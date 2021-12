Veli Liikasen mukaan hänen tiedossaan ei ole, että kukaan olisi saanut koronatartuntaa vihreiden puoluefestareilta. Juhlinnan aiheuttamasta kuohunnasta kertoi ensimmäisenä Seiska.

Vihreät järjesti viime lauantaina puoluefestarit Espoossa hotelli Korpilammella.

Seiskan mukaan uutinen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) koronatartunnasta oli saavuttanut festariväen, mutta silti ”koronalle altistuneet nuoret bailasivat ykköspoliitikkojen kanssa aamuun asti".

Seiskan mukaan Haavisto oli altistanut vihreitä nuoria tartunnalle aiemmin päivällä puhuessaan heille Kansainvälinen vaikuttaja -kurssilla puoluetoimistolla Helsingissä.

IS kysyi vihreiden puoluesihteeri Veli Liikaselta, pettikö vihreiden tilaisuudessa koronaturvallisuus.

– Koen, että olemme tehneet kaikkemme sen eteen, että tapahtuma järjestetään turvallisesti. Kaikilta osallistuneilta on edellytetty koronapassia, ja lisäksi kaikkia on pyydetty tekemään pikatesti ennen paikalle tuloa. Tehtiin niin hyvin kuin pystyttiin, Liikanen vastaa.

Liikasen mukaan festareilla oli kolme vihreää nuorta, jotka olivat olleet Haaviston kanssa aiemmin päivällä samassa tilaisuudessa, ja ohjeistusta rikkoi yksi vihreiden alaikäinen jäsen. Festaritapahtuma oli ollut avoin myös alaikäisille osallistujille huoltajan lupalapulla.

– Tieto Haaviston koronatartunnasta tuli vähän yli kymmenen illalla. Vihreiden nuorten pääsihteeri oli tavoittanut yhteentoista mennessä kaikki kolme ja ohjeistanut heitä poistumaan välittömästi juhlista ja eristäytymään hotellihuoneeseensa tai lähtemään taksilla pois Korpilammelta. On käynyt ilmi, että yksi nuorista ei ole toiminut ohjeistuksen mukaisesti, vaan on jatkanut tapahtumaan osallistumista. Pidän ohjeen noudattamatta jättämistä valitettavana virheenä. Asiaa on käsitelty asianosaisen kanssa, ja tämä henkilö on ilmoittanut olevansa hyvin pahoillaan.

Seiska haastatteli alaikäistä vihreää, joka oli kertomansa mukaan muun muassa saanut Haavistolta koronan, juonut useita laseja hänelle tarjottua kuohuviiniä ja saunonut kansanedustajien kanssa sekasaunassa.

– Minulle on välitetty tieto, että tämä henkilö on sanonut liioitelleensa useita asioita. Minulla ei ole tiedossa yhtään koronapositiivista vierasta. Seuraamme toki tilannetta. lltajuhlissa on ollut ainakin yksi kuohuviinipullo, josta on tarjottu seurueelle ja seurueen jäsenet ovat olleet tarjoajan käsityksen mukaan täysi-ikäisiä. Mikäli tässä on tapahtunut arviointivirhe ja joku alaikäinen on nauttinut alkoholia, pidän sitä totta kai vakavana ongelmana.

Liikasen mukaan vihreiden käytössä on ollut alkuillasta sekasauna, jossa on edellytetty uimapuvun käyttöä. Ilta päättyi Liikasen mukaan valomerkkiin kello 1.30.

Liikanen näkee, etteivät vihreät olisi voineet toimia paremmin tapahtuman järjestelyissä koronaturvallisuuden osalta.

– Ei ollut mahdollista ennakoida kaikkia eteen tulevia tilanteita, mutta siltä osin kuin on tapahtunut altistuminen puoluetoimistolla, niin nähdäkseni nuorisojärjestö on toiminut täysin oikein. Se, että yksittäinen osallistuja ei ole totellut, on valitettava asia.