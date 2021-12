Sanna Marin rohkaisee Ylellä maksamaan hoitajille lisäkorvauksia joulunpyhinä: ”Valtio vastaa kustannuksista”

Pääministerin mukaan palkkaus on ensisijainen keino huolehtia henkilöstön riittävyydestä sairaaloissa.

Koronatartuntamäärät ovat voimakkaassa nousussa ja sairaanhoidon kuormitus korkealla tasolla joulun lähestyessä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) muistuttaa alueita ja sairaanhoitopiirejä siitä, että heillä on välineitä varmistaa henkilöstön riittävyys myös joulunpyhinä.

– Tässä ensisijaisena keinona on tietenkin palkkaus, lisäkorvausten maksaminen. Valtio on kertonut useaan otteeseen, että se vastaa kaikista kustannuksista, jotka syntyvät koronan välittömästä hoidosta. Niin myös siitä, jos henkilöstölle annetaan esimerkiksi lisäkorvauksia, jotta voidaan turvata henkilöstön riittävyys, Marin sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

Hän kannusti sairaanhoitopiirejä ja kuntia käyttämään rohkeasti palkkausta välineenä, jolla turvataan henkilöstön riittävyys joulunpyhinä.

– Tämä on ensisijainen keino ja sitä pitäisi kyllä käyttää.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on vaatinut hallituskumppaneilta lupausta valtiontalouden kehyksissä pysymisestä ja uhannut keskustan lähtevän hallituksesta, jos kehyksissä ei pysytä.

Marinin mukaan lähtökohta olevan se, että aiemmin sovitusta pidetään kiinni. Hallitus on viime keväänä sopinut tekevänsä 370 miljoonan euron sopeutustoimet ensi kevään kehysriihessä.

– Koronakustannuksiin pitää tulevaisuudessakin varautua. Se on yhtä lailla selvää, Marin sanoi.

Jos Suomessa joudutaan ottamaan laajoja rajoitustoimia tai sulkutoimia käyttöön, niin Marinin mukaan on selvää, että silloin tarvitaan laajoja, uusia tukipaketteja toimista kärsiville yrityksille.

– On myös selvää se, että nämä ovat mittakaavaltaan sellaisia, että niitä ei pystytä kehysten puitteissa toteuttamaan, emmekä me ole aikaisemminkaan näin toimineet, vaan näihin koronan välittömiin vaikutuksiin on löydetty ratkaisuja kehysten ulkopuolelta. Uskon, että hallitus on tähän valmis, Marin sanoi.