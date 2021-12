Toinen puhuu budjettiesitykseen tehdystä vastalauseesta, toinen puolueen omasta vaihtoehtobudjetista aiemmin syksyllä.

Budjettikeskustelun debatissa alkoi kipinöidä hallituspuolue keskustan ja oppositiopuolue kokoomuksen välillä.

Valtiovarainministeri, puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) pöllytti oppositiopuolueiden, kokoomuksen ja perussuomalaisten vastalauseita budjettiesitykseen.

Saarikon mukaan oppositiopuolueet vaativat menoja kuriin, mutta kokoomuksen vastalauseet budjettiin lisäsivät menoja puolisen miljardia euroa, ja perussuomalaisten esittämä massiivinen leikkaus kehitysapuun ei ole realistinen.

– Nyt korvat auki, edustaja Orpo teillä on varmasti mielessään jokin hyvä selitys. Teidän piti tehdä ponteva ja suoraselkäinen säästölista, mutta nyt olette esittämässä vastalauseessa lisämenoja, nettona, 567 miljoonaa euroa verrattuna valtiovarainvaliokunnan mietintöön. Tarvittaisiin siis reilun puolen miljardin euron lisäkorotus menokehyksiin, jotta menotarpeenne voidaan rahoittaa. Kuinka tässä näin kävi, kokoomus, Saarikko kyseli.

– Perussuomalaiset, te olette sentään kehysmielessä tehneet miinusmerkkisen vastalauseen. Se tosin perustuu pitkälti maailman köyhimmiltä riistämiseen. Leikkaisitte peräti 520 miljoonaa kehitysyhteistyöstä, noin kolme neljäsosaa koko momentin rahoista. Se on vastuutonta ja aika epärealistista, Saarikko sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 14. joulukuuta 2021.

Saarikko tivasi etenkin kokoomukselta ja puheenjohtaja Petteri Orpolta (kok) vastausta.

Kokoomuslaiset olivat pöyristyneitä valtiovarainministeri Saarikon puheista. Orpo liki kiihtyi vastatessaan Saarikolle.

– Kyllä me todella arvostaisimme, olemme syksyn tehneet vaihtoehtobudjettia, joka on teille tuotu – että te lukisitte tämän ja ymmärtäisitte sen mitä siinä lukee. Me emme ylitä tässä kehyksiä. Me otamme velkaa yli 2 miljardia euroa vähemmän kuin hallituksen esitys.

– Me teemme lukemattomia toimia, joilla Suomeen saadaan työllisyyttä, kasvua. Pystymme näyttämään teille sen, mitä te ette ymmärrä siellä hallituksessa. Että voidaan kasvutoimilla ja priorisoinnilla päästä tilanteeseen, jossa voidaan myös tehdä panostuksia tärkeisiin asioihin, kuten koulutukseen ja turvallisuuteen. Lukekaa tämä, arvostelkaa tämän jälkeen, Orpo kuittasi.

Kokoomus ja Saarikko puhuvat toistensa ohi ja osin eri asioista.

Orpo ja kokoomus viittaavat aiemmin syksyllä puolueen tekemään vaihtoehtobudjettiin, jossa menot pysyvät menokehyksissä.

Saarikko puhuu kokoomuksen vastalauseesta nyt käsiteltävään budjettiesitykseen.

– Se vain on nyt niin, että vastalauseista ja budjetista tässä salissa lopulta äänestetään. Te olette tehneet sellaisen esityksen, että jos se hyväksyttäisiin, kehystaso nousisi puoli miljardia. Te ette pääse sitä asiaa pakoon, Saarikko sanoi kokoomuksen esityksistä nyt käsittelyssä olevaan ensi vuoden budjettiin.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) piti Saarikon taktiikkaa nolona, ja muistutti keskustan omasta uskottavuudesta tiukkana hallituksen taloudenpitäjänä.

– Ministeri Saarikko, on noloa, että joudutte turvautumaan tällaiseen tekniseen kikkailuun, kun arvostelette kokoomuksen vaihtoehtoa. Meidän vaihtoehtobudjettimme kertoo meidän säästöistä. Jokainen voi ne sieltä lukea. Niitä on myös tässä salissa ankarasti arvosteltu.

– Puoluevaltuustossa marraskuussa olitte taas tiukkana: ”Kaikki syyt kehysten avaamiseen koronan jälkeen ovat tekosyitä.” Nyt vaaditte muilta hallituspuolueilta takeita, että pysytään aiemmin päätetyissä vuoden 2023 kehyksissä. Minkälaisia takeita te voitte joulukuussa 2021 saada siitä, että keväällä 2022 pysytään kehyksissä. Kertokaa minulle, Zyskowicz kyseli Saarikolta.