SVT: Suomi valitsee amerikkalaiset F-35-hävittäjät

IS:n tietojen mukaan hävittäjäpäätös on tänään hallituksen käsiteltävänä.

Maailman suurin asevalmistaja, amerikkalainen Lockheed Martin voittaa todennäköisesti Suomen uusien hävittäjien kaupan, kertoo Ruotsin yleisradio Sveriges Television.

SVT:n tietojen mukaan Suomen valtion satahenkinen asiantuntijaryhmä eli niin sanottu HX-ryhmä, joista monet ovat lentäjiä, suosittelee Puolustusvoimille F-35-hävittäjien ostoa.

Hävittäjäkisassa on mukana myös ruotsalaisen Saabin valmistama Jas Gripen. SVT:n tietojen mukaan Saabilla on ollut vaikeuksia kilpailla F-35:tä valmistavaa Lockheed Martinia vastaan.

IS:n eri lähteistä saamien tietojen mukaan hävittäjäpäätös on tehty ilmavoimien ja puolustusvoimien tasolla, ja hallitus käsittelee asiaa ”informointikokouksessaan” tänään perjantaina. Puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnilla on yhteiskokous iltapäivällä. Todennäköisin vaihtoehto on Lockheed Martinin F-35.