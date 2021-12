Kuinka paljon uusien hävittäjien käyttö kustantaa Suomelle? – Kaikkonen: ”On selvää, että tähän liittyy epävarmuustekijöitä”

Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan Puolustusvoimilla tulee olla vahva motiivi pitää kustannukset kurissa.

Suomen uudet Lockheed Martin F-35A hävittäjät kustantavat Suomelle tässä vaiheessa yhteensä 8,4 miljardia euroa.

Monitoimihävittäjien osuus tästä on 4,7 miljardia ja ilmataisteluohjusten AMRAAM ja Sidewinder osuus 754,6 miljoonaa euroa. Vuosien 2025–2030 ylläpito maksaa yhteensä 2,9 miljardia euroa.

HX-hankkeen kokonaisrahoitus on 10 miljardia euroa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi ymmärtävänsä myös kritiikin tämän kokoista hanketta kohtaan.

Hän kuitenkin painotti, että hankinnassa ei ole kyse vain ilmavoimien hankinnasta, vaan sillä on merkitystä myös maa- ja merivoimille.

– Hinnasta huolestuneille voin lohdutuksena sanoa, että joka vuosi tai vaalikausi ei tarvitse tehdä näin isoja investointeja. Näillä koneilla on tarkoitus lentää jopa tuonne 2060-luvun alkuun saakka.

Hallituksen päätös hävittäjistä oli yksimielinen, mutta siihen jätettiin yksi lausuma.

Lausuman jättivät opetusministeri Li Andersson (vas) ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas), ja se koski varmuutta siitä, että hankkeen käyttökustannukset eivät ylity.

Miten varmistetaan käyttö- ja ylläpitokustannusten pysyminen kurissa?

Kaikkosen mukaan tähän on kiinnitetty paljon huomiota.

– Se oli yksi keskeinen kriteeri, jotta tässä saattoi tulla valittua. Puolustushallinnon ja muiden asiaa tarkastelleiden mukaan laskelmat ovat riittävän vakuuttavat siihen, että voimme tämän valinnan tehdä, Kaikkonen sanoi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) otti tänään perjantaina kantaa HX-hankkeeseen ja peräänkuulutti sen hankintahintaan, ylläpitoon, käyttöön ja tulevaisuuden investointeihin liittyvien kustannusten läpinäkyvyyttä.

Tällä hetkellä Suomi ei julkista esimerkiksi Hornet-kaluston käyttö- ja ylläpitokustannuksia.

– Olisi hyvä, jos Puolustusvoimien kalleimman järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannuksia avattaisiin nykyistä enemmän julkaisemalla esimerkiksi vuotuiset yhteenlasketut käyttö- ja ylläpitokustannukset monien verrokkimaiden tapaan, virasto toteaa tiedotteessaan.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, insinöörikenraalimajuri Kari Renko kertoo, että ehdotus on pantu merkille, ja Puolustusvoimat on siitä samaa mieltä.

Hänen mukaansa pitää kuitenkin olla tarkkana siitä, ettei vastustajalle anneta tietoa, joka olisi haitallista maanpuolustuksen valmiudelle. Kyse ei ole pelkästään Puolustusvoimien halusta antaa tietoa.

– Mikä on se avoimuuden mahdollinen aste, ilman että me rupeamme paljastamaan sellaisia tietoja, joista yhdistelemällä voidaan tehdä johtopäätöksiä resurssitasoista, jotka vaikuttavat meidän kykyyn säädellä valmiutta, käytössä oleviin materiaalimääriin ja kapasiteetteihin, jotka voivat kiinnostaa meidän mahdollista vastustajaa.

Kaikkonen muistutti kuitenkin, että kustannuspuoli oli yksi kriteeri hävittäjäkisassa. Kaikkosen mukaan myös valtiovarainministeriö on ollut mukana laskelmissa.

– On selvää, kun puhutaan vuosikymmenistä eteenpäin, että tähän liittyy epävarmuustekijöitä. Sekin on tietysti sanottava suoraan ääneen. Mutta se periaate on vahva, että tämän täytyy mahtua tulevaisuudessa puolustusbudjettiin. Ja jos se ei meinaa mahtua, niin Puolustusvoimien tehtävä on miettiä siihen ratkaisuja.

Puolustusvoimilla tulee hänen mukaansa myös olla vahva motiivi pitää kustannukset kurissa.