Kansa antoi arvosanat ministereille: katso nousijat ja putoajat – ”Se on aika huima suoritus”

Taloustutkimuksen kyselyssä pääministeri Marin oli heinäkuussa suosituin ministeri, nyt joulukuussa Marin on ministeripörssin sijalla neljä.

Ministerit on pantu taas paremmuusjärjestykseen.

Taloustutkimus teki IS:lle ministeripörssin, jossa kysyttiin kansalta arvosanaa kaikille hallituksen ministereille.

Kansan mielestä paras ministeri on puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Asteikolla 4-10 Kaikkonen sai arvosanaksi ja keskiarvoksi 7,44.

– Ei tämä ehkä yllättävää ollut. Tietysti hävittäjäkaupat on laajalti kehuttu asia, ei varmasti huonoa tehnyt, Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Jussi Westinen sanoi.

Taloustutkimus teki IS:lle saman ministerikyselyn heinäkuussa, ja viisi kuukautta sitten Kaikkonen oli jo hopeasijalla.

– Kaikkosella on tausta yleisesti pidettynä ja tunnettuna poliitikkona, ja ministerisalkku on ollut sellainen, että ei ole sattunut kansansuosiota vieviä asioita työtehtäviin. Kun parhaan arvosanan saa, on varmasti leiviskänsä hyvin hoitanut, Westinen jatkoi.

Yllätys sen sijaan oli peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) kipuaminen häntäpäästä kansan mielestä toiseksi parhaimmaksi ministeriksi, keskiarvolla 7,23.

– Kun on 19 ministeriä, hänen arvosanansa heinäkuussa oli neljänneksi huonoin. Lähes pohjalta kakkoseksi - se on aika huima suoritus, kun välissä on viisi kuukautta, Westinen huomautti.

Kyselyä alettiin tehdä pari päivää sen jälkeen kun Kiuru oli esiintynyt tormakasti A-Studiossa.

– Ajoitus oli Kiurun kannalta optimaalinen, juuri tullut valtava myönteinen julkisuus. Ja täytyy muistaa, että pääministeri Sanna Marinin (sd) tähti on samalla jonkin verran laskenut. Koronatilanteessa on johtajuuden ja selkeyden kaipuu, jonkun on otettava tästä tolkullinen komento.

– Osan mielestä oli virkistävää kuulla sellaista puhetta, jossa tuli uudenlaista jämäkkyyttä verrattuna aikaisempaan, Westinen totesi.

Kiurun suosion nousu selittyy sillä, että aiemmin nihkeästi Kiuruun suhtautuneet, koulutetut ja keskusta-oikeistolaiset porvarit antoivat nyt hänelle enemmän arvoa.

Kiurun keskiarvo nousi peräti 0,7 prosenttiyksikköä, mikä on ministeripörssissä todella paljon.

Kyselyssä suosiotaan eniten menetti pääministeri Marin, 0,4 prosenttiyksikköä.

Bailaamisestaan julkisuudessa ollut Marin on silti edelleen neljänneksi suosituin ministeri.

Marinin suosio (7,17) on vain muutamia desimaaleja pienempi kuin Kiurun (7,23) ja kolmanneksi ministeripörssissä tulleen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (7,19), joka säilytti pronssisijansa.

– Asenne Marinia kohtaan on muuttunut nihkeämmäksi eniten 35-49 -vuotiaiden keskuudessa ja lapsiperheissä. Eläkeläiset suhtautuvat Mariniin kaikkein suopeimmin kaikista ikäryhmistä. Syksyllä oli boomerkohu, ja ei ainakaan siltä näytä, että seniori-ikäiset olisivat tästä Marinille pahastuneet, Taloustutkimuksen Westinen kertoi.

Jos Kiuru oli keskiarvoltaan kyselyn suurin nousija ja Marin suurin putoaja, keiden keskiarvot liikahtivat toiseksi eniten?

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) paransi 0,3 prosenttiyksikköä keskiarvoon 7,06.

– Haavisto on ollut hallituskauden aikana monissa kohuissa mukana. Nyt heinäkuun jälkeen on ollut Afganistanin tilanne ja kriisiin hyvällä tavalla reagointi, mikä voi hilata Haavistoa ylöspäin, Westinen otaksui.

Liikenneministeri Timo Harakan (sd) keskiarvo puolestaan putosi samat 0,3 ja oli 6,31, ja Harakka tuli listalla seitsemän sijaa alaspäin.

– Autoilu Suomessa ja polttoaineiden kallistuminen ovat kovasti tapetilla jatkuvasti, ja perustyöntekijät ovat voineet tykätä tästä kyttyrää. Turhautumista saatetaan suunnata myös liikenneministeriin, Westinen arveli.

Ministeripörssissä ministerin näkyvyys on merkittävä tekijä.

– Näin se kokonaiskuva on. Tausta pidettynä poliitikkona auttaa. Mokat ja kohut jäävät tietysti mieleen. Jostain asioista voi myös kiitosta tulla, kuten oletettavasti nyt Kiurun viestin petraantumisesta, Westinen sanoi.

Osa ministereistä on kansalle sangen tuntemattomia, ja yli kolmannes vastaajista ei osannut sanoa mitään neljästä ministeristä. Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistista (r) yli puolet (58%) ei osannut antaa arvosanaa, ja iso osa jätti tuntemattomuuden takia arvioimatta ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (45%), kuntaministeri Sirpa Paateron (41%) sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (39%).

Kärkisijoilla pitää olla tunnetumpi, ja mielellään raskaampi tai näkyvämpi ministerinsalkku.

Toisaalta ministerin imago ja kansan ennakkokäsitykset vaikuttavat myös arvosanaan.

Esimerkiksi ympäristöministeri Emma Kari (vihr) on toiminut ministerinä vasta kuukauden päivät ja hän ei ole ehtinyt tehdä vielä juuri mitään.

Vihreät ja Kari eivät saaneet lentävää lähtöä, sillä kansa arvioi Karin suoraan huonoimmaksi ministeriksi, keskiarvolla 6,06.

– Karista ihmisillä oli mielipiteitä, vaikka hän on hyvin tuore ministeri. 29 prosenttia ei osannut antaa Karille lainkaan arvosanaa. Osuus ei ole erityisen suuri. Hänestä oli näkemyksiä, mutta ne eivät olleet erityisen mairittelevia. Miehistä peräti 43 prosenttia antoi hänelle arvosanaksi 4 tai 5, Westinen kertoi.

Ministerit ovat sangen suosittuja omien äänestäjiensä joukossa.

Pääministeri Marin on kyselyn mukaan suosituin puoluejohtaja omiensa parissa. Marin sai demariäänestäjiltä noin 8,9 keskiarvon.

Marin on demarien sisäisessä suosiossa selkeästi Kiurua edellä. Kiurulle demarit antoivat arvosanaksi 8,3.

Puheenjohtajat saavat omiltaan lähes kiittävän arvosanan ja kaikki ministerit hyvän arvosanan.

Vaikka iso osa miehistä antoi Emma Karille nelosen tai vitosen, Kari sai vihreiden kannattajilta arvosanakseen 8,5.