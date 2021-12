Puoliso rohkaisi Emma Karia ottamaan vastaan ministeri­pestin: ”Kadut sitä aina, jos et siihen tartu”

Kun vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo pyysi Emma Karia ministeriksi, hän kysyi ensin puolisoltaan, selviävätkö he. Nuorin lapsi oli juuri täyttänyt vuoden.

Ministerin tehtävien ja lapsiperhearjen yhdistämisessä auttaa se, että Emma Kari on aina jakanut vanhemmuuden tasan puolisonsa kanssa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr) kertoo ministeripestin ja viisikon jäsenyyden muuttaneen hänen arkeaan siten, että vapaa-aikaa ei ole.

– Työpaletilla on ilmastokriisin pysäyttäminen ja luontokadon torjuminen. Vapaita minuutteja ei vuorokaudessa enää ole sitäkään vähää, mitä ehkä aiemmin oli, Kari sanoo IS-haastattelussa.

Hänellä on kolme lasta, jotka ovat 12-, 8- ja 1-vuotiaita. Ministerin tehtävien ja lapsiperhearjen yhdistämisessä auttaa se, että hän on aina jakanut puolisonsa Tapio Laakson kanssa vanhemmuuden tasan esimerkiksi vanhempainvapaiden osalta. Selvää on ollut myös se, että silloin kun toisen työ vie enemmän aikaa, toinen joustaa.

Emma Kari puolisonsa Tapio Laakson kanssa Linnan juhlissa 2017.

– Kun Maria Ohisalo soitti minulle ja kysyi, olisinko tästä pestistä kiinnostunut, niin kyllä ensin kysyin puolisoltani, selvitäänköhän me tästä.

Heidän tyttärensä oli juuri täyttänyt vuoden, oppinut kävelemään ja aloittanut päiväkodissa.

– Hän vain totesi, että totta kai selvitään. Että jos tuo mahdollisuus on, niin kadut sitä aina, jos et siihen tartu.

Lisää vaikeuskerrointa tilanteeseen tuo koronapandemia, jonka vuoksi isovanhempia on vaikea pyytää apuun.

– Nytkin meillä on ollut kohta kuukauden putki, kun yksi tai useampi lapsista on flunssassa tai vatsataudissa. Kyllä tämä aikamoista tasapainoilua on ollut. Yöunia ei ole juuri ollut.

– Sen ajan, mitä on mahdollista olla kotona, olen täysillä lasten kanssa, Emma Kari sanoo.

Kari pyrkii siihen, että perheellä on yhteinen aamupalahetki, ennen kuin lapset lähtevät kouluun ja päiväkotiin. Lisäksi hän yrittää tulla kotiin ennen kuin lapset menevät nukkumaan.

– Sillä hetkellä, kun tulen ovesta kotiin sisään, kännykkä jää eteisen pöydälle enkä roiku somessa, lue sähköpostia tai puhu puhelimessa. Sen ajan, mitä on mahdollista olla kotona, olen täysillä lasten kanssa. Sitten kun he menevät nukkumaan, kaivan seuraavan päivän kansion esiin.

Hän kertoo kerranneena juuri lapsensa kanssa ruotsin kokeeseen, käyneensä läpi matikan läksyjä ja kuunnelleensa pojan sähköpianoharjoituksia. Pojan bändin ensimmäinen keikka puoleentoista vuoteen jäi kuitenkin äidin harmiksi väliin.

– OIin ajatellut, että menen sinne hinnalla millä hyvänsä, mutta sinä iltana oli kokous, jota ei voinut millään siirtää.

Perheen toiveena on päästä viettämään joulua isovanhempien luokse mökille metsän keskelle.

– Se on haaveena, että pääsisi pariksi päiväksi metsään kävelemään, syömään vähän liikaa, nukkumaan pitkään ja jos sitä ehtisi pitkästä aikaa lukemaan romaanin, niin se olisi loistavaa.

Haaveen toteutuminen edellyttää, että kaikki pysyvät terveinä, eikä kukaan saa koronatartuntaa.