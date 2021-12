Hallitus odottaa tiistain neuvotteluihin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkemystä siitä, minkälaisiin toimiin on välttämätöntä ryhtyä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kokoontuu neuvottelemaan uusista koronarajoituksista tiistaina. Sote-ministerityöryhmä työstää hallituksen neuvotteluihin esityksiä maanantaina.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa sosiaali- ja terveysministeriön esittäneensä sote-ministerityöryhmälle perjantaina, että hallitus päättäisi hätäjarrun käyttöönoton aikataulun neuvotteluissa.

Krista Kiuru on kiirehtinyt päätöksiä hätäjarrusta.

Hallituksen hätäjarrumekanismiin kuuluu kahdeksan toimenpidettä, jotka voidaan ottaa rajatusti tai vaiheittain käyttöön. Kaikkia hätäjarrun toimia ei tarvitse ottaa käyttöön. Lisäksi viimeisenä keinona kyseeseen voivat tulla poikkeusolot eli valmiuslain käyttöönotto.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta ehdotti kahta hätäjarrumekanismin toimenpidettä lauantaina Ylen Ykkösaamussa. Ne ovat koronapassin hyllyttäminen ja ennakkotestivaatimus myös EU:n sisältä tuleville matkustajille.

Tervahaudan mukaan joudutaan harkitsemaan, voiko koronapassi olla käytössä lähiviikkoina sillä tavalla kuin se nyt on.

– Omikronin tullessa on todennäköinen tarve pistää koronapassiakin joiltain osin ainakin jäähylle tai hyllylle, Tervahauta sanoi.

IS:lle huomautetaan, että tartuntatautilain 58 i §:n mukaan THL:n on viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle, jos se katsoo, ettei koronatodistuksen esittämisedellytys estä riittävällä tavalla covid-19-taudin leviämistä.

Tällä hetkellä esimerkiksi ravintolat, yökerhot, sisäliikuntapaikat, uimahallit, teatterit, museot ja yleisötilaisuudet voivat kiertää voimassaolevat rajoitukset koronapassin avulla. Jos koronapassi hyllytettäisiin, tarkoittaisi se esimerkiksi ravintoloiden osalta sitä, että anniskelu olisi lopetettava jo kello 17 ja ovet suljettava kello 18 leviämisalueilla.

Hätäjarrumekanismin mukaan toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön myös rajatusti, eli koronapassi saatettaisiin laittaa jäähylle vain joissain paikoissa.

THL ei ole vielä antanut arviotaan tilanteesta hallitukselle, mutta pääministeri Marinin mukaan hallitus odottaa laitoksen lausuntoa tiistain neuvotteluihin.

IS:n tietojen mukaan sisärajavalvonnan palauttamisen valmistelu on jo pitkällä. Kyse on asetusmuutoksesta, jolla myös EU-maista ja Schengen-alueelta tulevilta matkustajilta vaadittaisiin ennakkotestiä, joka on otettu 48 tuntia ennen matkustamista.

Hallitus päätti jo viime viikolla, että EU- ja Schengen-maiden ulkopuolelta tulevat joutuvat tiistaista alkaen esittämään alle 48 tuntia vanhan negatiivisen koronatestituloksen päästäkseen maahan.

Tervahaudan mukaan ennakkotestin vaatimisesta EU-maiden ulkopuolelta saapuvilta on ”aika vähän hyötyä”. Sen sijaan testiä pitäisi vaatia EU:n sisällä.

– Tässä pitäisi päästä siihen, että EU-laajuisesti olisi nopeasti mahdollisuus ottaa käyttöön lähtömaassa otettava ennakkotesti. Se olisi hyvä ratkaisu tähän, Tervahauta totesi Ylellä.

Hätäjarrumekanismin käyttöönotto edellyttää valtioneuvoston periaatepäätöstä, joka tehdään sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä. Lisäksi käyttöön otettavien keinojen välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus on arvioitava. Oikeuskansleri on mukana arvioimassa asiaa.

Ennen hätäjarrumekanismin käyttöönottoa täytyy osoittaa, että alueelliset toimet eivät ole riittäviä epidemian hillitsemiseksi tai niitä ei ole otettu käyttöön ohjauksesta huolimatta.

IS:n tietojen mukaan sote-ministerityöryhmä odottaa maanantaiksi listausta siitä, mitä rajoitustoimia alueet ovat ottaneet käyttöön ja mitä on vielä tekemättä.

Myös sairaanhoitopiireiltä odotetaan arviota sairaanhoidon kapasiteetin kestävyydestä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus ilmoitti jo perjantaina päätöksestään nostaa valmiustaso korkeimpaan luokkaan eli täysvalmiuteen, koska omikronin leviämisnopeus on poikkeuksellisen nopea.

Pääministeri Marinilta kysyttiin sunnuntaina Ylellä pääministerin haastattelutunnilla, onko koronapassin hyllylle laittaminen mahdollista.

– En tässä vaiheessa sulje mitään vaihtoehtoja pois, Marin sanoi.

Kiuru on kiirehtinyt päätöksiä hätäjarrusta, kun taas Marin on painottanut muiden keinojen ensisijaisuutta. Marinin mukaan heidän käsityksensä tilanteen vakavuudesta on samankaltainen.

– Hallituksen on perustettava päätöksensä myös viranomaisten näkemykseen. Meillä ei tällä hetkellä ole vielä esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkemystä, minkälaisiin toimiin on välttämätöntä ryhtyä.

Marinin mukaan konkreettisin esimerkki hätäjarrun käyttöönotosta olisi koronapassin väliaikainen poistaminen käytöstä.

– Olisi mahdollisuus sulkea tiloja täysin niin, että niihin ei edes passilla pääsisi sisään. Tämä olisi suurin muutos nykytilanteeseen verrattuna.

Marinin mukaan hallitus voi tehdä vielä päätöksiä ilman hätäjarrun käyttöönottoa. Hän sanoi uskovansa, että ravintolarajoituksilla saadaan aikaiseksi tuloksia.

– Käytännön työkalut ovat anniskeluajat, aukioloajat, asiakaspaikkamäärät, hygieniaohjeistukset. Keskustelua on varmasti käytävä myös siitä, onko tämä riittävää vai onko tarpeen joitakin tiloja ja niiden käyttöä rajoittaa kokonaisuudessaan niin, että edes passilla ei tiloihin pääsisi.

Marin nosti keinovalikoimasta esille myös pikatestauksen laajentamisen.

– Pikatestien avulla on mahdollista varmistaa, että ei ainakaan sillä hetkellä ole taudinkantaja tai ainakin se vähentää sitä riskiä merkittävästi.

Koululaisten osalta Marin nosti esille joululomien pidentämisen niin, että kouluun palattaisiin tammikuussa vasta hieman aiottua myöhemmin.

– Tämä ei ole varsinaisesti etäopetukseen siirtymistä, mutta voisi auttaa nykyiseen tilanteeseen. Se on yksi kysymys, josta on käyty keskustelua, ja yksi asia, jota arvioidaan.

Koulujen loma-ajoista päättäminen kuuluu koulutuksen järjestäjille eli kunnille.