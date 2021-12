Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiru (sd) otti eilisillan tv-esiintymisellä lavan haltuun Suomen poliittisena koronajohtajana. Samalla hän selätti ja paikkasi uskottavuudessa pahasti kompuroineen pääministeri Sanna Marinin (sd), arvioi politiikan toimittaja Timo Haapala.

Tiistai-iltana monet tv-katsojat hieraisivat silmiään, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ilmestyi ensin Ylen tv-uutisiin kello 20.30, A-Studioon kello 21 ja vielä sen jälkeen MTV:n Kymmenen Uutisiin kello 22.

Omikronmuunnosta, koronan leviämistä ja kolmansien rokotusten tarvetta kommentoinut Kiuru löi niin sanotusti vaihteen silmään ja antoi palaa.

Studiossa nähtiin täysin toinen Kiuru, mihin korona-aikana oli totuttu.

Epäselvä mongerrus oli kaikonnut, ja tilalle oli tullut selkää suomea terävästi puhuva, määrätietoinen ministeri, jonka tarkoituksesta ei jäänyt epäselvyyttä:

– Nyt on kiire.

Opiskelijat, eläkeläiset ja jopa puolustusvoimat tarvitaan nyt koronan vastaiseen taisteluun, rokottamaan ja kartoittamaan, Kiuru linjasi.

Nyt jopa työterveys kelpaa talkoisiin mukaan – tähän saakka se on ollut hallitukselle myrkkyä.

Sosiaalinen media Twitteriä myöten puhkesi liekkeihin Kiurun esiintymistä kehuakseen.

Suomeksi sanottuna: tällaista esiintymistä hallitukselta oli kaivattukin.

Voisi huokaista, että viimeinkin.

Kiurun osaltakin aikaisempaa syntilistaa ja kompurointia löytyy yllin kyllin. Mutta kuluneen syksyn osalta täytyy antaa tunnustus, että Kiuru on ollut hallituksessa uskottavin ja sitkein ministeri, mitä koronaan ja sen hoitoon tulee.

Mutta kun kiitoksen paikka tulee, se täytyy antaa.

Kiurun esiintyminen oikein korostamalla korosti, millaisiin uskottavuusongelmiin pääministeri Sanna Marin (sd) on koronan suhteen itsensä ajanut.

Juuri kun koronatilanne on akuutisti pahentumassa.

Marinin toissa viikonlopun yökerhokeikka tuli varmaan kaikkien tv-katsojien mieleen Kiurun esiintymistä katsellessa.

Samoin se, miten Marin julisti syyskuussa Ilta-Sanomien haastattelussa, että korona on pian selätetty, ja nyt ”saa mennä, kokea ja tehdä”.

Kun Marinilta jäi koronasuositusten vastaisella, ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) aiheuttaman mahdollisen altistumisen jälkeisellä yökerhokeikalla virkapuhelinkin kotiin, Kiuru täytti Marinilta vapautuneen uskottavuustilan.

Kiuru esiintyi kuin pääministeri, kun pääministeri ei siihen pystynyt.

Koska kyse on myös politiikasta, kannattaa kysyä, tekikö Kiuru esiintymisensä tietoisesti. Näki niin sanotusti paikan.

Suomen politiikassa nimittäin vastaavaa yhden illan tv-esiintymisen aiheuttamaa kiitostulvaa ei tule heti mieleen.

Syksyn mittaan Kiurun ja Marinin välille on syntynyt kuilu. Avautumista julistanut pääministeri on ”bilettänyt” eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Ilmari Nurmisen (sd) ja musiikkijulkkisten kanssa, ja Kiuru on jäänyt tai jätetty syrjään.

Siitä, ja syrjimisestä huolimatta Kiuru ja hänen johtamansa ministeriö on pitänyt päänsä ja varoittanut varoittamasta päästyään, että pahin ei ole ohitse.

Jos kaiken taustalla oli esiintymiskonsultti, niin hällä väliä – konsultti on palkkansa ansainnut.

Ja Kiuru kehut.