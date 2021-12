Kommentti: ”Hoitajille lisää liksaa” – Iiris Suomelan vaalikonepeli on turhankin terävää

Vihreiden sijaispuheenjohtaja sorkkii tahallaan työmarkkinaosapuolille kuuluvia asioita, kirjoittaa IS:n datajournalisti Lauri Nuoska.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela avasi vaalipelin IS:n vaalikoneessa täräyttämällä, että hoitohenkilökunnan pitäisi saada muita suurempia palkankorotuksia.

Vaalikoneen väittämä on: Hoitohenkilökunnan tulee saada muita suuremmat palkankorotukset työn kuormittavuuden vuoksi. Suomela oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä.

Suomela tarkentaa vastaustaan vaalikoneessa:

"Hoitoalalle ja muille julkisille, pienipalkkaisille ja naisvaltaisille aloille tulee antaa suuremmat korotukset kuin muille."

Ei sinänsä yllätä, että vasemmistoliitto ja vihreät ajavat puolueista innokkaimmin korotuksia hoitohenkilökunnalle.

Mutta oliko Iiris Suomelan vastauksessa kyseessä pelkkä vaalikonepeli, jonka tavoitteena on sumuttaa äänestäjää? Sitä äänestäjää, joka pelkästään laskee vaalikoneesta yhteisten vastausten määrää, eikä ehkä ymmärrä taustoja?

Nimittäin tässä vaalikoneen kysymyksessä kolikolla on kaksi puolta, minkä monet muut aluevaaleissa ehdolla olevat ykköskaartin poliitikot ovat ymmärtäneet – ja myös ottaneet vastauksissaan huomioon.

Perinteisesti palkoista päätetään neuvotteluissa työmarkkinaosapuolten kesken, eivätkä poliitikot ole lähteneet sotkemaan jo valmiiksi vaikeita asetelmia.

” Suomela on terävä sanan molemmissa merkityksissä; hän on tarkkanäköinen ja pisteliäs.

Suomela on jo kokenut poliitikko, joka on kunta- ja yliopistopolitiikassa saanut paljon aikaiseksi. Ja ottanut koko uransa ajan kantaa tärkeiden asioiden eteen. Viime vuodet myös eduskunnassa. Välillä hän on tehnyt sen niin näkyvästi, että se on herättänyt närää eri tavalla ajattelevissa. Mutta me samalla tavalla ajattelevat olemme hurranneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokannanotoille. Suomela on terävä sanan molemmissa merkityksissä; hän on tarkkanäköinen ja pisteliäs.

Suomela tietää ihan tarkkaan, että työmarkkinaosapuolet päättävät palkoista. Siksi on vaikea uskoa, että tässä olisi kyse vahingosta. Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa marraskuussa Iiris Suomela toivoi naisvaltaisille aloille muita korkeampia korotuksia.

Hänen oli pakko ymmärtää, että hänen vaalikonevastauksensa uutisoitaisiin.

Hoitoalalla työskentelevät ansaitsevat palkankorotuksensa ja aivan erityisen tunnustuksen. Mutta niin ansaitsevat kaikki vaikkapa opetus- ja erityisesti varhaiskasvatusalallakin. Tai millä tahansa raskasta työtä tekevällä alalla, jossa palkat ovat pienet. Kunnissa on paljon työn sankareita, jotka raatavat aivan yhtä pienellä palkalla kuin hoitajat.

Kyse ei olekaan siitä, ansaitsevatko hoitajat korotuksen. Kyllä ansaitsevat. Vaan kysymys oli siitä, ansaitsevatko he muita korkeamman korotuksen.

Aluevaalien kuumia kysymyksiä ovat palkkojen lisäksi myös hoitajamitoitus ja henkilökunnan riittävyys.

Myös näitä tulevat hyvinvointialueiden aluevaltuustot joutuvat pohtimaan jakaessaan samoja rahoja kaikkien alueella tärkeää työtä tekevien ihmisten kesken. Heidän tehtävänsä ei ole helppo. Aivan viime viikkoina on ollut jopa ulosmarsseja, kun paikalliset päättäjät ovat tehneet vaikeita ratkaisuja.

Uusilla valtuustoilla on edessään ehkä vieläkin vaikeampia ratkaisuja.

Eikä tehtävää helpota, jos valtakunnan ykköspoliitikot huutelevat ohjeita kansanedustajan arvovallalla – tai sitovat alueiden päättäjiä mahdollisilla vaalikonepeleillään.