Hallituslähde: ”Yöelämä loppuu uutenavuotena” – Mara: epäinhimillinen aikataulu

Ravintolarajoitukset ovat tulossa voimaan IS:n tietojen mukaan 30. joulukuuta. Anniskelu päättyisi ravintoloissa uusien rajoitusten myötä jo alkuillasta. Koronapassivaatimus on tulossa jo aikaisemmin paikkoihin, joissa ei tarjoilla alkoholia.

Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että osa matkailualan yrityksistä uhkaa kaatua uusien kiristysten vuoksi. Lapin mukaan valtion myöntämät kustannustuet eivät ole paikanneet menetyksiä, joita koronasta on aiheutunut yrityksille.

Ravintoloita koskevat uudet koronarajoitukset ovat astumassa voimaan IS:n tietojen mukaan 30. joulukuuta.

Pilkku tulisi jo alkuillasta: ravintolat eivät saisi tarjoilla alkoholia enää viiden jälkeen. Kiristykset olisivat voimassa kolme viikkoa.

– Yöelämä loppuu uutenavuotena, hallituslähteistä kommentoidaan.

IS:n tietojen mukaan eduskunnassa on ihmetelty, miksi uudet ravintolarajoitukset astuisivat voimaan vasta vuoden lopulla, jos heikentyneeseen epidemiatilanteeseen halutaan puuttua heti.

Yhden hallituslähteen mukaan hallituspuolue keskustaa hiertää Lapin matkailun tilanne.

Rukalta tavoitettu Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo IS:lle, että 30. joulukuuta on aivan liian aikainen päivämäärä uusille ravintolarajoituksille.

Lapin mukaan Mara on esittänyt rajoitusten lykkäämistä ensi vuoden puolelle.

– Pitäisi päästä selvästi uudenvuoden puolelle, jotta isoin ulkomaalaisten asiakkaiden ryhmä olisi täältä poistunut. Ulkomaalaisia matkailijoita tulee tasaisena virtana, mutta isoin joukko tulee joulun ja uudenvuoden seutuvilla. Se aiheuttaa todella suuren ongelman, jos anniskelu loppuu kello 17 ja ravintolat menevät kiinni kello 18. On paljon asiakkaita, jotka ovat käytännössä täysin ravintolaruokailun varassa.

Lappi ei pidä Pohjois-Suomessa majailevia turisteja riskinä koronaturvallisuuden näkökulmasta.

– He ovat rokotettuja ja negatiivisen testin saaneita ja liikkuvat omissa ryhmissään. Jos he saavat toisiltaan tartuntoja testistä ja rokotteesta huolimatta, niin onhan se jonkinlainen kysymys, että he joutuvat jäämään tänne karanteeniin, mutta uskon, että tämä asia pystytään hoitamaan. Joka tapauksessa nämä päätökset astuvat voimaan epäinhimillisellä aikataululla, yritykset joutuvat kohtaamaan nämä täysin valmistautumattomina.

Lapin mukaan on selvää, että valtion täytyy korvata tappiot, joita uusista kiristyksistä aiheutuu yrityksille.

– Nämä asiakkaat ovat äärimmäisen tärkeitä koko Pohjois-Suomen matkailualan näkökulmasta. Viime kaudella ulkomaalaisia asiakkaita ei ollut käytännössä ollenkaan, ja sellaisten yritysten, jotka tarjoavat täydelliset palvelut alusta loppuun lentokoneesta lentokoneelle, liikevaihto tipahti 90 prosenttia. Jos asiakkaita ei ole, niiden yritysten taival katkeaa tähän kauteen.

IS:n tietojen mukaan sote-ministerityöryhmä esittää hallitukselle koronapassin väliaikaista hyllyttämistä, mikä tarkoittaisi sitä, ettei koronapassin avulla voisi kiertää rajoituksia.

Passi olisi hyllyllä kolme viikkoa.

IS:n tietojen mukaan niiden ravintoloiden, jotka eivät tarjoa alkoholia, tulisi kysyä jatkossa asiakkailtaan koronapassia.

Tällaisia ravintoloita olisivat esimerkiksi pitseriat. Vaatimus olisi astumassa voimaan jo ennen uutta vuotta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) saapui Säätytalolle hallituksen koronaneuvotteluihin tiistaina iltapäivällä. Neuvottelut ovat yhä käynnissä.

Yksi ilmassa leijuva kysymys on se, vetääkö hallitus niin kutsutusta hätäjarrusta.

Hätäjarrumekanismin käyttöönotto tarkoittaisi lähinnä sitä, että epidemiantorjunnassa siirryttäisiin takaisin laaja-alaisiin toimiin, joita ohjattaisiin valtakunnallisesti.

IS:n tietojen mukaan hätäjarrun vetämiseen on suhtauduttu useissa hallituspuolueissa nihkeästi, mutta sosiaali- ja terveysministeriön tahtotila on selvä.

– STM on esittänyt, että sitä (hätäjarrua) vedetään. On alueita, jotka eivät ole luokitelleet itseään leviämisalueiksi. Siihen tulisi tiukempaa ohjausta, että ne ottaisivat tartuntatautilain mukaisia toimia käyttöön, IS:lle kuvaillaan.

Hätäjarrun käyttöönotto on myös tulkinnallinen kysymys.

Yksi hallituslähde muotoili tilanteen niin, että lisärajoituksia tulee, mutta epäselvää on, ovatko ”rajoitukset hätäjarruun kuuluvia, sitä osittain toteuttavia vai täysipainoisesti hätäjarrua vetäviä".

Hallituksen neuvottelut ovat yhä kesken.