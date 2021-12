Markus Lohi kertoo asiasta Twitterissä.

Markus Lohi on neljäs kansanedustaja reilun viikon aikana, joka on saanut koronatartunnan.

Kansanedustaja Markus Lohi (kesk) on saanut koronavirustartunnan.

– Olen saanut koronatestissä positiivisen tuloksen. Lähikontaktit on informoitu. Minulla on kaksi rokotetta. Oireeni ovat tavanomaisia flunssan oireita. Nyt olen kuitenkin eristyksessä muista reilun viikon. Vointini on olosuhteisiin nähden oikein hyvä, Lohi kertoi Twitterissä.

Lohi on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja.

Myös muutamat muut kansanedustajat ovat runsaan viikon aikana kertoneet omista koronatartunnoistaan.

Koronatartunnan ovat viime viikkoina saaneet muun muassa kansanedustajat Jouni Ovaska (kesk), Paula Werning (sd) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).