuttamaan eduskuntaa joulutauon jälkeen.

– Ilmassa on selvästi tällaista sapelien kalistelua ja aseiden käytön uhkaa. Voi olla että kukaan ei ole sitä tarkoittanut sellaiseksi, mutta kun tällaista retoriikkaa harjoitetaan ja joukkoja liikutellaan, niin aina on olemassa se mahdollisuus että tarkoittamattakin se voi johtaa konfliktiin.

Myös entinen pääministeri ja keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen sanoo Zaharovan toistavan Venäjän valitsemaa linjaa, joka ilmaistiin julkisuuteen jo Venäjän ja Suomen presidenttien välisen puhelinkeskustelun jälkeen. Kremlin mukaan puhelussa Venäjän presidentti Vladimir Putin toisti presidentti Sauli Niinistölle vaatimuksen ”oikeudellisista takuista”, joka sulkisi pois Naton laajenemisen itään Venäjän naapurimaihin.

– Oikeastaan hänen kannanotossaan ei ole mitään sellaista, joka jollakin tapaa olisi uutta verrattuna siihen, mitä tässä viime viikkoina on tullut.

Puheet ”vakavista sotilaallisista seurauksista” Vanhanen tuomitsee.

– Olisi parempi että tuollaiset puheet jätettäisiin käyttämättä ja että hän peruuttaisi tuollaiset lausunnot.

Myönteisenä ja uutena asiana Vanhanen pitää Zaharovan valitsemaa muotoilua Suomen puolustuspoliittisesta asemoitumisesta.

– Hän on omaksunut suomalaisen tavan ilmaista meidän olevan sotilasliittoon kuulumaton maa. Silläkään puolella ei enää käytetä tätä puolueeton-termiä.

Suomesta puhuminen puolueettomana maana yhdistetään yleisesti Suomen ja Neuvostoliiton väliseen YYA-sopimukseen ja Suomen EU-jäsenyyttä edeltäneeseen aikaan.

Venäjä on selvästi kiristänyt kantaansa Suomen mahdolliseen liittoutumiseen, sanoo Matti Vanhanen.

Vanhanen huomauttaa Zaharovan myös korostaneen Pohjois-Euroopan pitämistä vakaana, joka on myös Suomen tavoite. Vakauteen kuitenkin kuuluu myös se, että Venäjä käyttäytyy vakaasti.

– Tämä viime viikkoina on nähty ei ole vakaata toimintaa, vaan he ovat selvästikin kiristäneet kantaansa.

Aikaisemmin Venäjän kanta on ollut, että Suomi päättää itse omista turvallisuusratkaisuistaan.

– Näyttää siltä, että he ovat viimeisten viikkojen aikana omaksuneet kannan, että heillä on selvä mielipide siitä, mitä Suomen pitäisi tehdä tai olla tekemättä. Se on uutta eikä tietyllä tavalla sovi naapurimaiden rinnakkain eloon.

Ilta-Sanomien teettämässä kyselyssä 45 prosenttia eli lähes puolet vastaajista kokee, että Venäjä on aiempaa suurempi uhka Suomelle. Vanhanen neuvoo olemaan varovainen uhka-sanaa käytettäessä, mutta sanoo ymmärtävänsä kansalaisten huolta.

– Minusta kansalaiset reagoivat siihen, miten Venäjä on käyttäytynyt ja minkälaisia puheenvuoroja sieltä on kuulunut. Osa tulkitsee sen uhkaavaksi käytökseksi ja Ukrainan suuntaan se on ollut selkeästi uhkailevaa. Tässä suhteessa tämä kansalaisten puolikas on varmasti oikeilla jäljillä.