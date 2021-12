Krista Kiuru kaavaili lähihoitajista rokotusapua ”muutaman tunnin” koulutuksilla – ammattilaiset varautuneita: ”Aika mahdoton ajatus”

Hoitoalan järjestöjen puheenjohtajat ovat eri mieltä siitä, voisivatko esimerkiksi lähihoitajat ryhtyä antamaan koronarokotuksia lyhyen perehdytyksen jälkeen.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen (oik.) kehuu perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun rohkeaa avausta, mutta on varovaisempi rokottajien ”pikakoulutuksista”.

Hoitoalan työntekijöitä edustavissa ammattiliitoissa suhtaudutaan pääosin myönteisesti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) ja hallituksen sote-ministeriryhmän ehdottamiin keinoihin koronarokotusten kiihdyttämiseksi.

Kiuru esitti eilen Ylen A-Studion haastattelussa kolmansien koronarokotteiden vauhdittamista esimerkiksi pestaamalla rokotteiden antajiksi hoitoalan opiskelijoita, eläköityneitä työntekijöitä ja järjestöjen vapaaehtoisia.

– Meillä on paljon alan osaavaa väestöä joka voisi nyt tulla talkoisiin mukaan jos kysyttäisiin, erittäin painokkaasti rokotusten määrän lisäämistä puolustanut Kiuru totesi.

Esimerkiksi Suomen Punaisesta Rististä arvioidaan IS:lle, että vapaaehtoisia kyllä saadaan liikkeelle, kun heille soveltuvia tehtäviä tulee. Toistaiseksi avustuspyyntöjä viranomaisilta ei ole tullut.

Kiurun mukaan jopa puolustusvoimat voitaisiin pyytää avuksi taudin jäljittämisessä ja rokottamisessa. Myös työterveyshuolto pitää saada mukaan rokottamisurakkaan, jotta kuntien terveydenhuollon kuormitus saadaan vähenemään.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kehuu Kiurun avausta vuolaasti.

– Olin eilen illalla aivan innoissani ja liekeissä tästä. Että nyt tuli ministeriltä konkretiaa ja keinoja. Nyt vain hanaa! Rytkönen hehkuttaa.

Esimerkiksi ehdotukset työterveyshuollon mukaan saamisesta ja eläkeläisten valjastaminen rokotusurakkaan ovat Rytkösen mielestä erittäin kannatettavia. Myös puolustusvoimien mahdollisuus auttaa kannattaa hänen mukaansa selvittää.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan kunnollisilla palkkioilla saadaan alalta poistuneet hoitajat liikkeelle.

– Puolustusvoimat osaa organisoida asioita ja siellä töissä paljon tehyläisiä ammattilaisia. Mutta itse voin helposti nähdä varusmiehiä esimerkiksi ohjaamassa ihmisiä vaikka messukeskuksessa.

Kiurun mukaan rokotukset pitäisi saada käyntiin välittömästi ja rokottajien tulisi varautua olemaan töissä myös joulun yli.

– Muistamme myöskin että joulupyhinä ihmisillä on aikaa tulla rokotuksille, kunhan saamme vain ihmisiä töihin. Minä uskon että Suomessa on sellaista kriisiajan tunnetta, että ihmiset tulevat talkoisiin mukaan kun me kysymme, Kiuru sanoi A-Studiossa tiistai-iltana.

Rytkösen mukaan joulupyhien yli työskentelyssä ei ole ongelmaa, sillä rokottajia ei ole tarkoitus ottaa jo valmiiksi kuormittuneesta erikoissairaanhoidosta tai tehohoidosta.

– Minä kuulin se sillä korvalla, että hyödynnettäisiin näitä eläkeläisiä tai alalta pois lähteneitä, eli samoja ihmisiä joita hyödynnettiin ykkös- ja kakkosrokotuksiin. Kun isketään kunnon liksa pöytään niin kyllä alalta poistunutkin hoitaja liikkuu.

Epäilyksiä taas herättää Kiurun ehdotus, jossa esimerkiksi lähihoitajia ryhdyttäisiin kouluttamaan nopeasti rokotusten antajiksi.

– Minusta on aivan selvää että me joudumme kysymään myös lähihoitajakoulutuksen omaavia ihmisiä, tarjoamaan heille muutaman tunnin päivitys tähän rokottamiseen ja annamme heille oikeuden rokottamiseen, Kiuru maalaili.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela epäilee mahdollisuutta pikakouluttaa esimerkiksi lähihoitajia rokotteen antamiseen.

Rytkönen huomauttaa rokotusasetuksen määrittelevän tarkasti, ketkä rokotuksia voivat antaa: lääkäri, asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö ja sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja. Myös hammaslääkärit sekä lääkäriksi, sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi ja kätilöksi opiskelevat voivat antaa rokotuksia valvotusti.

– Itse olen koulutukseltani kätilö ja ollut 26 vuotta alalla, mutta en silti saa antaa suoraan rokotuksia. Rokottaminen on vaativa tehtävä joka vaatii erityisosaamista. On aika mahdoton ajatus, että ryhtyisimme valjastamaan uusia ammattiryhmiä rokottamaan, koska tämä edellyttäisi asetuksen muutosta.

Myös Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela pitää ajatusta uusien ammattiryhmien pikakouluttamisesta rokottajiksi epärealistisena. Rokottamiseen kouluttaminen ei hänen mukaansa hoidu muutamassa tunnissa.

– Edes kaikilla sairaanhoitajilla ei ole rokotuslupaa. Rokottaminen on vahvaa osaamista ja ammattitaitoa vaativaa työtä, jossa täytyy pistotekniikan lisäksi hallita esimerkiksi aseptiikka, rokoteannoksen valmistelu ja tarvittaessa reagoiminen allergisiin reaktioihin sekä kirjaaminen.

Muun muassa sairaanhoitajia, perushoitajia ja terveydenhoitajia edustavan Superin puheenjohtaja Silja Paavola on sitä mieltä, että myös lähihoitajat voisivat antaa koronarokotteita turvallisesti.

– Lähihoitaja on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on kaikki perustiedot hallussa. Kun hänellä on lääkeluvat, niin siihen voidaan vielä tarkistaa toimintatavat kolmannen rokotteen kanssa. Kaikki rokotteethan annetaan aina meillä valvotusti, eli mitään sellaista tässä ei ole että potilasturvallisuus järkkyisi, Paavola perustelee.

Kaikki on nyt kiinni siitä, pystytäänkö rokoteasetusta muuttamaan riittävän nopeasti. Paavola näkee tämän hyvänä mahdollisuutena reagoida delta- ja omikronvarianttien aiheuttamaan uhkaan.

Paavolan mielestä on selvää, että Kiurun tarkoittamat rokotustalkoot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Hän uskoo Kiurun avauksen olevan hyvin tervetullut.

– Meillä voi olla osatyöllistettyjä tai juuri eläkkeelle jääneitä, joista jotkut saattavat haluta töihin. Tärkeää tässä on tarkistaa, että potilasturvallisuus pysyy koko ajan kunnossa.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo myös lähihoitajien kykenevän antamaan koronarokotuksia jos heidän osaamistaan päivitetään.

Sairaanhoitajaliiton Hahtela huomauttaa, että tarjolla on paljon myös rokottamisen jo hallitsevaa työvoimaa. Hahtela kertoo huomanneensa viime päivien aikana, että moni hoitoalan esihenkilö on kertonut sosiaalisessa mediassa olevansa valmis osallistumaan rokottamiseen. Monella heistä on jo valmiiksi rokotuslupa.

– Itse olen pohtinut, löydetäänkö nämä ihmiset ja kuinka heidän osallistumisensa parhaiten organisoitaisiin.

Hahtela toivoo, että jo valmiiksi erittäin kuormittuneita sairaanhoitajia ei rasitettaisi enempää määräämällä heitä töihin joulupyhiksi. Lisätyön tekemisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja siitä tulee maksaa asianmukainen korvaus.

Kiurun tavoitetta ratkaista kriittinen nykytilanne mahdollisimman nopeasti Hahtela pitää sinänsä hyvänä.

– Mitä nopeammin tämä tilanne saadaan hallintaan, sen parempi, ja varmasti kaikki keinot täytyykin miettiä.