Marin uskoo, että yhä useampi EU-maa alkaa ottaa testausvaatimuksia käyttöön rajojen terveysturvallisuuden takaamiseksi.

Koronaviruksen vauhdikkaasti leviävä omikronmuunnos on herättänyt Euroopassa laajaa huolta. Brysseliin torstaina kokoontuneet EU-maiden johtajat toivoivat, että rokotusten avulla tilannetta saataisiin kohennettua.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan nyt on oleellista, että tehosterokotteiden antaminen saadaan kunnolla käyntiin. Myös Suomessa hallitus aikoo vauhdittaa kolmansien rokotteiden antamista.

– Meidän pitää nyt kiihdyttää tahtia ja tähän olemme etsineet ratkaisuja, Marin sanoi kokouksen alla.

Huippukokouksessa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi jäsenmaille tuoreimmat tiedot EU:n rokotetilanteesta.

Von der Leyenin mukaan tähän mennessä 67 prosenttia EU:n väestöstä on rokotettu koronaa vastaan. Eroja eri maiden välillä kuitenkin on, ja yhdeksässä jäsenmaassa rokotettuja on alle 60 prosenttia väestöstä. Suomen rokotuskattavuus on komission vertailun mukaan seitsemänneksi paras 27 jäsenmaasta.

Koronakeskustelun satona EU-maiden johtajat alleviivasivat koordinoidun lähestymistavan tärkeyttä koronarokotustodistuksen voimassaolossa.

Kyse on siitä, kuinka kauan rokotustodistus voi olla voimassa kahden rokotteen jälkeen. EU-komissio on aiemmin ehdottanut, että todistus olisi voimassa yhdeksän kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Siitä eteenpäin todistus ei enää olisi voimassa ilman kolmatta rokoteannosta. Komissiolta odotetaan delegoitua säädöstä asiasta.

Matkustusrajoituksissa hajontaa

Virusmuunnoksen levitessä osa jäsenmaista on jo muuttanut matkustusrajoituksiaan. Esimerkiksi Italia alkoi vaatia torstaista alkaen kaikilta EU-maista tulevilta matkustajilta negatiivista koronatestiä. Myös Irlanti, Kreikka ja Portugali ovat ilmoittaneet uusista testausvaatimuksista.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on suosittanut, että Norjasta, Tanskasta, Britanniasta ja Nigeriasta tuleville matkustajille tehdään koronatesti Suomen rajalla. Testistä voisi vapautua tuoreen negatiivisen testituloksen esittämällä.

Ensi tiistaista lähtien Suomessa tulee voimaan EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta tuleville ennakkotestivaatimus.

Ennen huippukokousta Marin kertoi toivovansa, että rajatoimenpiteistä pystyttäisiin tekemään yhdenmukaisempia EU:ssa, mutta päätökset rajoista ovat pitkälti kansallisessa päätäntävallassa. Hajontaa jäsenmaiden välillä tulee olemaan jatkossakin.

Marin ennakoi, että yhä useampi EU-maa alkaa ottaa testausvaatimuksia käyttöön rajojen terveysturvallisuuden takaamiseksi. Hän kertoi keskustelleensa asiasta myös ruotsalaiskollegansa Magdalena Anderssonin kanssa.

– Olen ymmärtänyt, että sielläkin (Ruotsissa) todennäköisesti tullaan kiristämään rajaturvallisuustoimia, Marin sanoi aamulla.

Koronapäätelmissä EU-maiden johtajat päätyivät korostamaan, että rajoitusten ei tulisi hankaloittaa EU:n sisämarkkinoiden toimintaa eikä suhteettomasti haitata vapaata liikkuvuutta unionissa.

Pitkä kokous tiedossa

Huippukokouksen odotettiin venyvän pitkäksi, sillä koronatilanteen lisäksi asialistalle oli koottu monta vakavaa aihetta. Marin uskoi, että keskustelut venyisivät perjantain vastaiseen aamuyöhön asti.

Keskusteluaiheina olivat muun muassa energian hinnat, Ukrainan ja Venäjän välinen tilanne, Valko-Venäjä sekä kriisinkestävyys.