Minkä hävittäjän Suomi valitsee? Suora lähetys kello 14.30

Lockheed Martinin F-35 on ollut ennakkosuosikki koko syksyn ajan. Mutta poikkeaminen tästä on mahdollista.

Suomen hävittäjähankinnoista kerrotaan tänään perjantaina noin klo 14.30-16.00 järjestettävässä tiedotustilaisuudessa. ISTV lähettää tilaisuuden suorana.

Tilaisuudessa paikalla ovat puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), pääministeri Sanna Marin (sd) ja Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen.

Tiedotustilaisuuden toisessa osassa puheenvuoron pitävät strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen puolustusministeriöstä, Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, insinöörikenraalimajuri Kari Renko.

Hävittäjähankinnoissa on kyse Suomen historian suurimmasta asekaupasta, jota on valmisteltu parin vuoden ajan.

Valtioneuvosto käsittelee tänään perjantaina HX-hävittäjähanketta yleisistunnossaan.

Todennäköisin vaihtoehto Suomen seuraaviksi hävittäjiksi on yhdysvaltalainen Lockheed Martinin F-35. F-35 on ollut ennakkosuosikki koko syksyn ajan, mutta poikkeaminen tästä on myös mahdollista.

SVT:n tietojen mukaan Suomen valtion satahenkinen asiantuntijaryhmä eli niin sanottu HX-ryhmä, joista monet ovat lentäjiä, on suositellut Puolustusvoimille F-35-hävittäjien ostoa.

Lue lisää: SVT: Suomi valitsee amerikkalaiset F-35-hävittäjät

Lue lisää: Hävittäjä­päätös hallituksen käsittelyssä aamu­päivällä – ratkaisu jo tänään?

Suomen seuraavaksi monitoimihävittäjäksi ovat ehdolla yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, ranskalainen Dassault Rafale, ruotsalainen Saab Gripen E/F sekä amerikkalaiset Lockheed Martin F-35A ja Boeing F/A-18 Super Hornet.

Nykyisin käytössä olevien Hornet-hävittäjien suorituskyvyn täysimääräisen korvaamisen enimmäiskustannukseksi on asetettu 10 miljardia euroa.