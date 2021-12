Sisäministeriössä valmistellaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden Suomessa oleskelun laillistamista.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) sai vastata budjettikeskustelussa sisäministeriön omista suunnitelmista myöntää oleskelulupa kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille.

Laillistaminen koskisi arviolta ainakin kolmea tuhatta turvapaikkaa hakenutta.

Niin oppositiopuolueet kuin hallituskumppanit keskusta ja Sdp ovat toivoneet stoppia vihreiden sisäministerin selvityksiin.

Kansanedustaja, puheenjohtaja Riikka Purra (ps) kysyi budjettikeskustelussa ensimmäisenä ministeri Mikkoselta, millä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt ovat Suomessa vuosikaudet eläneet.

– Haluaisin kysyä sisäministeriön valmistuneesta selvityksestä, jossa laittomasti maassa oleskeleville halutaan muukalaispassi ja oleskelulupa, jolla he voivat jäädä maahan. Kyseessä ovat pääasiassa 2015-2016 maahan tulleet henkilöt, jotka eivät ole oikeutettuja kansainväliseen suojeluun.

– Miksi tällainen selvitys on tehty, kun hallituksesta on sanottu, että tällaista ei panna toimeen. Ja toinen kysymys, millä nämä ihmiset ovat eläneet Suomessa nämä vuodet laittomasti, Purra kyseli.

Perussuomalaisista kansanedustajista myös Mari Rantanen, Jani Mäkelä, Toimi Kankaanniemi ja Minna Reijonen kysyivät, miksi sisäministeri haluaa antaa oleskeluluvan kielteisen turvapäätöksen saaneille.

Perussuomalaiset saivat tulitukea kokoomuksesta, josta sisäministeri Mikkoselta vastausta tivasivat muun muassa kansanedustajat Pia Kauma, Henrik Vestman ja Ben Zyskowicz.

– Eli olette tekemässä laittomasti maassa olosta laillista. Eikö koko turvapaikkajärjestelmältä putoa pohja, jos henkilöt ovat lainvastaisesti kieltäytyneet poistumasta maasta saatuaan kielteisen päätöksen – palkittaisiin tästä oleskeluluvalla, Vestman kysyi.

– Hallitus suunnittelee 3 000:lle laittomasti maassa olevalle turvapaikanhakijalle kertaratkaisulla oleskelulupaa. Onko mielestänne oikein palkita näitä, jotka oikeusjärjestelmämme vastaisesti ovat jääneet maahan, Zyskowicz penäsi Mikkoselta.

Sisäministeri Mikkonen vastasi lukuisiin aiheesta esitettyihin kysymyksiin vasta toisessa neljän minuutin vastauspuheenvuorossaan.

Mikkonen sanoi samaa mitä aiemmin. Mikkonen ei halunnut torpata ja pysäyttää hanketta, jolla kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet saisivat oleskeluluvan.

– Hallitus viime keväänä hyväksyi LAMA-ohjelman missä on noin 50 toimenpidettä, miten varmistetaan että tänne ei laittomasti maahan tulla eikä laittomasti olla. Tähän liittyy kaksi selvitystä, joista on ollut paljon parranpärinää.

– Selvitykset tehdään ja selvitysten jälkeen hallituksella on yhdessä paikka, jolloin katsotaan, onko siellä ehdotuksia toimeenpantavaksi. Minusta tässä oli hyvä esimerkki, edustaja Inka Hopsun (vihr) esimerkki, että meillä on täällä ihmisiä, jotka ovat olleet vuosikausia töissä, perustaneet perheen. On aivan hullua, jos emme tällaisille ihmisille nyt voi mahdollistaa hakea työlupaa. Turvapaikanhakijallahan on työskentely- ja yrittämisoikeus niin kauan kuin prosessi on kesken, Mikkonen totesi.

Hallituskumppaneista keskusta ja Sdp ovat ainakin sanoneet, että sisäministeriön suunnitelmat eivät käy.