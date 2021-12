Sisäministeriössä ollaan selvitetty oleskelulupien myöntämistä pitkään Suomessa olleille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille.

Eduskunnan lakivaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa istuva kansanedustaja Hanna Huttunen (kesk) tyrmäsi eduskunnassa pitämässään puheessa täysin sisäministeriön selvityksen, joka koskee kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maassaolon laillistamista.

Ilta-Sanomat uutisoi marraskuussa sisäministeriössä Maria Ohisalon (vihr) ministeriaikana aloitetuista hankkeesta, jossa selvitetään voisiko pitkään ilman oleskelulupaa Suomessa olleiden henkilöiden maassaoloa laillistaa. Maahanmuutto­viraston mukaan Suomessa on noin kolmetuhatta henkilöä, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta jääneet maahan uusintahakemuksen tai -hakemusten jälkeen.

Lue lisää: Sisä­ministeriö kaavailee tuhansille kielteisen turva­paikka­päätöksen saaneille oleskelu­lupaa

Kielteisen turvapaikkapäätöksen lisäksi myös maastapoistamispäätöksen saaneita arvioidaan olevan Suomessa noin 700–1 100. Nämä henkilöt eivät ole päätöksestä huolimatta poistuneet maasta eikä heitä olla onnistuttu poistamaan viranomaisten toimesta.

Merkittävä osa ilman oleskelulupaa Suomessa olevista on saapunut Suomeen vuosina 2015–2016. Selvityksessä hahmotellaan, että oleskelulupa myönnettäisiin näinä vuosina ja sitä aiemmin turvapaikkaa hakeneille.

Vihreistä on perusteltu hanketta paperittomien henkilöiden heikolla tilanteella, esimerkiksi puutteellisella terveydenhuollolla ja kehnoilla asuinolosuhteilla. Vihreiden hallituskumppanien keskustan ja Sdp:n hallintovaliokunnassa istuvat jäsenet ovat jo ehtineet lyttäämään selvityksen hallitusohjelman vastaiseksi ja korostaneet ettei se edusta koko hallituksen linjaa.

Lue lisää: Vihreiden kansan­edustaja puolustaa oleskelu­luvan myöntämistä laittomasti maassa oleville – ”Kyse ihmisistä, jotka järjestelmä on pettänyt”

Lue lisää: Sisäministeri Mikkonen ei peräänny kielteisen turvapaikka­­päätöksen saaneiden oleskelu­luvista – selvitys jatkuu, vaikka hallitus­kumppanit vastustavat

Keskiviikkona eduskunnassa puhunut Huttunen kummasteli, että sisäministeriö jatkaa edelleen selvityksen tekemistä, vaikka vihreiden hallituskumppanit ovat selväsanaisesti tyrmänneet hankkeen.

Huttunen syytti sisäministeriksi Ohisalon äitiysloman myötä siirtynyttä Krista Mikkosta (vihr) ministeriön voimavarojen haaskaamisesta. Huttusen mukaan asiaa käsiteltiin jo hallitusneuvotteluissa, jossa se tuli hylätyksi.

– Tarpeettoman, hallitusohjelman vastaisen selvittämisen sijasta sisäministeriö voisikin keskittyä hallitusohjelman toteuttamiseen. Tämä hallitusohjelman vastainen asia ei tule hallituksen toimesta missään oloissa etenemään, Huttunen sanoi.

– On käsittämätöntä, että selvityksen tekemistä on edelleen jatkettu, vaikka SDP:n ja keskustan hallintovaliokuntaryhmät yksiselitteisesti tyrmäsivät tämän selvityksen jo aikaisemmin. Toivon ministeri Mikkosen ja sisäministeriön nyt viimein ymmärtävän, mitä kello on lyönyt, hän jatkoi.

Lue lisää: Sisäministeri Mikkosen päätös jatkaa oleskelu­lupa­selvitystä häkellyttää – ”Sdp ja keskusta ovat ankarassa vastuussa siitä, että sallivat vihreiden vaarallisen häröilyn”

Huttunen huomautti turvapaikkapolitiikan perustuvan kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomen omaan lainsäädäntöön. Hänen mukaansa lainsäädännön muuttaminen sellaiseksi, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö saisikin oleskeluoikeuden, romuttaisi koko maahanmuutto- ja turvapaikkalainsäädännön.

– Ministeri Mikkonen, heittäkää tämä selvitys nyt vihdoinkin roskakoriin. Tämä ei ole enää pyyntö, Huttunen päätti puheenvuoronsa.

Huttusen kommenteista uutisoi aiemmin Suomenmaa.