Valtiovarainministeri Annika Saarikko on aiemmin kertonut haluavansa varmistua siitä, että hallitus on kevään kehysriihessä sitoutunut kehysjärjestelmään.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi tänään torstaina eduskunnan kyselytunnilla, ettei ole löytänyt hallituspuolueiden kanssa yhteisymmärrystä keskusteluissa ensi kevään kehysriihestä.

Hän on aiemmin kertonut haluavansa varmistua siitä, että hallitus on keväällä sitoutunut kehysjärjestelmään.

– Ei, me emme ole saavuttaneet näissä keskusteluissa yhteisymmärrystä, mutta olen kertonut, että valtiovarainministerinä tulen valmistelemaan esityksen, joka on aiemman kehyksistä sovitun mukainen. Tietenkin, aiemmin sovitusta on hyvä pitää kiinni, Saarikko vastasi Liike nytin Hjallis Harkimon kysymykseen.

Kehysriihi valmistellaan huhtikuussa. Saarikko kertoo kuitenkin halunneensa olla aikaisin liikkeellä.

– Halusin tehdä hallitukselle sisäisesti selväksi sen, miten vaativat neuvottelut ovat edessä.

– Itsellemme asettamaan menokattoon kohdistuu erittäin paljon paineita. Mukaan lukien eduskunnan yhteinen ratkaisu tutkimukseen ja kehitykseen panostamisesta, Saarikko sanoi.

Myös Kokoomus hiillosti tänään torstaina eduskunnan kyselytunnilla hallitusta sote-uudistuksen kireästä aikataulusta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi aluksi saaneensa lukemattomia viestejä ympäri maata siitä, että sote-uudistuksen aikataulu on kovin kireä, jopa mahdoton.

Lähes 200 000 työntekijää vaihtaa työpaikkaa ja ihmiset ovat Orpon mukaan huolissaan.

– Huolissaan siitä, että maakuntamalli johtaisi siihen, että sote-palvelut ovat kaaoksessa tammikuussa 2023. Kiire uhkaa.

– Tässä on kyse siitä, saadaanko ihmisten elintärkeät palvelut pelaamaan. Pysytäänkö ihmisten henkiä pelastamaan, Orpo kysyi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi yhtyvänsä samaan huoleen. Aikataulun realistisuutta on hänen mukaansa kuitenkin arvioitu myös eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

– Mutta haluan teitä ilahduttaa sillä, että marraskuussa tuota takamatkaa, joka joillakin alueilla on ollut, ollaan saatu merkittävästi kiinni. Joten huoli on väljentymässä, mutta tarkkana pitää olla, Kiuru vastasi.

Orpo kuitenkin kysyi, miten hallitus on varautunut siihen, että vuoden päästä ollaan tilanteessa, jossa uudistuksen kanssa ei yksinkertaisesti ole valmista.

Kiurun mukaan alueita tullaan tukemaan valmistelussa.

– Tunnistamme sen, että osalla hyvinvointialueista alkukankeutta oli tavattomankin paljon. Me lähdemme kuitenkin siitä, että toimeenpanossa on tuettava alueita, Kiuru sanoi.

Huomenna järjestetään hänen mukaansa esimerkiksi neuvottelu, jossa tuetaan Länsi-Uusimaan onnistumista uudistuksessa.

Kiuru vakuutti pitävänsä vaikka itse huolen siitä, että uudistus toteutuu ja onnistuu.

– Me tulemme vaikka henkilökohtaisesti apuun, jos on tarve.