Jos jo päätetyt ilmastotoimet eivät ole riittäviä, ympäristö- ja ilmastoministeri kaavailee ilmaston kannalta haitallisen toiminnan leikkaamista, verottamista tai kieltämistä.

Seitsemän vuotta sitten Emma Kari (vihr) työskenteli ympäristöministeri Ville Niinistön (vihr) erityisavustajana. Kuukausi sitten hän palasi ministeriöön ympäristö- ja ilmastoministerinä.

Ympäristöministeriön sohvalle on aseteltu mustavalkoinen pingviinityyny, jonka Kari osti jäähyväislahjaksi lähtiessään aikoinaan ministeriöstä. Monet virkamiehet ovat yhä samoja ja hänelle ennestään tuttuja.

– Onhan tämä ollut aikamoista. Täysillä liikkuvaan junaan hypättiin, Emma Kari sanoo IS-haastattelussa.

– Työ ei ole koskaan tuntunut niin merkitykselliseltä kuin juuri nyt, Emma Kari kertoo.

Kari toimii ministerinä vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon vanhempainvapaan ajan näillä näkymin kesäkuuhun asti. Tullessaan nimitetyksi tehtävään Kari sanoi ympäristö- ja ilmastoministerin paikan olevan ”unelmapesti”.

– Olen alunperin lähtenyt politiikkaan luontokadon ja ilmastokriisin takia. Ne ovat syyt, minkä takia olen tätä työtä viisitoista vuotta tehnyt. Nyt on mahdollisuus toimia tässä superpätkä, jolloin melkein kaikki tämän sektorin isoimmat lait viedään eteenpäin.

Erityisavustajana Kari oli viemässä läpi Suomen ensimmäistä ilmastolakia ja nyt saman lain uudistaminen on viime metreillä. Päivät ovat pitkiä ja koko ajan hypätään valtavan isosta asiasta toiseen.

– Työ ei ole koskaan tuntunut niin merkitykselliseltä kuin juuri nyt. Samaan aikaan näkee sen, että ihmisten kanssa asioita saadaan aidosti eteenpäin.

Emma Kari vakuuttaa, että hänellä on hyvä keskusteluyhteys maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) kanssa.

Hallituspuolueista vihreitä ja keskustaa asetellaan ilmastoasioissa helposti vastakkain. Kari kertoo, että hänellä on hyvä keskusteluyhteys maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) kanssa.

– Juuri tänään veimme yhteistyössä läpi maatalouden päästövähennys­tavoitteen.

Valtioneuvosto päätti torstaina, että maataloudelle asetetaan 29 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa, että maatalouden kokonaispäästöt pienenisivät 4,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia, mikä vastaa lähes kymmentä prosenttia koko Suomen päästöistä.

– Juuri ennen kuin tulin tänne, kävimme Lepän kanssa läpi, että tässä yhteistyö toimi hyvin ja olimme molemmat tyytyväisiä siitä, että tämä saatiin maaliin.

Viime syksyn budjettiriihessä vihreät väänsi keskustan kanssa ilmastotoimista. Lopulta hallitus sopi, että ilmastotoimien vaikuttavuutta arvioidaan maaliskuussa ja tarvittaessa päätetään lisätoimista päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää: Näin budjettiriihi kriisiytyi: Marin, Saarikko ja Ohisalo kävelivät ulos, vihreät yritti avata turvesopua

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajan Juha Sipilän (kesk) mielestä syksyllä päätettyjen ilmastotoimien vaikuttavuudesta ei ole puolen vuoden kuluttua vielä riittävästi tietoa.

– Se on ihan selvää, että se mistä hallitus on sopinut, siitä pidetään kiinni, Kari napauttaa Sipilälle.

Ilmastosuunnitelmaan on koottu kaikki tässä vaiheessa arvioitavat toimet. Suunnitelma on lausuntokierroksella, joka päättyy ensi vuoden alussa. Kun ilmastosuunnitelma on saatu hyväksyttyä, Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmastopaneelin ilmastotutkijat arvioivat toimien riittävyyden kokonaisuudessaan.

– Tämä on hyvin yksiselitteisesti hallituksessa sovittu, Kari muistuttaa.

Hän toteaa, että ilmastopolitiikkaan aina liittyy epävarmuuksia.

– Sen takia toimien, joita teemme, täytyy olla mahdollisimman uskottavia ja niistä seuraavien päästövähennysten mahdollisimman selkeästi todennettavissa.

Emma Kari ei tee päästövähennystoimista kysymystä, jonka vuoksi vihreät olisi valmis lähtemään hallituksesta. Karin vieressä istuu vihreiden kansanedustaja Tiina Elo.

Kari vahvistaa, että vihreät aikoo pitää kiinni siitä, että päästövähennystoimia tehdään lisää, jos jo päätetyt toimet eivät riitä. Hän ei kuitenkaan tee asiasta hallituskysymystä eli uhkaa vihreiden lähdöllä hallituksesta.

– Minusta on turhaa pohtia politiikkaa aina hallituskysymyksenä. Totta kai kun yhdessä sovitaan asioista, niin lähtökohdan pitää olla, että niistä pidetään kiinni. Mutta ei neuvotteluista tule mitään, jos jokaisessa neuvottelussa aletaan raottelemaan ovia. Niin pitkään neuvotellaan, että yhteisymmärrys löytyy.

Hallitus neuvottelee ilmastotoimista maaliskuussa, jos aiemmin tehdyt toimet eivät riitä.

– Toivotaan, ettei neuvotteluita tarvita. Toivotaan, että päätetyt keinot riittävät.

Keskusta on jo syksyllä linjannut, että puolue ei hyväksy kansallista päästökauppaa eikä fossiilisten polttoaineiden veronkorotuksia.

– Me olemme sanoneet, että meille yksikään yksittäinen päästövähennystoimi ei ole kynnyskysymys. Meillä on useita eri toimimahdollisuuksia pöydällä. Ne voivat olla puhtaiden vaihtoehtojen tukemista tai ilmaston kannalta haitallisen toiminnan leikkaamista, verottamista tai kieltämistä.

Kari toteaa, että nykyistä puhtaampia ratkaisuja, kuten sähköautoja ja raidehankkeita, on jo tuettu paljon. Kiellettävät tai verotettavat toimet liittyvät puolestaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

– Meillä tuetaan edelleen fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tällaisten ilmaston kannalta haitallisten verotukien tarkastelu on yksi.

Kari ei yksilöi tarkoittamiaan fossiilisia polttoaineita, mutta hän toteaa, että toimia voidaan hakea maatalouden, liikenteen, rakentamisen ja lämmittämisen puolelta.

Turve ei kuitenkaan ole Karin kiikarissa olevien fossiilisten polttoaineiden listalla.

– Hyvin vaikea nähdä, että sitä tässä kohtaa tarkasteltaisiin.

– Me olemme sanoneet, että meille yksikään yksittäinen päästövähennystoimi ei ole kynnyskysymys. Meillä on useita eri toimimahdollisuuksia pöydällä, Emma Kari sanoo.

Hallituksen on tarkoitus päättää helmikuussa viimein työllisyystoimista, jotka vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Kari sanoo vihreiden suhtautuvan työllisyyslupaukseen samalla tavoin kuin ilmastolupaukseen.

– Yhdessä on sovittu, miten toimitaan ja silloin pitää vain löytää parhaat mahdolliset keinot. Tässähän me olemme olleet hyvin avoimia kuuntelemaan esimerkiksi asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, olisiko esimerkiksi ansiosidonnaisen porrastaminen yksi tapa.

Muina keinoina Kari nostaa esille opiskelijoiden tukemisen ja työperäisen maahanmuuton helpottamisen.

Hänen mukaansa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen osalta vihreät on valmiita keskustelemaan erilaisista malleista.

– Emme lukkiudu mihinkään yhteen malliin. Politiikassa mielestäni on vähän ongelmana se, että välittömästi, kun joku esittää jonkin idean, se ammutaan alas.

Hän ei halua hallituksen joutuvan pattitilanteeseen sen vuoksi, että jokainen hallituspuolue on sulkenut keinoja pois niin paljon, ettei ole mahdollista löytää enää ratkaisua.

Mahdollisina työllisyystoimina on nostettu esille ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistaminen ja omavastuupäivien palauttaminen seitsemään työttömyyden alussa.

Ovatko nämä sellaisia keinoja, jotka sopivat vihreille?

– Toivoisin, että yritetään etsiä myös sellaisia tapoja, jotka kohtelevat ihmisiä mahdollisimman inhimillisesti. Ei pidä sulkea miltään täysin ovia, mutta yritetään löytää sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat ihmisiä.

Karin mukaan vihreät lähtevät siitä, että 110 miljoonan euron tavoitteesta on yhdessä sovittu ja myös siitä, että toimien täytyy olla julkista taloutta vahvistavia, eli ne eivät saa maksaa.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko uhkasi marraskuussa, että keskusta lähtee hallituksesta, jos valtiontalouden kehyksissä ei pysytä.

Lue lisää: Saarikko uhosi hallituksesta lähdöllä: ”Keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa”

Onko vihreät sitoutunut yhdessä sovittuihin kehyksiin?

– Niin taloudessa, työllisyydessä kuin ilmastossa meidän lähtökohta on se, että silloin kun hallitus yhteisiä sopuja tekee, lähtökohdan pitää olla, että niistä pidetään kiinni. Ei tästä muutoin mitään tule.

Samaan hengenvetoon Kari toteaa, että esimerkiksi koronapandemian suhteen eletään tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa ja siihen on pystyttävä tarvittaessa reagoimaan. Lähtökohtaisesti vihreillä ei kuitenkaan ole halua muuttaa viime keväänä sovittuja kehyksiä.

Lue lisää: Saarikko vakuutteli keskustan olevan tosissaan hallituksesta lähdöstä: ”Se mitä sanoin, sitä tarkoitin”

Annika Saarikko sanoi tällä viikolla eduskunnan kyselytunnilla, ettei valtiontalouden kehyksistä ole syntynyt yhteisymmärrystä hallituksessa.

Saarikko ilmoitti kutsuvansa hallituspuolueet neuvottelemaan kehyksistä ennen joulua. Kyselytunnilla tällä viikolla hän sanoi, ettei kehyksistä ole syntynyt yhteisymmärrystä.

Lue lisää: Annika Saarikko ei löytänyt ensi keväästä yhteis­ymmärrystä hallituksen kanssa: ”Vaativat neuvottelut ovat edessä”

Karin mukaan kehyksistä ei ole edes käyty neuvotteluja.

– Valtiovarainministeri on avannut meille talouden isoa kuvaa, Kari sanoo.

– Neuvottelut ovat ensi keväänä. Ei tässä kohtaa käydä kehysneuvotteluja. Ne käydään silloin, kun on sovittu, että ne käydään, Kari toteaa.