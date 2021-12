Demarit kiittelevät Krista Kiurua: ”Selkeää puhetta kreivin aikaan”

Kokoomuksen kansanedustajan mielestä johtajuus koronatoimista on puuttunut, kun pääministeri Sanna Marin on pysytellyt taka-alalla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) esiintyminen Ylen A-studiossa tiistai-iltana saa kiitosta Sdp:n eduskuntaryhmässä.

– Selkeää puhetta vakavasta asiasta ja kreivin aikaan, Sdp:n kansanedustaja Mika Kari sanoo.

Kiurun esiintymistä on pidetty poikkeuksellisen jämäkkänä ja suitsutettu yli puoluerajojen.

– Minusta ministeri oli laittanut huutomerkin viestinsä perään ilman, että korotti ääntään, Kari sanoo.

Karin mielestä Kiuru toimi viisaasti laittaessaan faktat oman viestinsä kärkeen. Hänen mielestään ministerillä on parhaimmat ja ajantasaisimmat tiedot siitä, mihin suuntaan Suomi on kulkemassa, jos korjausliikkeisiin ei yksilötasolla ja yhteiskunnassa ryhdytä.

Kansanedustaja Mika Kari toivoo, että ministeri Krista Kiurun selkeäsanainen viesti yhdistää hallituksen sisällä kriisitietoisuutta.

Osa ihmisistä on nähnyt, että Kiuru otti esiintymisellään pääministeri Sanna Marinin (sd) paikan koronatoimien johtajana.

– Koronatoimien johtaminen ei voi olla ainoastaan pääministerin harteilla, vaan koko hallituksen harteilla. Mielestäni Kiuru osoitti oman sektorinsa johtamisessa johtajuutta. En usko, että se johtajuus on pääministeriltä pois, Kari sanoo.

Hän toteaa, että syksyn kevennyksistä on siirrytty kohti huomattavasti vaikeampia aikoja.

– Toivottavasti ministerin selkeäsanainen viesti yhdistää hallituksen sisällä kriisitietoisuutta.

MYÖS oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajan, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajan Mia Laihon mielestä Kiuru esiintyi hyvin, ”johtajan elkein”, vaikka asiantuntijat eivät hänen mukaansa olekaan viestistä samaa mieltä.

– On pitänyt tehdä ryhtiliike asiassa. Tietyntyyppinen johtajuus on puuttunut koronatoimissa viime aikoina. Esimerkiksi Sanna Marinhan ei ole ottanut juuri kantaa koko asiaan. Hän on pysytellyt taka-alalla, ja se on kertonut johtajuuden puutteesta, Laiho sanoo.

Hänen mielestään rokotusten etenemistahdin osalta pitäisi luottaa asiantuntijoiden arvioon ja paukkuja pitäisi laittaa rokottamattomien rokottamiseen sekä hoitoon pääsyyn.

– Jos lähdetään teatraalista toimintaa tekemään ja valjastamaan massiivisia resursseja rajoille ja rokotuksiin, pitää samalla miettiä sitä, mistä se on pois, Laiho toteaa.

Kansanedustaja Mia Laiho näkee, että koronatoimien johtajuudessa piti tehdä ryhtiliike.

Pääministeri Marinilta on jäänyt elämään alkusyksyltä viesti suomalaisille yhteiskunnan avautumisesta ja että nyt saa ”mennä, tehdä ja kokea". Sen jälkeen Marin ei ole antanut uusia viestejä kansalaisille, vaikka koronatilanne on heikentynyt dramaattisesti.

Mika Kari sanoo, ettei hän lähde kommentoimaan, miksi pääministeri ei ota kantaa koronatilanteeseen.

– Sitä pitää kysyä pääministeriltä itseltään, miten hän tähän vastaisi.

Karin mielestä on hyvä huomata, kuinka Kiurun puheenvuoro on yhdistänyt vahvasti kansanedustajia eri puolueista ja yhteistä tilannekuvaa on rakennettu joulun pyhien ja uudenvuoden juhlinnan alla.

Toinen Sdp:n kansanedustaja arvelee, että Kiurun jämäköityminen liittyy siihen, että moni asia on venynyt, kuten koronapassi ja korotusvälien muutokset.

– Kun ne on lopulta saatu päätökseen, pitää konkreettisia toimenpiteitä myös vauhdittaa.

Hänen mielestään Kiuru ei ottanut pääministerin tehtäviä, vaan liikkui sosiaali- ja terveysministeriön kentällä ja otti tehtäviä pikemminkin virkajohdolta lähtemällä ohjaamaan rokotusten vauhdittamista.

– Ei voi kuvitella, että siinä jotenkin pääministerin tontille haluttaisiin astua, vaan kyllä hän omalla tontillaan liikkui, edustaja toteaa.

Kansanedustaja Maria Guzeninan mielestä Krista Kiuru on parhaimmillaan paineistetuissa tilanteissa.

Kansanedustaja Maria Guzenina (sd) katsoo, että Kiuru on aina ollut asiantunteva ja hyvin perehtynyt omaan hallinnonalaansa.

– Kiuru on parhaimmillaan hyvin paineistetuissa tilanteissa. Se, että Kiuru on nyt johtamassa taistelua koronaa vastaan, saa kyllä itseltäni täyden tunnustuksen ja luotan täysin siihen, että hänen määrätietoisessa otteessaan Suomi saadaan jälleen toimimaan oikea-aikaisesti, Guzenina sanoo.

– Voi sanoa, että hän on nainen paikallaan tässä tilanteessa.

Guzenina näkee, että Kiurun jämäköityminen on reagointia vallitsevaan tilanteeseen. Hänen mielestään Kiuru ei ottanut paikkaa pääministeriltä esiintymisellään tai astunut Marinin varpaille.

– Meillä on erittäin hyvin toimiva kokonaisuus ministereiden ja puoluejohdon osalta. Jokaisella on oma paikkansa, josta hän hoitaa omaa tehtäväänsä. Sitten on eri asia, kun on uusien valintojen aika. Tässä kriisin keskellä tuo on turhanpäiväistä spekulaatiota.

Guzeninan mielestä Marin on hoitanut erittäin hyvin omaa pestiään.

– Hän on osaava, asiantunteva, kansainvälisestikin erittäin hyvin pärjäävä Suomen pääministeri. Pidän hassuna, jos nyt lähdetään spekuloimaan tällaisilla asioilla, Guzenina sanoo.