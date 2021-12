Seiska kertoi nuoren vihreän poliitikon ”villistä bileyöstä” vihreiden puoluefestareilla. Vihreiden puoluesihteerin Veli Liikasen mukaan toimintatapoja tarkennetaan tilaisuuksissa, joihin liittyy anniskelua ja joissa on paikalla alaikäisiä.

Vihreät aikoo tarkentaa toimintatapojaan tilaisuuksissa, joihin osallistuu alaikäisiä ja joihin liittyy anniskelua.

Taustalla on kohu, joka nousi Seiskan kerrottua nuoren vihreän poliitikon ”villistä bileyöstä” vihreiden puoluefestareilla hotelli Korpilammella Espoossa.

Lehden mukaan vihreä nuori oli väittänyt TikTok-julkaisussaan muun muassa juoneensa useita laseja europarlamentaarikon hänelle tarjoamaa kuohuviiniä. Aiemmin päivällä koronalle altistunut nuori kertoi myös lilluneensa puoluejohdon kanssa porealtaassa ja saunoneensa sekasaunassa kansanedustajien kanssa.

Liikanen kertoi perjantaina IS:lle pitävänsä vakavana ongelmana sitä, jos ”tässä on tapahtunut arviointivirhe ja joku alaikäinen on nauttinut alkoholia".

Liikanen viestitti sunnuntaina, että vihreillä tilaisuuden järjestäjinä on osaltaan vastuu huolehtia olosuhteista, että ”tällaisia virheitä ei tapahdu”.

– Tunnustan, että jos järjestelyissä on parantamisen varaa, on meidän järjestäjien vastuulla niitä parantaa. Olen jo sopinut ja puhunut nuorisojärjestön kanssa, että palaamme tähän asiaan ja tarkennamme toimintatapoja niin, että mitään vastaavaa ei voisi tapahtua jatkossa. Toimintatapojen tarkentamisella viittaan alaikäisten osallistumiseen tilaisuuksiin, joissa on myös anniskelua.

Alaikäiset pääsivät osallistumaan vihreiden puoluefestareille huoltajan lupalapulla.

IS:n tietojen mukaan Alviina Alametsä oli ainut puoluefestareilla ollut vihreiden europarlamentaarikko. Alametsä kiistää tarjonneensa alaikäisille alkoholia.

– Olen ostanut anniskelualueella kuohuviinipullon puolilta öin vain täysi-ikäiselle seurueelle, Alametsä viestitti IS:lle.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen sanoo, että alkoholin tarjoamisessa alaikäiselle voi olla kyse alkoholirikkomuksesta.

– Vähäisen määrän tarjoaminen ei ole rangaistavaa. Jos tarjoaa alkoholia alaikäiselle niin, että hän siitä juopuu, se voi olla alkoholirikkomus. Siinäkin otetaan huomioon alaikäisen ikä ja olosuhteet.

Tolvasen mukaan juopumisen rajana voidaan pitää 0,5 promillea.

– Mitä väkevämmästä aineesta on kysymys, sitä todennäköisempää on, että rikkomus täyttyy. Hyvin vahvan alkoholijuoman tarjoaminen voidaan katsoa jopa pahoinpitelyksi.

Tolvanen muistuttaa myös anniskelupaikan vastuusta.

– Anniskelupaikan pitää valvoa, että alle 18-vuotiaat eivät nauti alkoholia ravintolatilassa. Jos alaikäiselle tarjoillaan, se voi olla ainakin määräaikaisen luvan peruuttamisen peruste.

Vihreiden tilaisuus on herättänyt keskustelua myös koronaturvallisuudesta.

Liikasen mukaan tapahtumaan osallistui kolme nuorta, jotka olivat olleet aiemmin päivällä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kanssa samassa tilaisuudessa.

Kun tieto Haaviston koronatartunnasta tuli juhlaväen tietoon, pyydettiin nuoria Liikasen mukaan poistumaan välittömästi juhlista ja eristäytymään hotellihuoneeseensa tai lähtemään taksilla pois Espoosta.

– Yksi nuorista ei ole toiminut ohjeistuksen mukaisesti, vaan on jatkanut tapahtumaan osallistumista. Pidän ohjeen noudattamatta jättämistä valitettavana virheenä. Asiaa on käsitelty asianosaisen kanssa, ja tämä henkilö on ilmoittanut olevansa hyvin pahoillaan, Liikanen kommentoi perjantaina.

Liikasen mukaan kaikilta osallistuneilta oli edellytetty koronapassia, ja lisäksi kaikkia oli pyydetty tekemään pikatesti ennen paikalle tuloa.

Liikasen tiedossa ei ole, että kukaan olisi saanut koronatartuntaa puolueen tilaisuudesta.

Liikasen mukaan vihreiden käytössä on ollut alkuillasta sekasauna, jossa on edellytetty uimapuvun käyttöä. Ilta päättyi Liikasen mukaan valomerkkiin kello 1.30.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela ei vastannut IS:n kommenttipyyntöön.